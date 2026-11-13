세무사 시험 'AI 의혹'에, 공단 "전문가 검토중"

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 8일 앞으로 다가온 11일 서울 용산구 서울특별시교육청에서 열린 수능 스마트안경 전담 본부요원 연수에서 한 참석자가 스마트안경을 통해 문제를 풀어보고 있다. 서울시교육청은 이날 서울 지역 수능 시험장에 배치될 스마트안경 전담요원 239명 전원을 대상으로 실제 스마트안경을 살펴보며 주요 특징과 식별 방법 등 기기를 판별하는 방법을 교육했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

제63회 세무사 시험 수석 합격자의 'AI 부정행위 의혹'과 관련해 시험 주관을 맡은 한국산업인력공단은 13일 "보다 면밀한 사실관계 확인을 위해 공단 채점센터에서 제2차 시험 주관식 논술형 답안지에 대한 전문가 검토를 진행하고 있다"고 밝혔다. 공단은 확인 결과가 나오면 추가로 설명할 계획이다.다만 공단은 "현재까지 해당 의혹을 뒷받침할 구체적인 증거는 확인되지 않았다"고 덧붙였다. 공단의 이 같은 입장은 수석 합격자의 합격 수기가 언론에 공개되고 논란이 인 지 이틀만이다.최근 세무사 시험의 'AI 부정행위 의혹'을 시작으로 법학적성시험(LEET) 만점자 등 전문직 시험으로 'AI 부정행위 의혹'이 번지고 있다. 올해 세무사 시험에서 수석 합격자 한아무개씨는 1차 시험 4과목에서 문제 160개 중 1개만 틀리며 400점 만점에 397.5점을 받았다. 특히 평균 점수가 30점인 과목인 세법학개론에서 100점을 받아 이른바 'AI 부정행위 의혹'이 확산됐다.현직 세무사라 밝힌 이들은 인터넷 상에 "제한 시간 내에 불가능한 점수"라며 의혹을 부채질하는 한편, 한국세무사회 또한 "소관부처와 기관에 진상조사를 촉구할 것"이라고 밝혔다. 법학적성시험 최초 만점자는 관련 의혹이 자신에게도 번지자 오는 19일 치러지는 대학수학능력시험(수능) 국어 영역을 생중계로 풀겠다고 나선 상태다.공단 관계자는 13일 오후 <오마이뉴스>와의 통화에서 "아직 구체적으로 확인된 사실이 없고 부정행위도 의혹 단계라 당사자가 불쾌할 수 있는 상황이다. 시험 환경이나 채점 기준 등을 조심스럽게 접근하고 있다"고 설명했다. 그러면서 "(논란 이후) 당사자에게 직접 연락을 받은 바는 없다"고 덧붙였다.공단은 "해당 수험자의 제1차 및 제2차 시험을 감독한 감독위원 4명에게 유선으로 확인한 결과, 시험 당시 스마트안경 사용 등 부정행위를 의심할 만한 행동이나 특이사항은 없었다는 답변을 받았다"고 설명했다.이어 "해당 시험실의 경우 2인 감독하에 시험을 진행하였으며, 의혹제기 수험자의 좌석은 5열 4행 좌석 배치 구조에서 제1차 시험의 경우 교단을 기준으로 둘째 줄 중앙에 위치하였으며, 제2차 시험의 경우 첫째 줄 중앙에 위치했다. 해당 시험실 수험자 명부에도 관련 특이사항이 기록돼있지 않다"고 덧붙였다. 즉, 부정행위가 발생했다면 인지가 어렵지 않은 자리였다는 해명이다. 그러면서 공단은 고사장 내부에 "CCTV가 설치돼있지 않아 영상으로 시험 당시 상황을 확인하는 데 한계가 있다"고 밝혔다.공단은 이미 시험 시행 전부터 'AI 부정행위 의혹'과 관련해 대응 방안을 일부 마련해둔 상태였다. 공단은 "전국 시험 시행 담당자에게 스마트안경에 대한 감독 강화와 금속탐지기 사전 준비를 조치했으며, 국가자격시험 전자·통신기기 관리방안을 수립해 집행요원 사전회의 및 감독위원 교육 시 관련 사항을 강조했다"고 밝혔다.공단은 향후 "전문가 의견을 수렴하여 스마트안경 등 신종 전자·통신기기에 대한 확인 절차와 감독 위원 교육을 보완하고, 시험 현장 대응을 지속적으로 강화하겠다"고 밝혔다. 또한 "시험장 내 부정행위 예방과 감독 기능 강화를 위해 현재 529대가 설치된 CCTV를 확대하고, 한국방송통신전파진흥원에서 개발 중인 전파탐지기의 현장 검증이 완료되는 대로 도입할 예정"이라고 했다.공단은 지난 8월부터 AI 기반 부정행위에 대응하기 위한 태스크포스(TF)를 꾸렸다. 공단 관계자는 <오마이뉴스>에 "TF는 여전히 진행 중"이라며 "(AI 안경을 식별하는 별도 감독직인) 'AI 인스펙터' 같은 추가 감독 배치안 등 대안을 마련하는 등 여러 방안으로 시험 중"이라고 설명했다.한씨의 대리인이라고 밝힌 이돈호 변호사는 자신의 SNS 계정에 "의뢰인은 사실관계 확인을 위해 필요한 절차에 성실히 임하겠다"고 입장을 밝혔다.