"결선에서 더 떨렸어요" 8살 국가대표 막내, 아시아 챔피언 됐다

"예선전 때는 조금 떨렸는데 결선에서는 엄청 떨려서 어떻게 경기를 했는지 잘 모르겠어요."

큰사진보기 ▲2026 ISSF 말레이시아 아시아 챔피언십에 참가한 대한민국 스포츠스태킹 국가대표 선수단이 대회를 마친 뒤 태극기와 우승 트로피를 들고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 조병혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 ISSF 말레이시아 아시아 챔피언십에서 8세 이하 개인전 챔피언에 오른 서산 동암초등학교 2학년 조건형 선수(오른쪽 두 번째)가 시상식에서 우승 트로피를 높이 들어 올리며 기뻐하고 있다. ⓒ 최미향 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026 아시안 오픈 말레이시아 스포츠스태킹 챔피언십에 출전한 서산 동암초등학교 2학년 조건형 선수가 경기에 집중하고 있다. 조건형 선수는 8세 이하 개인전 챔피언에 올랐다. ⓒ 조병혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 아시안 오픈 말레이시아 스포츠스태킹 챔피언십에서 2관왕에 오른 서산 동암초등학교2026 아시안 오픈 말레이시아 스포츠스태킹 챔피언십에서 2관왕에 오른 서산 동암초등학교 2학년 조건형 선수(왼쪽)와 아버지. 아버지는 아들의 꾸준한 연습과 국제대회 우승을 지켜본 소감을 전했다. ⓒ 최미향 관련사진보기

"하루에도 몇 시간씩 꾸준히 연습하는 모습을 보면서 노력은 결코 배신하지 않는다는 사실을 다시 한번 느꼈습니다."

"큰 비용이나 복잡한 장비 없이 컵만 있으면 시작할 수 있습니다. 단순히 손을 빠르게 움직이는 것 같지만 집중력과 힘 조절, 정확성, 스피드가 모두 필요합니다. 아이들의 집중력과 자신감을 키우는 데도 좋은 운동인 만큼 더 많은 아이들이 경험했으면 좋겠습니다."

큰사진보기 ▲2026 아시안 오픈 말레이시아 스포츠스태킹 챔피언십에서 8세 이하 개인전 챔피언에 오른 서산 동암초등학교 2학년 조건형 선수가 태극기 앞에서 우승 트로피를 들고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 조병혁 관련사진보기

"남은 5차 경기까지 모두 1위를 해서 국가대표가 되고 싶어요. 내년에도 꼭 챔피언이 되고 싶어요."

"그러면 아빠가 육회랑 연어회를 많이 사준다고 했어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

12일, 아시아 챔피언에 오른 여덟 살 소년의 우승 소감이다. 대한민국 국가대표팀의 막내로 국제대회에 출전해 정상에 올랐지만, 정작 선수에게 가장 생생하게 남은 기억은 결선 무대의 긴장감이었다.충남 서산 동암초등학교 2학년 조건형 선수(8)가 지난 7일부터 8일까지 말레이시아에서 열린 'ISSF ASIAN OPEN MALAYSIA SPORT STACKING CHAMPIONSHIP 2026(2026 아시안 오픈 말레이시아 스포츠스태킹 챔피언십)'에서 8세 이하(8U) 개인전 챔피언과 9세 이하(9U) 4인 단체 릴레이 우승을 차지하며 2관왕에 올랐다.이번 대회에는 대한민국을 비롯해 말레이시아, 대만, 태국, 몽골 등 5개국 선수들이 참가했다. 대한민국 대표팀은 8세부터 60세 이상까지 28명으로 구성됐으며, 조건형 선수는 최연소 국가대표로 출전했다.조건형 선수가 처음 컵 쌓기에 관심을 갖게 된 것은 여섯 살 때였다. 유치원에서 친구와 종이컵을 쌓으며 놀다가 재미를 느꼈고, 집에서도 컵 쌓기를 즐겼다. 컵을 쌓았다가 순식간에 원래 상태로 되돌리는 과정이 재미있었던 것이다.그러던 중 누나가 사용하던 스포츠스태킹 컵으로도 놀아보라는 권유를 받았다. 평범한 종이컵 놀이가 본격적인 스포츠 활동으로 이어진 계기였다.스포츠스태킹은 12개의 컵을 정해진 순서에 따라 빠르게 쌓고 다시 내려놓는 기록 경기다. 순간적인 집중력과 정확한 손놀림, 속도가 요구돼 '손의 육상'이라고도 불린다.가족에 따르면 건형이는 처음부터 새로운 동작을 빠르게 익히고 높은 집중력을 보였다. 특히 겨울방학에는 하루 종일 컵을 쌓으며 연습할 만큼 이 운동에 빠져들었다고 한다.이후 꾸준히 기록을 단축하며 국내 대회에서 두각을 나타냈고, 스포츠스태킹을 시작한 지 1년 9개월 만에 태극마크를 달고 국제무대에 서게 됐다.조건형 선수는 대회 첫날 열린 개인전 예선에서 3-3-3 종목 3.092초, 3-6-3 종목 2.522초, 사이클 종목 7.479초를 기록했다. 세 종목 합계 13.093초로 예선 1위에 올라 결선에 진출했다.대표팀 막내이자 결선 첫 주자로 나선 건형이는 긴장 속에서도 예선보다 빠른 기록을 세웠다.결선에서 3-3-3 종목 2.006초, 3-6-3 종목 2.353초, 사이클 종목 7.244초를 기록하며 세 종목 합계 11.603초로 경기를 마쳤다. 예선보다 1.490초를 단축한 기록으로, 세 종목 모두 기록을 앞당기며 8U 개인전 챔피언에 올랐다.둘째 날에는 2인 더블 경기에서 동메달을 획득했고, 9U 4인 단체 릴레이에서도 우승을 차지했다.조건형 선수는 "지난번 인터뷰 때 했던 약속을 지켜서 기뻐요. 앞으로도 우리나라와 제가 살고 있는 서산을 더욱 빛내고 싶어요"라고 소감을 밝혔다.경기장에서 아들을 지켜본 아버지에게도 이번 우승은 잊지 못할 순간이었다.아버지는 "스포츠스태킹을 시작한 지 1년 9개월밖에 되지 않았는데 국내 랭킹 1위에 오른 것도 대견스럽고, 국가대표가 되어 아시아 무대에서 1위까지 차지했다는 사실이 아직도 믿기지 않는다"고 말했다.이어 "예선과 결선 경기 내내 얼마나 긴장되고 조마조마했는지 모른다. 아직 어린아이인데 경기하는 모습을 보면서 안쓰럽기도 하고 대견하기도 했다"며 당시를 떠올렸다.무엇보다 아버지의 마음에 남은 것은 아들이 연습에 쏟은 시간이었다.아버지는 스포츠스태킹이 누구나 비교적 쉽게 시작할 수 있는 운동이라는 점도 강조했다.그러면서 "서산에서도 전국대회와 세계대회가 개최될 수 있도록 지역사회의 관심과 지원이 이어졌으면 좋겠다"고 바람을 전했다.아시아 무대에서 성과를 거둔 건형이의 다음 목표는 세계대회 출전이다.현재 '2026~2027 WSSA 월드 챔피언십 챌린지' 국가대표 선발전에 참가하고 있는 조건형 선수는 1차와 2차 경기에서 모두 1위를 기록했다. 앞으로 남은 선발전에서도 좋은 성적을 거둬 국가대표 자격을 얻겠다는 각오다.그리고 여덟 살 소년다운 바람도 하나 덧붙였다.여섯 살 때 친구와 종이컵을 쌓으며 시작한 놀이가 1년 9개월 만에 국제대회 우승으로 이어졌다. 이제 세계대회를 꿈꾸는 건형이지만, 다음 우승을 기다리는 마음에는 좋아하는 음식을 마음껏 먹고 싶은 여덟 살 소년의 소박한 기대도 담겨 있다.