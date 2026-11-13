"용인 소아·청소년 17만8천명인데 전문응급센터 0곳... 확충 해야"

큰사진보기 ▲용인특례시의회 이상욱 의원(더불어민주당·보정·죽전1·죽전2·죽전3·상현2동)은 13일 열린 제308회 제2차 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 소아전문응급의료센터 확충을 위한 구체적인 추진계획 수립을 촉구했다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

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경기 용인시에 18세 이하 소아·청소년이 약 17만8천명 거주하지만 소아전문응급의료센터는 한 곳도 없어 확충 대책이 필요하다는 지적이 나왔다.용인특례시의회 이상욱 의원(더불어민주당·보정·죽전1·죽전2·죽전3·상현2동)은 13일 열린 제308회 제2차 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 소아전문응급의료센터 확충을 위한 구체적인 추진계획 수립을 촉구했다.이 의원은 행정안전부 주민등록 인구통계를 근거로 지난 9월 기준 용인시의 18세 이하 인구가 약 17만8천명에 이른다고 밝혔다.그러면서 "용인시에는 소아전문응급의료센터가 한 곳도 없는 반면 인근 수원시에는 2곳, 성남시에는 1곳이 지정돼 있다"고 지적했다.이 의원은 야간이나 휴일에도 중증 소아응급환자가 전문적인 치료를 받고, 필요한 경우 입원과 집중치료까지 연계될 수 있는 의료체계를 갖춰야 한다고 강조했다.특히 현재 용인시에서 운영 중인 달빛어린이병원만으로는 중증 소아응급환자에 대한 대응에 한계가 있다고 설명했다.달빛어린이병원은 주로 야간·휴일 경증 소아환자를 진료하는 의료기관으로, 중증 응급환자에 대한 전문적인 치료와 입원·집중치료를 담당하는 소아전문응급의료센터와는 역할이 다르다는 것이다.이 의원은 소아전문응급의료센터 확충을 위해 지역 내 소아응급의료 수요와 의료기관 이용 현황을 조사하고, 전문 의료인력과 시설 확보 방안을 마련해야 한다고 주문했다.또 지난 8월 평택시가 소아전문응급의료센터 구축을 중장기 과제로 설정하고 전문인력 확보와 관계기관 협의 등을 추진하겠다고 발표한 사례를 언급하며 용인시도 단계별 추진계획을 수립해야 한다고 주장했다.이 의원은 "17만8천여 명의 아이들과 청소년이 살아가는 용인시에 소아전문응급의료센터가 마련될 수 있도록 경기도와 보건복지부 등 관계기관과 적극적으로 협의해야 한다"고 말했다.이어 "의료기관과의 협력방안, 전문인력과 시설 확보 등 단계별 추진과제를 담은 구체적인 계획을 수립해 달라"고 촉구했다.