'제2의 미투' 전 세계로 번진 반성폭력 운동… 한국서도 외친다

큰사진보기 ▲수많은 여성들이 코넬대 집단 성폭력 사건 피해자와 연대하는 'I am Jane Doe' 운동에 동참하고 있다. ⓒ CNN International 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오는 21일과 25일 ‘세계여성폭력추방의 날’을 맞아 ‘I Am Jane Doe - Korea’ 선언과 전국 동시다발 공동행동에 나설 예정이다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲오는 21일과 25일 ‘세계여성폭력추방의 날’을 맞아 ‘I Am Jane Doe - Korea’ 선언과 전국 동시다발 공동행동에 나설 예정이다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | ▶[2026 세계여성폭력추방의날] “I am Jane Doe - Korea” 선언 참여 & 전국 공동행동 참가신청

: https://tr.ee/20261125action

▶젠더폭력해결페미니스트연대 인스타그램

: https://www.instagram.com/feministyeondae/

▶젠더폭력해결페미니스트연대 X

: https://x.com/feministyeondae

여성폭력에 관대하고 피해자에게 침묵을 강요하는 사회 구조에 맞선 전 세계적 반(反)성폭력 운동이 한국에서도 본격화한다.서울여성회와 서페대연, 젠더폭력해결페미니스트연대(69개 여성·시민단체 및 200여 명의 개인으로 구성)는 오는 21일과 25일 '세계여성폭력추방의 날'을 맞아 'I Am Jane Doe – Korea' 선언과 전국 동시다발 공동행동에 나선다고 밝혔다.'아이 앰 제인 도 I Am Jane Doe' 운동은 미국 코넬대학교에서 발생한 집단 성폭력 사건에서 비롯됐다. 2024년 사건 발생 당시 피해자는 학교 측에 피해를 신고했으나 실질적인 조치는 이뤄지지 않았다. 결국 피해자는 2년 뒤 익명을 뜻하는 '제인 도(Jane Doe)'라는 이름으로 직접 민사소송을 제기했고, 코넬대 학보사가 "학교가 하지 않으면 우리가 한다"라며 사건을 공론화하면서 세상에 알려졌다.그러나 진실이 드러나자 일부에서 피해자의 신상을 추적하려는 움직임이 일었다. 이때 한 여성이 피해자를 보호하기 위해 SNS에 "내가 바로 제인 도(I Am Jane Doe)"라고 선언하며 연대의 물꼬를 텄다. 이후 미국 전역과 전 세계 여성들이 이에 동참하며 온·오프라인 집회와 행진으로 확산, '제2의 미투(Me Too) 운동'으로 자리 잡고 있다.'I am Jane Doe' 선언을 한국에서 이어가는 이유는 피해자를 색출하고 공격하려는 시도가 곧 성폭력 고발을 위축시키는 전형적인 2차 가해이기 때문이다.주최 측은 "조직 내에서 성폭력 피해자들이 '나만 조용히 있으면 넘어갈 것'이라며 침묵을 택하게 만드는 구조가 문제"라며 "연대자들이 스스로 '제인 도'를 자처해 나섬으로써 피해자를 고립시키려는 의도를 무력화할 수 있다"고 설명했다. 이어 "한국 역시 디지털 성범죄(N번방)나 여성폭력 문제를 제기하는 이들을 향한 백래시와 정치권 성폭력 고발자를 향한 2차 가해가 여전하다"고 지적했다.현 정부의 성평등 및 피해자 지원 정책에 대한 비판도 제기됐다. 새 정부 출범 이후에도 여성폭력이 반복되고 있으나 실효성 있는 대책이 부재하다는 것이다. 특히 2027년 성평등가족부 예산안에서 '가정폭력·스토킹 방지 및 피해자 지원' 사업 예산이 4.2% 감액된 점을 두고, 피해자 보호가 역행하고 있다고 우려한다. N번방 방지법과 스토킹 처벌법 등 제도가 마련됐음에도 현장에서는 제대로 작동하지 않는다는 문제의식이다.1999년 유엔(UN)이 지정한 세계여성폭력추방의 날을 기점으로 한 거리 시위는 2019년 칠레에서 경찰과 사법부의 안일한 대응을 규탄하며 전 세계로 퍼졌다. 국내에서도 2022년부터 서울여성회와 서페대연 주최로 매년 규탄 집회와 퍼포먼스가 이어져 왔다.올해 공동행동은 서울 중심에서 벗어나 '전국 단위'로 확대되고, 국경을 넘는 '세계 연대'를 전면에 내세운 것이 특징이다. 주최 측은 현재 'I Am Jane Doe – Korea' 선언자를 모집 중이며, 취합된 선언은 집회 당일 공개하여 미국 현지 페미니스트 및 여성 단체에 전달할 예정이다.공동행동은 오는 21일 서울 강남역 10번 출구 '바람의 언덕'에서 열리는 서울 집중 집회로 포문을 연다. 이어 세계여성폭력추방의 날 당일인 25일에는 경기 부천, 강원 강릉, 춘천, 대전, 부산, 광주, 목포, 제주 등 전국 각지에서 동시다발 시위가 진행된다.젠더폭력해결페미니스트연대 관계자는 "여성폭력과 젠더폭력을 방치하는 성차별 구조를 끝장내기 위해 연대와 투쟁을 선언한다"며 "피해자 곁에 서서 '우리가 바로 제인 도'라고 외치는 목소리가 전국에 울려 퍼질 것"이라고 전했다.선언 및 집회 참가는 아래 링크에서 신청할 수 있으며, 자세한 내용은 젠더폭력해결페미니스트연대 SNS에서 확인할 수 있다.