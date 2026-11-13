조선업 호황에도 울산 청년이 떠나는 이유는?

큰사진보기 ▲13일 울산시의회 1층 시민홀에서 열린 '조선업 청년고용 확대와 근무환경 개선을 위한 토론회' ⓒ 박석철 관련사진보기

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13일 오후 2시, 조선산업이 지역의 주력인 울산광역시 시청 시민홀에서는 조선업 청년고용 확대와 근무환경 개선 방안을 모색하기 위한 토론회가 열렸다. 명칭은 '조선업 청년고용 확대와 근무환경 개선을 위한 정책토론회'다.울산 동구가 울산광역시, 거제시, 한국노동연구원, 한국생산성본부와 공동개최한 이번 토론회는 지난 9월 20일과 10월 4일 울산 동구와 거제에서 진행된 '조선업 청년노동자 원탁회의'에 참여한 지역 조선업 청년노동자의 목소리를 바탕으로 진행됐다.토론회 주요 논점은, 조선업 수주 호황에도 청년들이 조선업을 떠나는 구조적 원인을 진단하고, 지속 가능한 고용환경 조성 방안을 논의하는 것.이에 원·하청 간 임금·복지 격차 해소, 숙련과 경력을 반영한 임금체계 개선, 원청기업의 직접고용 확대, 청년 장기근속 및 주거·정주 지원 등이 논의됐다.한국노동연구원에서 '울산동구, 거제 청년노동자원탁회의 주요결과와 개선과제'에 대해, 한국생산성본부에서 '청년의 숙련 형성과 장기근속을 위한 조선업 임금체계 개선'에 대해, 창원대에서 '조선업 청년고용 확대와 지역정착을 위한 정책과제'를 주제발표를 했다.주제 발표 후 동구지역 이은주 시의원(울산광역시의회 문화복지환경위원회)은 지정 토론에서 발제자의 '조선업 재직자 희망공제 가입자 가운데 중도해지한 20대가 31%, 30대가 23%, 40~50대는 12~15%' 발표에 대해 언급했다. 이 의원은 "청년들이 조선업에 들어오지 않을 뿐 아니라 들어와도 오래 머물기 어려운 것이 현실"이라며 "청년들이 조선소에 오지 않는 것이 아니라 조선소에서 일하고 미래를 설계할 수 있는 조건이 만들어져 있는가"라고 반문했다.이은주 의원은 아울러 '청년들의 조선업의 변화 요구'에 대해 "임금체계의 개선은 노동자의 실질적인 소득개선으로 이어져야 하며, 청년들이 일하고 싶은 노동환경을 만들고, 원청의 책임과 원하청 격차문제를 정면으로 다뤄야 한다"라며 "청년 고용은 채용 숫자가 아니라 정착과 성장에 초점을 맞춰야 한다"라고 제언했다.이은주 의원은 특히, 울산시와 시의회가 무엇을 해야 하는가를 따지며 "청년 고용정책의 기준을 채용에서 고용의 질과 지속성으로 전환하고, 원하청 격차 해소를 위한 울산형 노사정협의체를 구축하며, 숙련 형성과 경력 인정이 가능한 지원체계를 마련해야 한다"라고 주장했다.또한 "조선업의 청년 고용안정과 근무여건 개선에 노동조합의 연대와 지역사회의 참여 확대가 중요하다"라며 "울산광역시의회는 정책과 예산의 실효성을 지속적으로 점검해 나가겠다"라고 밝혔다. 이어 "사람이 머물고 성장할 수 있는 조선업으로 바꾸는 것, 그것이 지금 우리 노사정 모두에게 주어진 과제다"라고 강조했다.이은주 의원 외에도 현대중공업노조 정책실장, 거제시청 노동자지원팀장, 원탁회의 참여청년이 나서 조선업에서의 청년의 고용과 근무여건에 관한 토론을 진행했다.이날 토론회에 대해 울산 동구 관계자는 "조선업의 지속 가능한 발전을 위해서는 산업 경쟁력 강화와 함께 현장 노동자의 삶과 근무환경 개선이 뒷받침되어야 한다"라며 "이번 토론회가 청년들이 조선업에서 안정적으로 일하고 성장할 수 있는 실질적인 정책 대안을 마련하는 계기가 되기를 기대한다"라고 밝혔다.