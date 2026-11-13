고양시, 창릉지구 교통대책 점검… 고양은평선 일산 연장 등 정부에 지원 요청

큰사진보기 ▲오후석 고양특례시 제2부시장(오른쪽)이 12일 김용석 대도시권광역교통위원회 위원장에게 현안정책 건의서를 전달하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲오후석 고양특례시 제2부시장이 12일 LH 고양사업본부에서 열린 창릉지구 광역교통개선대책 점검회의에서 김용석 대도시권광역교통위원회 위원장 등 관계자들과 창릉지구 광역교통개선대책 추진 상황을 점검하고, 고양시의 주요 교통 현안을 건의했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲오후석 고양특례시 제2부시장과 김용석 대도시권광역교통위원회 위원장을 비롯한 관계자들이 12일 창릉 공공주택지구를 방문해 광역철도 사업의 추진 상황을 점검하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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고양특례시(시장 민경선)가 3기 신도시 창릉지구 입주에 따른 교통난에 대비해 광역교통개선대책 점검에 나섰다. 창릉지구 내부 교통대책뿐 아니라 고양은평선 일산 연장, 인천2호선 연장, 대곡역 복합환승센터 등 지역의 주요 광역교통 현안을 정부에 건의하며 교통망 확충에 속도를 내겠다는 구상이다.고양시는 지난 12일 오후석 제2부시장이 김용석 대도시권광역교통위원회(대광위) 위원장을 만나 창릉지구 광역교통개선대책 추진 상황을 점검하고 주요 교통 현안에 대한 정부 지원을 요청했다고 밝혔다.이날 회의에는 대광위와 고양시, 한국토지주택공사(LH) 관계자들이 참석했다. 오후석 부시장과 김 위원장은 창릉지구를 직접 찾아 사업별 추진 상황과 지연 요인을 살피고 대응 방안을 논의했다.주요 점검 대상은 고양은평선 적기 추진과 서부선 직결, 수도권광역급행철도(GTX)-A 역사 신설, 곡산역~화정동 연결도로, 화정동~도내동 연결도로 등이다.오후석 부시장은 특히 고양은평선과 서부선의 직결을 추진하고, 고양은평선 우선 개통 시에는 지하철 6호선 환승 방안을 마련해 달라고 요청했다. 창릉지구 버스 운행에 필요한 회차공간 확보를 위해 원당버스공영차고지 사업비 추가 지원도 건의했다.창릉지구는 화전동·용두동·도내동 일대 약 811만㎡에 3만 8,000가구가 들어서는 대규모 3기 신도시다. 주택 공급에 비해 광역교통망 구축이 늦어질 경우 입주 초기부터 교통 불편이 커질 수 있는 만큼, 철도와 도로 사업의 적기 추진이 핵심 과제로 꼽힌다.고양시가 창릉지구 교통대책과 함께 정부에 요청한 지역 현안도 적지 않다.우선 풍동2지구와 식사2지구 개발 등으로 인구가 늘어나는 식사동·풍산동 일대의 교통 여건 개선을 위해 고양은평선 일산 연장 사업을 국가계획에 반영해 달라고 건의했다.대곡역 복합환승센터 구축도 요청했다. 대곡역은 제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축계획에 광역거점으로 반영된 곳이다. 대곡지식융합단지 공공주택지구 조성 등에 따른 교통수요 증가에 선제적으로 대응하려면 환승 기능을 강화해야 한다는 취지다.인천2호선 연장 사업의 예비타당성조사 통과를 위한 지원도 요구했다. 추가 교통수요와 사업비 절감 방안뿐 아니라 교통 소외지역 접근성 개선과 접경지역 특수성 등 정책적·지역균형발전 효과도 평가에 반영해 달라는 것이다.이와 함께 노후계획도시 정비사업에 앞서 광역교통 개선방안을 조속히 마련해야 한다고 강조했다. 재건축 등 대규모 정비사업이 본격화하기 전에 교통망 확충이 뒷받침돼야 주택 공급 확대가 교통난으로 이어지는 문제를 막을 수 있다는 판단이다.오후석 부시장은 "고양은평선의 새절역 환승체계 구축과 서부선 직결을 비롯해 고양은평선 일산 연장, 인천2호선 예비타당성조사 통과, 대곡역 복합환승센터 구축 등 주요 교통 현안이 차질 없이 추진될 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.