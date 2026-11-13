풍랑주의보 뉴스 속 독도는 시가 되었다

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큰사진보기 ▲입선상장제16회 대한민국 독도 문예대전 일반부 문학부문 입선 상장 ⓒ 송현준 관련사진보기

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암각(巖刻) 송현준



수면은 푸른 무쇠의 주름이었다.

닿지 못한 섬의 거친 바위 결을 더듬는다.



지도라는 얇은 살 위

동쪽 끝에 박힌 검은 점



정은 숫돌바위의 살을 파고들고

독도라는 이름은 돌가루가 되어 바람 속에 스며든다.



괭이갈매기의 울음이

수평선의 팽팽한 목청을 가른다.



동도와 서도 사이

검은 물결이 오래된 침묵을 품는다.



쇠망치는 바위가 견뎌온 시간을

한 겹씩 두드린다.



동해의 짠물이 숫돌을 지나고

흩어진 소금 알갱이는

가보지 못한 섬의 지문으로 남는다.



심해를 건너온 도화새우의 붉은 껍질

바위 속 깊은 맥박은 식지 않는다.



바람이 깎아낸 결마다

수없이 지나간 파도의 흔적.



남겨진 것은

오래 견딘 침묵.어둠이 내린 동쪽 끝

독도라는 이름이 바위 속에 박힌다.



손끝의 조각도는 닳아 없어지고

남은 것은

돌 속에 잠든 기억.

오늘 우편함에서 묵직한 봉투 하나를 꺼냈다. 봉투 안에는 지난 10월 29일 자로 발행된 '제16회 대한민국 독도 문예대전' 일반부 문학부문 입선 상장이 들어 있었다.(사)한국예총경상북도연합회가 주최한 이번 대회에서 본선 진출작 64편에는 들지 못했지만,1차 예심을 통과해 입선이라는 결과를 얻었다. 내 이름이 새겨진 상장을 손에 쥐는 일은 언제나 작은 기쁨을 준다. 글을 쓰는 사람에게 상은 종착역이 아니라 다음 작품으로 나아가게 하는 이정표에 가깝다.이번에는 수상 소식만 전하기보다 상장에 담긴 한 편의 시를 독자들과 나누고 싶었다. 시를 쓰게 된 계기와 한 편의 작품이 완성되기까지 마음속에 머물렀던 시간을 함께 이야기하고 싶어서다. 몇 해 전 늦가을 밤이었다. 텔레비전 뉴스에서 동해상에 풍랑주의보가 내려져 여객선 운항이 며칠째 중단됐다는 소식을 전하고 있었다. 화면 속 독도는 거대한 파도가 바위허리를 때릴 때마다 하얀 물보라에 휩싸여 모습을 감췄다. 파도가 물러나면 다시 모습을 드러냈고, 섬은 아무 일도 없었다는 듯 그 자리에 서 있었다.그 장면이 오래 마음에 남았다. 육지에서 우리는 저마다의 일상을 살아가지만, 그 시간에도 독도는 거센 바람과 파도를 온몸으로 견디고 있었다. 그날 이후 독도는 내게 지도 위의 작은 점이나 뉴스에서 반복되는 영토 문제의 대상만은 아니었다. 아무도 찾지 않는 밤바다 한가운데서 오랜 시간을 견디는 섬이었다.그 기억은 좀처럼 사라지지 않았다. 언젠가 이 섬을 시로 써보고 싶다는 생각이 들었다. 그렇게 시작한 작품이 이번에 입선한 시 <암각(巖刻)>이다.시를 처음 구상할 때 내 머릿속에 떠오른 독도는 '지도라는 얇은 살 위 동쪽 끝에 박힌 검은 점'이었다. 평면의 종이 위에 찍힌 작은 점에 어떻게 바위의 무게와 바다의 온도를 담을 수 있을까. 그 질문에서 시가 출발했다. 나는 책상 앞에 앉아 정과 쇠망치를 쥔 석공이 되기로 했다. 실제 돌을 깎는 것은 아니지만 단어 하나를 고르고 문장을 다듬는 과정은 돌을 쪼는 일과 닮아 있었다. 거친 숫돌바위의 결을 더듬고, 동해의 짠물과 괭이갈매기의 울음을 한 겹씩 시 안에 새겨 넣었다.특히 후반부에 등장하는 '도화새우의 붉은 껍질'은 내가 애착을 갖는 장면이다. 독도 주변 깊은 바다에 사는 도화새우를 떠올리며, 차갑고 거친 바위 아래에도 살아 움직이는 생명의 온도가 있다는 것을 표현하고 싶었다.파도가 바위를 깎아도 그 안에 깃든 생명까지 사라지는 것은 아니라는 생각이었다. 독도를 직접 밟아보지 못한 사람으로서 그곳의 모든 것을 안다고 말할 수는 없다. 그래서 시 속 풍경을 지나치게 설명하기보다 바위와 바다, 생명의 흔적을 하나씩 놓아두었다. 나머지는 독자들이 저마다의 기억과 상상으로 채워주기를 바랐다.시의 마지막에 조각도가 닳아 없어지고 난 뒤에도 돌 속에는 기억이 남는다. 내가 표현하고 싶었던 것은 결국 독도가 오랜 세월 견뎌온 시간이었다. 사람이 찾아오지 않는 날에도 파도는 밀려오고, 바람은 바위의 표면을 깎는다. 그 모든 시간이 쌓여 지금의 섬을 이루고 있을 것이다.이번 대회에서 본선에 오르지 못한 아쉬움이 없는 것은 아니다. 조금 더 깊이 파고들었으면 어땠을까, 다른 시어를 선택했다면 작품이 달라졌을까 하는 생각도 든다. 하지만 입선이라는 결과보다 오래 남는 것은 한 편의 시를 쓰기 위해 독도를 다시 바라보고, 그곳의 풍경을 마음속에 오래 붙들어 두었던 시간이다.앞으로는 독도의 바위뿐 아니라 그 틈에 뿌리내린 작은 풀꽃이나 밤하늘을 지나는 철새의 시선으로도 섬을 바라보고 싶다. 한 장소를 쓴다는 것은 그곳을 한 번 바라보는 일로 끝나지 않는다는 것을 이번 작품을 쓰며 알게 되었다.오늘 우편함에서 꺼낸 상장은 책상 한쪽에 놓였다. 상장을 받아 든 기쁨은 오래가지 않을 수도 있다. 하지만 몇 해 전 뉴스 화면 속에서 하얀 물보라에 가려졌다가 다시 모습을 드러내던 독도의 모습은 여전히 기억에 남아 있다.지도 위의 검은 점 하나가 내게 한 편의 시가 되었다. 그리고 그 시를 쓰고 난 뒤에도 독도는 여전히 그 자리에 있다. 어쩌면 내가 시를 통해 남기고 싶었던 것은 섬에 대한 거창한 말이 아니라, 그렇게 오랜 시간을 견디며 제자리를 지켜온 풍경이었는지도 모른다.