'체불왕' 박영우 회장, 2심 징역 4년...법정구속

496억 원에 달하는 노동자들의 임금·퇴직금을 체불한 혐의로 재판에 넘겨진 박영우 전 대유위니아 그룹 회장이 항소심에서 징역 4년을 선고받고 법정구속됐다.
수원고등법원 형사2부(재판장 김건우)는 13일 위니아전자와 위니아 직원 800여 명의 임금과 퇴직금 496억 원을 체불한 혐의(근로기준법 위반) 등으로 기소된 박 전 회장의 항소심 선고 공판을 열고 징역 4년을 선고했다.
법원은 또한 보증금 1억 원과 주거지 제한 등의 조건으로 보석 석방돼 불구속 상태에서 재판에 참여한 박 전 회장을 다시 법정구속했다.
이날 항소심 재판부는 앞서 박 전 회장에게 각각 징역 4년과 징역 6월을 선고한 1심 사건 2개를 하나로 병합해 심리한 뒤 하나의 형으로 선고했다.
재판부는 "박 전 회장이 지주회사의 최대 주주로 각 회사를 사실상 경영했다고 볼 수 있다"며 "사용자성을 인정한 원심은 정당하다"고 판시했다.
이어 "노동자들의 임금과 퇴직금 지급을 관리할 의무와 책임을 다하지 못했을 뿐만 아니라 임금체불에 따른 책임을 회피하려 했다"며 "죄질이 좋지 않아 엄벌이 불가피하다"고 덧붙였다.
다만, 코로나19와 우크라이나 전쟁 등으로 대외적인 경영 여건이 어려웠던 점과 박 전 회장의 사재 출연 노력 등을 유리한 양형 사유로 고려했다고 설명했다.
함께 기소된 박 전 회장의 사촌인 박현철 위니아전자 전 대표이사에게는 징역 2년 6개월에 집행유예 4년, 김혁표 전 위니아 대표이사에게는 징역 3년에 벌금 1000만 원, 집행유예 5년을 선고했다.
안병덕 전 대표이사는 징역 6개월에 집행유예 2년, 위대성 전 임원은 원심 판결이 파기되고 징역 1년에 집행유예 3년을 선고받았다.
한편, 박 전 회장은 지난 2023년 10월 국회 국정감사에서 증인으로 출석해 '골프장(대유몽베르컨트리클럽·몽베르CC)을 매각해 위니아 등 계열사 임금체불을 최우선으로 해결하겠다'고 약속했지만 지키지 않았다.
그러는 사이 400억 원대였던 체불액은 2000억 원대로 불어났으며, 이 가운데 청산되지 않은 액수는 1600여억 원, 피해자는 무려 3000명이 넘는 것으로 전해졌다.
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