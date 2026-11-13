충북도의회 독립운동사연구회, 청주 학생항일독립투쟁 유적지 현장 방문

큰사진보기 ▲충북도의회 독립운동사연구회(대표 송미애 의원)가 13일 오전 10시부터 청주지역 학생항일독립투쟁 유적지를 찾는 ‘의원 연구활동 제2차 현장 방문’을 진행했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북도의회 독립운동사연구회(대표 송미애 의원)가 13일 오전 10시부터 청주지역 학생항일독립투쟁 유적지를 찾는 '의원 연구활동 제2차 현장 방문'을 진행했다.이번 현장 방문은 일제강점기 충북지역 학생들의 독립운동 참여 과정과 역사적 의의를 재조명하기 위해 마련됐다.이날 현장방문에는 연구회 소속 송미애·허철·임동현·이윤재·김기창 도의원과 광복회충북도지부 류윤걸 지부장 등 40여명이 참석한 가운데 진행됐다.안내는 저서 <충북지역 학생항일독립투쟁사, 우리는 싸우고 있었다>를 집필한 김남균 충북인뉴스 편집국장이 맡았다.방문단은 가장 먼저 청주공업고등학교를 찾아 청주공립농업보통학교 터의 역사를 살폈다.이곳은 1930년 1월 21일 청주공립고등보통학교·청주공립농업보통학교·청주고등여학교 등 3개교 학생들이 광주학생항일운동을 지지하며 동맹휴학과 시위를 벌인 역사적 현장이다.당시 일제 헌병대의 총칼 저지로 수십 명의 학생이 연행돼 옥고를 치렀다.이어 오전 10시 50분에는 청주농업고등학교를 방문해 학생회 간부 20명과 함께 '청농학생항일독립운동기념탑'에 헌화하고 참배했다.김남균 편집국장은 현장에서 1919년 3·9 만세항쟁을 비롯해 1930년 광주학생운동 지지 투쟁, 1931년 일제국주의 타도 투쟁 등 청주농고 학생들의 치열했던 항일 역사를 설명했다.참배 후에는 독립운동가요 전문밴드 '산오락회'의 추모 공연이 펼쳐졌다. 보컬 최상돈 씨가 '혁명가의 아내', '우수리스크 편지', '신독립군가'를 열창하며 독립운동가들의 애환을 기렸다.오전 11시 10분부터는 청주농고 교장실에서 도의회 연구회와 광복회충북도지부, 청주농고 교감 및 교직원이 참여하는 관계기관 간담회가 열렸다.류윤걸 광복회충북도지부장은 학적부와 징계기록 등을 조사해 미포상 학생독립운동가를 발굴하고 명예를 회복하는 일이 시급하다고 강조했다.또한 학교 내 기념시설을 지역사회 역사교육 현장으로 활용하고 학생독립운동기념일 연계 행사를 추진하자고 제안했다.청주농고 측은 교내 역사박물관과 유휴 공간을 활용해 학생독립운동사료관 조성을 긍정적으로 검토할 수 있다는 입장을 밝혔다.김남균 편집국장은 3개교 연합투쟁이 시작된 청주공고 인근을 '충북 학생항일독립투쟁의 거리'로 조성하자고 건의했다.아울러 충북교육청과 협의해 청주농고 내 사료관을 건립하고, 올해 도의회와 관계기관이 함께하는 미서훈 학생독립운동가 서훈 추서 범도민운동을 전개하자고 제안했다.행사를 주관한 송미애 대표의원은 "우리가 지금 기록하고 기억하지 않으면 다음 세대에 물려줄 역사가 없다"고 말했다. 이어 "독립운동사연구회는 아직 알려지지 못한 독립운동가를 발굴하고 조명해 다음 세대에 살아있는 역사를 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편 충북도의회 독립운동사연구회는 송미애 대표의원을 비롯해 허철·임동현·이윤재·김기창·조성룡·엄문섭·박형용 의원 등 총 8명으로 구성돼 있다.연구회는 이번 청주 현장 방문에 이어 3차 답사로 충남 당진시 면천면에 있는 면천초등학교 3·1만세항쟁기념관을 방문할 계획이다.