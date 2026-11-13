시흥 송전선로 지중화 공사 인근 마을의 이중고

한국전력공사가 추진하는 초고압 지중 송전선로 공사장 인근 마을 도랑에 원인 불명의 백색 오염수가 다량 흘러들어 주민들이 반발하고 있다. 주민들은 인근에서 송전선로 굴착 공사를 하는 A건설 현장에서 물이 흘러나왔을 가능성을 제기하면서 책임 있는 원인 규명과 대책 마련을 요구하고 있다.
13일 지역 주민들에 따르면 지난 6일 경기도 시흥시 정왕동 891-6번지 인근 도랑이 회백색으로 탁해진 물로 가득 찼다. 문제가 발생한 도랑은 정왕교 옆에서 공사 중인 송전선로 수직전력구에서 직선거리로 약 350m, 노선 출발점인 신시흥변전소에서는 약 1㎞ 떨어진 곳이다.
주민들은 이번 일이 처음이 아니라고 입을 모은다. 주민 B씨는 "굴착 공사가 시작되기 전에는 이런 일이 없었는데, 공사 이후 도랑에 희뿌연 물이 조금씩 흘러 드는게 보였다."며 불안감을 감추지 못했다.
민원이 제기되자 시공사인 A건설은 공사 현장에서 배출되는 물을 채취해 외부 수질검사기관에 정밀 검사를 의뢰했다.
그러나 현장에 출동한 시흥시 환경 담당 부서는 도랑의 확산 방지 및 방제 조치를 우선 처리하는 과정에서 부유물 시료를 채취하지 못했다.
현장을 점검한 시흥시 담당 공무원은 "인근 굴착 현장의 오탁수 처리시설을 살폈으나 도랑에서 발견된 것과 동일한 물질이 배출되는 정황은 확인하지 못했다"며 "배출 지점과 유입 경로를 특정하지 못해 즉각적인 위반 여부를 판단하기 어려운 상황"이라고 설명했다.
현재는 A건설이 도랑 준설 및 방제 조치를 마친 상태여서 당시와 같은 탁수는 눈에 띄지 않고 있다.
A건설 관계자는 "도랑에 쌓인 부유물이 굴착 과정에서 발생한 돌가루 형태로 추정되지만, 현장 처리시설에서 배출되는 물은 맑은 상태"라며 "우리 현장에서 유출된 물인지, 다른 경로를 통해 흘러들었는지는 명확히 확인하기 어렵다"고 밝혔다. 그러면서도 "인근에서 공사 중인 업체가 자사뿐이어서 주민 민원 해소 차원에서 선제적으로 방제에 나섰다"고 덧붙였다.
하지만 주민들의 불안은 오염수 유입에 그치지 않는다. 부유물이 섞인 오염수가 땅속으로 스며들어 식수로 사용하는 지하수 수질을 오염시켰을 가능성을 우려하고 있다. 이에 흰 물질의 정확한 성분 분석과 함께 식수 관정 검사, 재발 방지 대책 마련을 강력히 요구하고 있다.
여기에 공사 이후 심각해진 '지하수 고갈' 호소도 이어지고 있다. 주민들은 "공사 이후 일부 우물이 바닥을 드러냈고, 물이 나오는 곳도 수량이 예전보다 턱없이 부족하다"고 주장했다.
이에 대해 시흥시 관계자는 "이러한 민원을 인지해 시공업체가 인근에 관정 70여 개를 별도로 설치한 것으로 알고 있다"고 전했으나, 주민들은 "전력구 공사 이후 물이 마르고 오염수가 흐르는 등 이상한 일들이 벌어지고 있다" 며 "새로 판 관정에서도 공사 전만큼 물을 얻기 힘들어 농업용수 확보조차 어렵다"고 호소하며 대책마련을 촉구했다.
한편, 한전이 추진하는 '신시흥~신송도 전력구 공사'는 시흥시 정왕동 신시흥변전소와 인천 송도국제도시 신송도변전소를 잇는 사업이다. 배곧과 송도 지역의 안정적인 전력 공급 능력을 확보하기 위해 연장 약 7.35㎞ 구간에 345kV 지중 송전선로 2회선을 설치하는 대규모 공사로, 지난 2024년 착공해 2028년 12월 준공을 목표로 하고 있다. (관련기사: 집회 나선 주민들, 시흥 배곧 초고압 송전선로 설치 "결사 반대"
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덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.