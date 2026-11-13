"111만 용인에 24시간 어린이집 없어"…이제성 시의원, 365일 돌봄 도입 촉구

큰사진보기 ▲용인특례시의회 이제성 의원(국민의힘·구성·마북·동백1·동백3동)은 13일 열린 제308회 제2차 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 주말과 야간 돌봄 공백을 해소하기 위한 '용인형 365 열린 시간제 어린이집' 도입을 촉구했다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

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인구 111만 명의 경기 용인시가 경기도의 24시간 보육사업인 '언제나 어린이집' 운영 지역에서 빠져 있다는 지적이 제기됐다.용인특례시의회 이제성 의원(국민의힘·구성·마북·동백1·동백3동)은 13일 열린 제308회 제2차 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 주말과 야간 돌봄 공백을 해소하기 위한 '용인형 365 열린 시간제 어린이집' 도입을 촉구했다.이 의원에 따르면 경기도는 현재 14개 시·군 16곳에서 365일 24시간 운영하는 '언제나 어린이집' 사업을 시행하고 있지만 용인시는 참여하지 않고 있다.이 의원은 "주말에 근무하는 부모, 교대로 일하는 부모, 가게 문을 열어야 하는 부모에게 용인의 주말은 사실상 비어 있는 셈"이라며 "용인의 보육은 평일 낮을 기준으로 설계돼 있다"고 지적했다.이어 "아이를 키우는 가정은 조부모가 가까이 사는 집과 그렇지 않은 집으로 나뉜다"며 가족의 돌봄 여건에 따라 보육 격차가 발생하고 있다고 주장했다.이 의원은 지난 10년간 용인시 인구가 11만 명 증가하고, 합계출산율도 2023년 0.74명에서 2025년 0.85명으로 상승한 점을 언급하며 변화하는 보육 수요에 대응해야 한다고 강조했다.구체적인 대안으로는 경기도 '언제나 어린이집' 사업 참여를 우선 제시했다.이 의원은 기존 24시간형이나 2027년 신설 예정인 주말·공휴일형 가운데 최소 한 곳을 용인에 설치해야 한다고 주장했다.특히 주말·공휴일형 어린이집의 연간 사업비가 개소당 4천480만 원이며, 이 가운데 용인시 부담액은 3천136만 원이라고 설명했다.또 처인·기흥·수지 등 3개 권역에 각각 한 곳씩 용인형 돌봄 거점을 마련하는 방안도 제안했다.새로운 시설을 건립하기보다 시립어린이집과 육아종합지원센터 등 기존 공간을 활용해 예산 부담을 줄이고, 전담 교사 확보와 야간 안전대책을 함께 마련하자는 취지다.이 의원은 지난 10월 방문한 부산의 '부산형 365 열린 시간제 어린이집' 사례도 소개했다.부산에서는 기존 어린이집 등에 전담 교사를 배치하는 방식으로 사업을 운영하고 있으며, 이용자가 첫해 268명에서 이듬해 1천955명으로 늘었다고 설명했다.아울러 용인시 아동돌봄플랫폼을 기반으로 아이돌봄서비스와 시간제 보육, 야간 연장 어린이집 등을 한 화면에서 검색하고 예약할 수 있는 스마트폰 통합 예약체계 구축도 제안했다.이 의원은 "용인은 반도체 산업과 함께 성장하며 사람이 모이는 도시를 만드는 데는 성공했다"며 "이제는 모인 사람들이 아이를 낳고 키울 수 있는 도시여야 한다"고 강조했다.이어 "주말에도, 늦은 저녁에도 가족을 위한 육아친화도시 용인을 만들어 달라"며 시의 적극적인 검토와 신속한 추진을 촉구했다.