윤상현 "독립 진상조사위 꾸려야"... 국힘 '조작 징계' 내홍 격화

"지도부가 황경성 윤리위원에게 소명을 요구한 만큼, 객관성과 독립성을 갖춘 진상조사위원회를 꾸려야 한다."
윤상현 국민의힘 국회의원이 한동훈 무소속 의원과 진종오 국민의힘 의원 등에 대한 '조작 징계' 의혹을 놓고 독립적인 진상조사위 구성을 공개 요구했다.
'조작 징계' 의혹이 불거졌음에도 장동혁 대표가 한 의원의 복당을 자신의 임기 동안 받아들이지 않겠다고 못 박은 가운데 나온 요구다(관련 기사: 장동혁 "내가 대표인 한 한동훈 복당은 1도 고려 안 해" https://omn.kr/2kibi
).
윤 의원은 13일 오전 자신의 페이스북에 "징계 결정에 직접 참여했던 현직 윤리위원이 문제를 제기했다는 점에서 당 전체의 신뢰가 걸린 중대한 사안"이라며 "의혹의 진위가 확인되지 않은 채 정치적 공방만 계속된다면 당내 갈등과 불신은 더욱 깊어질 수밖에 없다"라고 밝혔다.
특히 "계파를 초월한 인사와 외부 전문가들이 참여해 징계 결정 과정과 외부 개입 여부 등을 철저히 확인해야 한다"라며 "의혹을 제기한 측은 증거를 제출하고, 관련 당사자들에게는 충분한 소명 기회를 보장해야 한다"라고 강조했다. 이어 "통합은 어느 한쪽의 승리나 굴복이 아니라, 차이를 인정하고 신뢰를 회복하는 과정"이라며 당 지도부의 결단을 촉구했다.
윤 의원만의 목소리가 아니다. '조작 징계' 의혹과 관련해 징계 무효와 지도부 책임론, 징계의 정당성을 둘러싼 반박이 한꺼번에 터져 나오고 있다. 한 의원의 복당 문제로 시작된 갈등이 징계 절차와 장 대표의 개입 여부를 둘러싼 공방으로 번지는 모습이다(관련 기사: '조작 징계' 폭로에 한동훈 "숙청 실체 드러났다" https://omn.kr/2khou
).
"장동혁 개입했다면 형사처벌 사안"... 징계 무효·진상조사 요구
한동훈 의원의 복당을 요구하는 목소리도 자연히 커지고 있다. '친한동훈계' 박정훈 의원은 같은 날 MBC라디오 <김종배의 시선집중>에서 조작 징계가 사실로 드러난다면 징계 자체가 무효라고 주장했다. 그는 "윤리위원으로서 당시 조작 징계를 했던 사람이 직접 이건 조작 징계였다고 얘기한 것"이라며 황 위원이 자신의 이름을 걸고 의혹을 제기한 점을 강조했다.
박 의원은 장 대표와 당시 윤민우 윤리위원장 사이에 이른바 'C 교수'가 중간 고리 역할을 했다는 의혹도 제기했다. 그는 "장동혁 대표는 C 교수한테 얘기를 한 거고 C 교수가 윤리위원장한테 얘기를 한 것"이라며 C 교수가 장 대표와 나눈 통화 및 메시지 내용이 증거로 존재한다고 주장했다. 다만 해당 녹취나 메시지의 구체적 내용은 아직 공개되지 않았다.
장 대표가 징계에 개입했다는 물증이 확인될 경우에 대해서는 "당연히 된다. 이건 형사처벌 사항"이라며 "당의 규정을 어기고 일종의 직권을 남용한 것"이라고 주장했다. 한 의원의 제명에 찬성한 최고위원들을 향해서도 "일종의 공범들"이라고 비판했다. 특히 신동욱 수석최고위원을 겨냥해 "장동혁 대표만큼 책임이 있다고 본다"라며 지도부 교체를 위해 신 최고위원과 김재원 최고위원 등이 사퇴할 것을 주문했다.
안상훈 의원도 KBS라디오 <전격시사>에 출연해 "윤리위원 중 한 사람이 양심선언을 했고 증거까지 있다고 한 만큼 당 차원에서 어떤 식으로 징계가 이뤄졌는지 명백하게 진상조사를 해야 한다"라고 요구했다. 안 의원은 한 의원 제명에 대해 "징계 자체, 제명이라는 것 자체가 원천적으로 무효"라며 "제명당해서는 안 될 사람이 제명당했다"라고 주장했다.
정연욱 의원은 뉴스핌TV <정국진단>에서 "윤리위원회 제명 절차가 적법하고 적정했는지부터 따져보는 것이 급선무"라며 "대표나 지도부 인사들의 말 몇 마디로 덮일 사안이 아니다"라고 밝혔다. 이어 "윤리위 심사에 대표가 개입했다면 독립 기구라는 전제가 무너지는 것"이라며 장 대표가 과거 당원게시판 사건에 문제가 없다는 취지로 말했다가 태도를 바꾼 이유도 설명해야 한다고 요구했다.
"조작 징계는 말도 안 돼"... 당권파는 의혹 일축
반면, 장 대표를 옹호하는 당권파 인사들은 '조작 징계'라는 규정부터 반박했다. 조광한 최고위원은 이날 뉴데일리TV <배추도사의 새벽배송>에서 황 위원의 문제 제기를 "말도 안 되는 저 발언"이라고 일축했다. 그러면서 "조작이라는 건 없는 것을 있는 것으로 만든 게 조작 징계라는 거 아닌가"라며 징계의 정당성을 주장했다.
장 대표가 윤리위원회에 직접 제명을 지시했다는 의혹에는 "상식적으로 불가능한 일"이라고 맞섰다. 그는 자신도 장 대표에게 윤리위 운영에 관해 여러 차례 물었지만 윤리위가 독자적으로 움직여 잘 모른다는 답을 들었다고 전했다. 한 의원을 향해서는 "이것이 잘못됐다고 주장한다면 본인의 IP를 까면 된다"라며 당원게시판 사건부터 해명하라고 요구했다.
조 최고위원은 연내 복당 가능성도 "불가능하다"라고 잘라 말했다. 복당론을 제기하는 사람들의 동기가 "굉장히 불순하고 순수하지도 않다"라고 비난했고, 복당 및 비대위 전환 필요성을 거론한 오세훈 서울시장에 대해서도 "참을 수 없는 존재의 가벼움" "촐랑대고 촐싹대는 것 같다"라고 공격했다.
박민영 국민의힘 미디어대변인 역시 이날 페이스북에서 "황경성씨는 '징계 대상과 수위를 외부와 논의한 것이 조작의 증거'라고 주장한다"라며 "한심한 궤변인 건 둘째 치고, 그런 논리라면 진정한 조작징계 수괴는 바로 한동훈"이라고 반박했다.