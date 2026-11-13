윤상현 "독립 진상조사위 꾸려야"... 국힘 '조작 징계' 내홍 격화

▲한동훈 의원 공동주최 토론회 참석자들한동훈 무소속 의원이 3일 국회 의원회관에서 국민의힘 김기현 윤상현 의원과 공동 주최한 '정당개혁, 무엇을 어떻게 할 것인가' 토론회에서 참석자들과 기념 촬영하고 있다. 국민의힘 주호영 고동진 조은희 안상훈 이만희 권영진 의원과 양향자 최고위원이 보인다. ⓒ 남소연 관련사진보기