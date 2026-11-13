내란 종료 시점 늘린 종합특검, 윤석열은 비웃었다

큰사진보기 ▲전직 대통령 윤석열이 지난해 12월 26일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건의 결심 공판에서 최후 진술을 하고 있다. 2025.12.26 [서울중앙지법 제공, 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲직권남용 권리행사방해 등 혐의를 받는 신원식 전 국가안보실장이 1심 첫 공판 참석을 위해 13일 서울 서초구 서울중앙지방법원으로 향하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲권창영 2차 종합특별검사가 지난 8월 24일 과천 특검팀 사무실에서 열린 최종 수사결과 발표를 진행했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

종합특검(특별검사 권창영)이 12.3 내란 종료 시점을 자체적으로 연장하며 기소한 일명 '우방국 비상계엄 정당화 메시지 전달' 사건 재판이 시작부터 위기에 봉착했다. 비상계엄 해제 후 병력이 철수한 상황에서 내란죄 핵심 구성요건인 폭동이 어떻게 유지됐는지 객관적으로 입증해야 하는 난관에 부딪힌 것이다.13일 오후 내란전담재판부 서울중앙지방법원 형사합의38-1부(재판장 장성진 부장판사) 심리로 윤석열(직권남용권리행사방해)·신원식 전 국가안보실 실장(내란중요임무종사 등)에 대한 첫 공판이 진행됐다.특검은 비상계엄이 해제된 때를 폭동 종료 시점으로 규정한 기존 대법원 판례와 달리 국회의 윤석열 탄핵소추안 의결 시점(2024년 12월 14일)까지 내란 행위가 지속됐다는 의견서를 지난 10일 재판부에 제출한 바 있다.피고인들은 내란 종료 시점 연장 의견에 즉각 반발했다. 윤석열씨는 "국회가 계엄해제 요구 결의를 하자마자 국무회의를 거쳐 (비상계엄 선포 다음날) 새벽 비상계엄을 해제했다"며 "새벽 2~3시경에는 계엄사령관(박안수)과 국방부 장관(김용현)을 불러 대기하던 군 간부들을 귀가시켰고 병력을 철수시켰다"며 헛웃음을 보였다. 그러면서 "계엄이 다 해제됐는데 그다음에 (내란이) 존속된다는 건 이해하기 어렵다"고 덧붙였다.신 전 실장 측은 "특검은 내란이 국회 탄핵소추안 가결까지 이어졌다면서 계엄이 공식적으로 해제된 4일 새벽 이후 (벌어진) 이 사건 외교적 설명(행위)까지 내란중요임무종사라고 보고 있다"며 "석연치 않은 점이 있다는 것만으로 내란중요임무종사라 결론짓는 것은 합리적이지 않다"고 지적했다.특검은 공소사실 요지 진술에서 윤석열씨가 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 미국과 영국, 일본 등 주요 우방국에 계엄을 정당화하는 메시지를 전달하도록 수차례 지시해 국가안보실과 외교부 소속 공무원들에게 의무 없는 일을 하도록 했다고 주장했다.윤씨 측 채명성 변호사는 "대외신인도와 국내외 안전을 지키기 위해 동맹국과 소통한 게 범죄가 될 수는 없다"며 "이 사건은 비상상황 속 우방국과의 신뢰, 국익을 지키려고 한 대통령의 외교 조치를 사후에 단죄하려는 무리한 기소"라며 무죄 선고를 재판부에 요청했다.특검은 윤씨 지시를 받은 신 전 실장이 김태효 전 국가안보실 1차장과 공모해 계엄 정당성 내용 등이 담긴 메시지를 미국 등에 보내 내란 상태를 유지하려 했다고 주장했다. 신 전 실장 측은 "대통령에게 즉각적인 비상계엄 해제를 건의했던 사람에게 내란중요임무에 종사를 했다고 특검이 주장하고 있다"며 부인했다.신 전 실장 변호인 정주교 변호사는 "신원식은 12월 3일 밤 아무것도 모른 채 대통령 집무실에서 처음으로 비상계엄이라는 말을 들었다"며 "국무회의를 마친 대통령 면전에서 신원식은 '시간이 지나도 평가가 달라지지 않는다'고 계엄을 반대했다"고 말했다.이어 "특검은 신원식이 미국 등에 메시지를 보내 내란 상태를 유지·강화하려 했다고 주장하나, 그날 밤 신원식은 계엄사령관에게 직접 전화를 걸어 '병력을 국회 담 밖으로 철수시켜라. 절대 시민과 충돌해선 안 된다'고 했다"고 했다.정 변호사는 "(특검이 적시한) 공소장 속 신원식의 행위는 (윤석열 지시에) 아무 말도 하지 않고 묵시적으로 동조했다는 것"이라며 "침묵은 공모가 아니다. 공모의 범죄사실은 구체적으로 특정되고 엄격히 증명돼야 한다"고 따지기도 했다.정 변호사는 신 전 실장이 받는 내란중요임무종사 혐의에 대해서도 "내란죄는 국헌 문란을 목적으로 폭동을 일으킨 자를 처벌하는 법인데 그날 밤 신원식이 내린 결정들은 직원들을 퇴근시키고 병력을 철수시키고 계엄을 해제하라 요구한 것"이라고 반박했다. 직권남용 혐의에 대해서도 "외교실무자를 통해 대통령 입장을 (우방국에) 전달한 것을 형사처벌 틀로 재단할 수 없다"고 했다.한편 이날 재판에서도 공소장에 대한 재판부 지적이 이어졌다. 이 사건 공소장은 공판준비기일을 거쳐 두 번이나 변경된 상황이었다.장 재판장은 "공소장에서 신원식의 국헌문란 목적 인식에 대해 막연히 '비상계엄 당시'라고 설시됐다"며 "신원식은 비상계엄 사전 모의 당사자도 아닌데 구체적으로 어느 시점에 국헌문란의 목적을 가졌다고 보아야 하는지 정리돼야 한다"고 지적했다.특검 측은 윤석열로부터 (처음) 비상계엄 메시지 전달 지시를 받은 (2024년 12월 3일 밤) 10시 50분 국헌문란 목적을 인식했다는 취지로 답했다.정 재판장은 윤씨가 우방국에 전달을 지시했다는 메시지 내용 중 어느 대목에서 사실이 왜곡됐으며, 이 메시지 전달이 통상적 외교 업무를 넘어서 공무원들에게 의무 없는 일을 하게 했다고 주장하는 근거를 다시 정리하라고 석명했다.