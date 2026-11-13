"한덕수 석방 단정 말라"는 대법원... 특검은 이미 석방 이후 대비

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 이재명 대통령의 2027년도 예산안 관련 시정연설을 들은 후 환하게 웃고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

"대법원 2026도7341(피고인 한덕수) 사건과 관련하여 구속만기일인 2026. 11. 20. 이전에 대법원 판결 선고가 불가능하고 곧바로 석방된다는 취지의 다수 보도가 있으나, 이와 같은 단정적인 보도는 오해를 가져올 수 있으니 자제를 부탁드립니다."

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큰사진보기 ▲내란 가담 및 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리. 2026-01-21 ⓒ 유성호 관련사진보기

조희대 대법원이 한덕수 전 국무총리의 석방 가능성을 보도하는 언론에 이례적으로 자제를 요청했다. 오는 20일 구속기간 만료를 앞두고 한 전 총리가 석방될 수 있다는 보도가 잇따르자 직접 입장을 밝힌 것이다. 13일 대법원은 기자들에게 다음과 같은 메시지를 전달했다.대법원이 문제 삼은 것은 두 가지다. ① 구속기간 만료 전 판결 선고가 불가능하다는 단정 ② 한 전 총리가 곧바로 석방된다는 단정이다.그렇다면 의문이 든다. 대법원은 오는 20일 이전에 판결을 선고할 수 있다는 뜻일까. 아니면 선고가 이뤄지지 않더라도 한 전 총리가 석방되지 않을 법적 가능성이 있다는 뜻일까. 대법원은 어느 쪽인지 설명하지 않았다.이런 가운데 13일 내란특검(특별검사 조은석)은 대법원에 '구속 만기 도래에 따른 한덕수 신병 관련 의견'을 제출했다.특검은 한 전 총리가 아무런 조건 없이 석방될 경우 소재 파악 등에 어려움이 생길 수 있다고 우려했다. 이에 따라 주거지 제한, 사건 관계인 접촉 금지, 관련 집회 참석 금지 등의 조건을 부과할 필요가 있다는 의견을 낸 것으로 알려졌다.특검은 전날인 12일에도 한 전 총리의 별건 재판을 맡고 있는 서울중앙지법 형사합의33부(부장판사 이진관)에 '선고기일 전 한덕수의 별건 구속 만료에 따른 참고 의견'을 제출했다. 해당 사건은 헌법재판관 미임명·지명 의혹과 관련된 것으로, 1심 선고는 오는 30일로 예정돼 있다.특검이 대법원과 별건 재판부에 잇따라 의견서를 제출한 것은 한 전 총리의 구속기간 만료가 현실적인 문제로 다가왔기 때문이다. 판결이 나오지 않을 경우에 대비해 석방 이후의 조건이라도 확보하려는 고육지책으로 풀이된다.한 전 총리는 12·3 내란 관련 사건에서 지난 1월 21일 1심 징역 23년, 5월 7일 항소심 징역 15년을 선고받았다. 대법원에는 5월 18일 사건이 접수됐다. 내란특검법은 상고심 판결을 항소심 선고일로부터 3개월 이내에 하도록 규정하고 있다. 그러나 대법원은 이미 그 기한을 넘겼다.대법원은 8월 5일 한 전 총리 사건을 이상민 전 행정안전부 장관 사건과 함께 전원합의체에 회부했다. 첫 합의기일은 9월 29일이었다. 두 번째 합의기일은 오는 19일로 예정돼 있다. 문제는 바로 다음 날인 20일이 한 전 총리의 구속기간 만료일이라는 사실이다.물론 19일에 추가 심리가 예정돼 있다고 해서 20일 이전 선고가 법적으로 불가능한 것은 아니다. 그러나 현재까지 공개된 일정에는 선고기일이 없다. 별도의 구속 사유가 마련되지 않고 그때까지 판결도 확정되지 않는다면 한 전 총리는 석방될 수 있다. 언론이 반복적으로 석방 가능성을 제기하는 이유다.민주당도 한 전 총리의 석방 가능성을 두고 조희대 대법원장의 책임론을 제기하고 있다. 김민석 민주당 대표는 13일 "한덕수 석방은 내란 부활을 상징하는 국민적 금기선"이라며 대법원에 경고했다. 국회 법제사법위원회는 오는 16일 법원행정처 등을 상대로 긴급 현안질의를 추진할 예정이다.대법원은 석방을 단정하지 말라고 했다. 그러나 특검은 이미 석방 이후를 대비하고 있다. 오는 20일 한 전 총리가 실제로 석방된다면 대법원은 어떤 설명을 내놓을 것인가. 언론에 보도 자제를 요청한 대법원이 정작 법률이 정한 선고 기한을 넘긴 이유와 향후 재판 일정에 대해서는 구체적인 설명을 내놓지 않고 있다.