젠슨 황 사임에 정부 긴급 회의... 국산 AI 반도체 육성 가속화

큰사진보기 ▲하정우 국가인공지능전략위원회 하정우 부위원장이 13일 엔비디아의 경영진 변화에 따른 글로벌 AI 산업환경 변화를 점검하기 위해 긴급 점검회의를 주재하고 있다. ⓒ 국가인공지능전략위원회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲하정우 국가인공지능전략위원회 하정우 부위원장이 13일 엔비디아의 경영진 변화에 따른 글로벌 AI 산업환경 변화를 점검하기 위해 열린 긴급 점검회의에서 자료를 살펴보고 있다. ⓒ 국가인공지능전략위원회 관련사진보기

전 세계 인공지능(AI) 반도체 시장을 주도하는 엔비디아(NVIDIA) 최고경영진 교체 발표에 정부가 긴급 점검회의를 열고 국내 AI 산업과 GPU(그래픽처리장치) 공급망에 미칠 영향 파악에 나섰다.정부는 엔비디아와의 기존 협력사업을 안정적으로 이어가는 한편, 특정 기업에 대한 의존도를 낮추고 국산 AI 반도체를 포함한 컴퓨팅 자원 다변화에도 속도를 내기로 했다.국가인공지능전략위원회는 13일 엔비디아의 최고경영진 변화에 따른 글로벌 AI 산업환경 변화에 대응하기 위해 긴급 점검회의를 개최했다고 밝혔다.이번 회의는 엔비디아가 지난 12일 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 사임과 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)의 임시 CEO 선임을 발표한 데 따른 것이다. 엔비디아는 글로벌 AI 컴퓨팅 시장을 선도하는 핵심 기업이자 우리나라의 주요 AI 인프라(기반시설)·산업 협력 파트너인 만큼, 경영진 변화가 국내 GPU 공급과 AI 데이터센터 구축, 반도체 공급망 등에 미칠 영향을 선제적으로 점검할 필요가 있다는 판단에서 마련됐다.이날 회의에서는 ▲ 국내 GPU 공급 및 확보계획의 안정성 ▲ 한국 기업과 엔비디아 간 기존 협력사업의 지속 가능성 ▲ 글로벌 AI 반도체 공급망과 기술개발 환경 변화 ▲ 정부와 민간의 공동 대응 방안 등이 중점적으로 논의됐다.특히 정부와 국내 기업들이 추진 중인 GPU 도입 및 AI 컴퓨팅 인프라 구축사업의 진행 상황을 점검하고, 엔비디아 경영진 교체가 GPU 공급 일정과 기술지원, 향후 투자 및 협력계획에 미칠 가능성을 살폈다.신진우 국가AI전략위 기술혁신·인프라 분과위원장은 "이번 일은 국가 AI 인프라가 특정 기업의 경영 변수에도 흔들리지 않는 구조를 갖춰야 한다는 점을 확인시켜준다"면서 "엔비디아와의 협력은 변함없이 이어가되, 확보한 GPU의 가동률과 운영 역량을 끌어올리고 국산 AI 반도체를 포함해 컴퓨팅 자원의 선택지를 넓혀 나가야 한다"고 강조했다.앞서 지난해 우리 정부와 주요 기업들은 엔비디아와 26만 장 이상의 GPU 도입을 포함한 AI 인프라 확충 및 산업 협력계획을 발표했다. 국가AI전략위는 이들 기존 협력사업이 차질 없이 추진되는 것이 중요하다는 데 인식을 같이하고, 사업별 이행 상황을 지속적으로 점검하기로 했다.국내 기업과 엔비디아가 추진 중인 AI 인프라와 반도체, 제조 AI 및 피지컬 AI 분야의 협력사업도 안정적으로 이어질 수 있도록 관련 동향을 면밀히 살피기로 했다. 특히 현재 추진 중인 3대 메가프로젝트에 미칠 영향도 함께 논의했다.엔비디아 중심의 글로벌 AI 컴퓨팅 시장 변화에 대비한 대응책도 모색했다. GPU뿐 아니라 신경망처리장치(NPU) 등 다양한 AI 컴퓨팅 자원의 활용 가능성을 검토하고, 국내 AI 반도체 기업의 기술 경쟁력을 강화하는 동시에 안정적인 공급망을 확보하기 위한 정책적 대응을 추진한다는 방침이다.이를 위해 국가AI전략위는 정부와 민간기업 간 정보 공유 및 공동 대응체계를 강화하기로 했다. 과학기술정보통신부와 산업통상부 등 관계 부처, 국내 반도체·AI 인프라·AI 서비스 기업 간 협력을 통해 주요 사업의 추진 상황과 현장 애로사항을 파악하고, 필요한 경우 관계 부처 간 협의와 조정을 거쳐 지원 방안을 마련할 계획이다.하정우 국가AI전략위 상근 부위원장은 "엔비디아의 최고경영진 변화가 글로벌 AI 산업 전반에 미칠 영향을 관계 부처 및 기업들과 긴밀히 협력해 선제적으로 대응하겠다"면서 "이번 변화에 따른 불확실성을 새로운 기회로 활용할 수 있도록 국내 AI 인프라 확충과 피지컬 AI 생태계 육성 전략을 연계해 우리 AI 산업의 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.