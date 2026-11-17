글 싣는 순서

① 먹기도 전에 "맛있어요"… 음료 한 캔과 맞바꾼 신뢰(https://omn.kr/2kj0r)

② 리뷰 쓰고 받는 '보상', 한 건당 얼마일까(https://omn.kr/2kj15)

③ "'맛집' 꼭 넣어주세요" 남의 영수증으로 쓴 리뷰의 정체(https://omn.kr/2kirp)

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큰사진보기 ▲10월 취재 당시 타인의 영수증으로 작성한 리뷰는 한 달이 지난 현재까지 리뷰탭에 노출되어 있다. ⓒ 박주혜 관련사진보기

식당이나 카페에서 리뷰를 쓰면 음료수나 사이드 메뉴를 주는 '리뷰 이벤트', 방문 인증을 거쳐야 작성할 수 있는 네이버 플레이스 리뷰에 정작 타인의 영수증이 사용됐다.10월 4일 저녁, 서울의 한 피자집을 방문했다. 주문을 위해 QR 메뉴판을 보던 중 '네이버 리뷰 이벤트'라는 카테고리를 발견했다. '(서비스) 미니 수박화채' 밑에 작은 글씨로 "네이버 영수증 리뷰 이벤트입니다. '맛집'이라는 단어를 꼭 넣어서 작성해 주셔야 합니다"라는 글이 쓰여 있다. 피자와 함께 네이버 리뷰 이벤트 메뉴를 주문하자 점원이 음식과 영수증을 가져왔다. 메뉴도 방문 날짜도 모두 다른 '타인의 영수증'이다.이와 같이 타인의 영수증을 활용해 리뷰 이벤트에 참여한 사례는 다른 소비자와의 인터뷰에서도 확인됐다. 박수빈(28·여) 씨는 파스타집에서 네이버 리뷰 이벤트에 참여하자 "점원으로부터 타인의 영수증을 받았다"라며 "영수증이 좀 달라서 메뉴가 조금 다르게 올라갔다"라고 말했다.리뷰를 쓰기 위해 점원이 영수증을 가져다주는 이유는 네이버 플레이스가 본인이 경험한 리뷰에 한해서만 리뷰를 쓸 수 있도록 방문 인증 절차를 도입했기 때문이다. 네이버 예약·주문의 경우 연동된 계정을 통해 별도의 인증 없이 리뷰 작성이 가능하다. 또한 네이버 플레이스와 연동된 POS 결제 내역은 리뷰 작성이 가능한 QR 코드나 URL을 통해 방문 사실이 확인되면 리뷰를 작성할 수 있다. 이외에 사용하는 방법이 영수증 또는 결제 내역 연동 서비스를 통한 인증이다.네이버는 직접 방문한 장소의 영수증만 인증하도록 하고 있지만, 취재에서는 점원이 건넨 타인의 영수증으로도 실제 리뷰 작성과 노출이 가능했다. 이러한 허점을 보완하기 위해 네이버 플레이스는 자동 탐지 모듈을 활용한 '리뷰 클렌징 시스템'을 운영한다. 가짜로 조작한 영수증을 통한 리뷰, 본인이 직접 경험하지 않은 리뷰 등은 '어뷰징(비정상 행위)'으로 간주된다. 어뷰징으로 확인된 해당 리뷰는 미노출하고, 어뷰징을 지속하는 업장에 대해서는 '리뷰 탭'을 일정 기간 숨기는 등의 페널티를 제공하겠다는 것이 네이버 플레이스의 정책 내용이다.그러나 취재 당시 방문했던 피자집에서 타인의 영수증으로 작성한 리뷰는 한 달이 넘은 지금도 리뷰 탭에 노출되어 있다.네이버 플레이스 리뷰에 타인의 영수증을 활용해 작성한 리뷰가 소비자에게 노출되는 문제는 리뷰의 대가성 표시 문제로도 이어진다. 실제 방문 여부와는 별개로, 소비자가 리뷰를 쓰는 대가로 음료수나 사이드 메뉴 등의 혜택을 제공받아도 리뷰에는 이를 드러내는 표시 기능이 존재하지 않는다.네이버 플레이스 이용 정책의 이용자 금지 행위에는 "표시광고법령을 위반하여 대가 관계를 표시하지 않은 플레이스 리뷰"를 금지하고 있다. 금지된 행위를 한 이용자는 리뷰 작성 및 네이버 서비스 이용이 일시적으로 제한되는 페널티를 받지만, 이를 이용자가 리뷰를 쓸 당시에 알기는 어렵다. 네이버 플레이스에 리뷰를 등록할 때 소비자에게 요구되는 필수 사항은 객관식으로 방문 경험에 대한 내용을 체크하는 것과 서술형으로 리뷰를 작성하는 것이다. 취재진이 확인한 리뷰 작성 화면에서는 대가성 혜택을 별도로 표시하는 기능이나 관련 안내를 확인하기 어려웠다.그렇다면 음료수나 사이드 메뉴 등 금전적인 혜택을 받고 표기해야 하는 범위는 어디까지일까. <표시·광고의 공정화에 관한 법률> 제3조는 소비자를 속이거나 소비자가 잘못 알게 할 우려가 있는 부당한 표시·광고를 금지한다.공정거래위원회가 진행한 <추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사지침 안내서: Q&A로 알아보는 경제적 이해관계 표시> 개정본에 따르면, 광고주로부터 경제적 대가를 받는다는 사실을 일반 소비자가 알기 어렵기 때문에 경제적 이해관계를 표시해야 한다. 공정위 심사지침에 따르면 리뷰 작성자가 음식이나 할인 등 경제적 대가를 받고 추천·보증성 리뷰를 작성한 경우에는 그 경제적 이해관계를 공개해야 한다.법무법인 게이트의 김범석 변호사는 "현금뿐 아니라 무료 상품이나 할인 같은 혜택도 경제적 이해관계로 보고 있어, 음료나 사이드 메뉴를 받고 쓴 후기도 원칙적으로 공개 대상에 포함된다"고 설명했다.김 변호사는 "다만 시정명령과 과징금은 사업자인 광고주를 대상으로 하므로, 일반 소비자인 리뷰 작성자가 직접 제재를 받는 경우는 드물며, 혜택 제공 사실을 알면서도 표시를 요구하지 않은 음식점은 표시 안내 의무를 다하지 않은 것으로 판단될 수 있다"고 말했다.네이버는 타인의 영수증을 이용한 인증과 대가 관계를 표시하지 않은 리뷰를 정책상 금지하고 있다. 그러나 취재 현장에서는 타인의 영수증으로 작성한 리뷰가 실제 노출됐고, 리뷰 작성 단계에서 대가성 표시를 별도로 안내하는 장치도 확인하기 어려웠다. 플랫폼이 내세운 신뢰 기준이 실제 작성·노출 과정에서 어떻게 작동하는지에 대한 설명이 필요한 이유다.한편, 네이버 측에 '타인의 영수증을 이용한 리뷰 작성이 가능한 이유와 리뷰 클렌징 시스템의 작동 방식, 리뷰 이벤트 참여 시 대가성 표시 안내 여부 등'을 질의하기 위해 본사와 고객센터, 네이버 플레이스 사업주 고객센터에 연락했다. 그러나 모두 ARS 안내로 연결됐고, 해당 사안에 대한 문의를 접수할 수 있는 창구는 확인하지 못했다.다만 네이버는 지난 9월 <컨슈머치>의 대가성 리뷰 관리 관련 질의에 "모든 리뷰를 전수적으로 확인하는 것은 어렵지만 이용자 신고나 한 사람이 단기간에 여러 매장에 리뷰를 작성하는 등 비정상적인 활동이 확인되는 경우 미노출 등의 조치를 하고 있다"고 설명한 바 있다.