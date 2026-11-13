"윤봉길 의사가 지켜낸 우리 땅"... 예산도 송전탑 반대

큰사진보기 ▲13일 충남 예산군 송전탑 백지화 대책위 소속 주민들은 예산 문예회관 앞에서 집회를 열고 한전이 추진 중인 송전선로 건설의 백지화를 촉구했다. ⓒ 정기정 제공 관련사진보기

▲13일 충남 예산군을 방문한 박수현 충남지사 박수현 충남지사 윤해란 제공 관련영상보기

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큰사진보기 ▲13일 충남 예산문예회관 앞. 예산군 주민이 '박수현 지사는 송전탑 백지화를 정부에 요구하라'라고 적힌 손팻말을 들고 있다. ⓒ 정기정 제공 관련사진보기

한국전력이 추진 중인 전라-충청-경기 지역 관통 송전선로 건설에 대해 충남 전역에서 반대의 목소리가 커지고 있는 가운데, 예산군 주민들이 박수현 충남지사에게 송전선로 백지화에 동참할 것을 요구했다. 이에 박 지사는 "주민들과 뜻이 같다"며 범도민대책위를 구성 중이라고 밝혔다.13일 박수현 충남지사는 '충남통(通)행' 마지막 일정으로 예산을 방문했다. 예산 문예회관에서 열린 이날 행사장 앞에서는 박 지사의 방문 일정에 맞춰 송전선로 건설 반대 집회가 열렸다. 예산주민들은 손팻말을 들고 박 지사에게 송전선로 백지화를 요구했다.예산군 송전탑 백지화 대책위원회 소속 주민들은 '박수현 도지사는 송전탑 백지화를 정부에 요구하라', '지금도 너무 많다. 호남-수도권 송전선로 충남도민 반대한다'라고 적힌 손팻말을 들었다. 이들이 들고 나온 현수막에는 '윤봉길 의사가 지켜낸 우리 땅, 초고압 송전탑 예산군민이 막는다'라는 문장이 새겨져 있었다.집회 현장을 찾은 박수현 지사는 "도지사로서 송구스럽다. 도지사 후보 때 약속한 것처럼 도가 함께 참여하는 (송전선로) 범도민대책위원회를 구성할 것이다. 현재 절차를 진행 중이다. 충남도도 여러분들과 함께 똑같은 의견으로 주민대책협의회를 운영할 것"이라고 말했다.그러면서 "여러분과 함께 할 것이다. 최재구 군수와도 의견을 나누었고, 나와 의견이 같다. 여러분들 외로워하지 마시고 범도민 대책위에 함께해 의견을 나누었으면 한다"라고 덧붙였다.이에 대해 대책위 관계자는 "박수현 도지사가 약속한 내용을 제대로 이행하도록 지속적으로 우리의 요구를 전달할 것"이라고 밝혔다. 또 다른 주민도 "예산은 윤봉길 의사의 고향이다. 자랑스러운 고장을 송전선로로 뒤덮어선 안 된다. 정부는 초고압 송전선로가 아닌 지산지소(지역에서 생산된 것을 지역에서 소비) 같은 다른 대안을 찾아야 한다"라고 말했다.앞서 지난 10월 6일 박수현 충남지사는 홍성군을 방문했다. 이날 역시 집회 현장을 찾은 박 지사는 주민들과 함께 '송전탑 건설 반대' 구호를 외쳤다. 이 자리에서 박 지사는 "송전탑에 대해서는 후보시절부터 강력한 반대 의사를 밝혀 왔다"면서 도민들의 편에 서겠다는 입장을 밝힌 바 있다.