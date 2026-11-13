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26.11.13 17:56최종 업데이트 26.11.13 17:56

용인시, 죽능 일반산단 개발실시계획 승인

원삼면 죽능리 6만 8940㎡ 규모…처인구 지역에 입주하는 기업의 성장 기반 기대

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경기 용인시는 ‘용인 죽능 일반산업단지 개발실시계획’을 승인했다고 13일 밝혔다.
경기 용인시는 ‘용인 죽능 일반산업단지 개발실시계획’을 승인했다고 13일 밝혔다. ⓒ 용인시

경기 용인시는 '용인 죽능 일반산업단지 개발실시계획'을 승인했다고 13일 밝혔다.

앞서 시는 10년 이상 지연된 죽능 일반산업단지 조성의 쟁점을 해소하기 위하여 산업단지 추진법령 전환 등을 추진했고, 행정안전부로부터 '2025년 지방정부 적극행정 종합평가' 장관표창을 받았다.

처인구 원삼면 죽능리 140-8번지 일원 6만 8940㎡ 규모로 조성될 산업단지는 ▲산업시설(4만 4158㎡) ▲지원시설(3059㎡) ▲공공시설(1만 8772㎡) ▲기타시설(2951㎡)로 구성됐다.

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사업시행자인 ㈜죽능산단은 2027년 12월 31일까지 산업단지를 조성할 예정이다.

'죽능 일반산업단지'는 처인구 원삼면에 SK하이닉스가 600조 원 규모를 투자할 예정인 '용인 반도체클러스터 일반산업단지'와 함께 반도체산업 관련 소재·부품·장비기업의 입주가 기대된다.

시는 '죽능 일반산업단지' 등 다양한 산업용지 조성으로 지역의 균형성장과 산업 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

주요 유치업종은 ▲금속가공제품 제조업 ▲전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업 ▲전기장비 제조업 ▲기타 기계 및 장비 제조업 ▲산업용 기계 및 장비 수리업 등이다.

시 관계자는 "죽능 일반산업단지는 '용인첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지', '용인반도체클러스터 일반산업단지'와 용인특례시 반도체산업 생태계 조성에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

#용인시

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