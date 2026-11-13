국회의원들, '교육부장관 쌈짓돈' 유치한 것이 자랑?

큰사진보기 ▲곽상언 의원 페이스북. ⓒ 곽상언 관련사진보기

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큰사진보기 ▲진선미 의원 페이스북. ⓒ 진선미 관련사진보기

상당수 국회의원들이 '교육부 특별교부금을 자기 동네 학교에 특별히 유치했다'는 내용을 담은 홍보전에 나서고 있다. 정부·여당의 지방교육재정교부금(교육재정) 축소 시도에 맞서 시도 교육감과 408개 교육사회단체가 일제히 반발하는 가운데, 이런 모습을 보이는 것이다.시도교육청이 받아야 할 돈인 지방교육재정교부금(교육교부금)의 3.8%를 미리 떼어내 만드는 특별교부금은 교육부 장관의 특별한 재정수요 등을 위한 돈이어서 '교육부장관 쌈짓돈'이란 비판을 받아왔다. 올해 규모는 2조 8000억 원이다.13일, 페이스북을 확인해 보니 최근 국회의원 상당수가 '교육부 특별교부금 유치'를 자랑하고 나섰다. 이들 가운데 상당수는 이 같은 홍보 내용을 자기 지역구에 펼침막으로도 내걸었다. 주로 여당인 더불어민주당 의원들이었다.곽상언 의원(서울 종로)은 지난 10월 14일 홍보 글에서 "(서울) 종로구 교육환경 개선을 위한 교육부 특별교부금 49억 1,700만 원이 확정되었다. 가장 큰 몫은 (학교) 기숙사 개선에 쓰인다"라면서 "이번 개선이 학생들의 학교 생활을 더 편안하게 뒷받침하기를 기대한다. 앞으로도 학교 현장에서 느끼는 불편에 귀 기울이겠다"라고 밝혔다.김영배 의원(서울 성북갑)도 같은 달 16일에 올린 글에서 "우리 아이들이 더 안전하고 쾌적한 환경에서 배우고 뛰놀 수 있도록, (서울) 성북갑 4개 학교의 교육환경 개선을 위한 교육부 특별교부금 총 42억 2400만 원을 확보했다"라면서 "앞으로도 학생과 학부모, 선생님들의 목소리에 귀 기울이며 아이들이 안전하고 행복하게 자라는 성북을 만들겠다"라고 자랑했다.한정애 의원(서울 강서병)도 같은 달 15일 올린 글에서 "(서울) 강서구민 생활환경 개선을 위한 2026년 하반기 교육부 및 서울시 특별교부금 약 29억 4천만 원을 확보했다"라면서 "이번 예산은 ▲서울신정고 체육관 보수·옥상 방수 ▲염강초·염경초 어린이보호구역 보행 시설 정비 등에 투입된다. 앞으로도 아이들이 행복한 강서를 만들기 위해 필요한 예산을 꼼꼼히 챙길 것"이라고 했다.이 밖에도 박지혜, 전현희, 최기상, 박홍배, 진선미, 임오경 의원 등 여러 명이 자신의 '교육부 특별교부금 유치' 성과를 자랑하는 글을 올렸다.국회 예산결산특위나 교육위 소속 의원 또는 여당 실세 의원들이 지역구 '학교의 건물 신축과 개축에 이 특별교부금을 확보했다'는 식의 자화자찬 홍보를 벌여온 것은 어제오늘 일이 아니다. 특별교부금이 사실상 교육부 장관이 재량으로 쓸 수 있는 돈이어서 정치권의 입김에 휘둘리는 예산이기 때문이다.하지만 이처럼 학교에 대한 시설 투자는 멀리 있는 교육부 장관이 아니라 그 지역 사정을 잘 아는 시도 교육감이 맡아야 할 몫이다. 실세 국회의원이 있는 지역구에 교육부 장관의 쌈짓돈이 몰릴 경우, 정작 시설이 낡은 지역 학교는 손해를 볼 수밖에 없다.특별교부금이 지역과 학교 사이 예산 지원의 형평성을 훼손해 왔기 때문에 일부 뜻있는 국회의원들은 특별교부금 축소 법안을 내기도 했다. 더불어민주당 전 강민정 의원 등 19명은 2024년 2월 특별교부금 축소 법안을 발의했지만, 임기 만료로 폐기됐다. 조국혁신당 강경숙 의원도 같은 해 9월 비슷한 법안을 발의했다. 이 법안은 현재 국회에 계류 중이다.이런 상황에서 2024년부터 2026년까지 한시적으로 특별교부금 비율을 교육교부금의 3%에서 3.8%로 높인 특례가 올해 12월 31일 종료될 예정이다. 이에 대해 김영호 더불어민주당 의원은 이 특례를 다시 2029년까지 연장하는 법안을 올해 1월에 발의했다. '인공지능(AI) 시대에 독서교육 강화를 위해 특별교부금이 필요하다'라는 이유에서다. 이에 대해 울산과 부산 교육청 등 상당수 교육청은 "독서교육 예산은 이미 교육청 차원에서 편성해왔고, 추가 예산이 필요하다면 이 예산 편성 또한 교육청 몫"이란 이유 등을 들며 반대 의견을 나타냈다.반면, 국회교육위 검토 보고서를 보면 교육부는 찬성 의견을 국회에 냈다. "특별교부금 활용 범위를 확대하면 AI시대 인재 지원에 도움이 될 것"이라는 이유를 내세웠다. 하지만 최교진 교육부장관은 2023년 말 세종시 교육감 시절, 당시 여당이던 국민의힘이 주도한 특별교부금 0.8% 인상 법안에 입장문까지 내며 반발한 바 있다. "특별교부금 비율 증가는 지방교육자치 취지와 의미를 크게 훼손하게 되고 교육부 장관의 필요에 의한 사업에 교부하는 예산이기 때문에 중앙정부에 (교육청 사업이) 귀속된다"라는 이유였다.현재 교육부와 더불어민주당 일각에서는 김영호 의원이 낸 '특별교부금 인상 비율 연장 법안'을 통과시키는 방안을 만지작거리고 있는 것으로 알려졌다.13일, 408개 단체가 모인 2026 교육교부금 개편 대응 긴급행동은 논평을 내어 "김영호 의원 등은 특별교부금 특례 연장 법안을 철회하고 국회는 특별교부금 비율을 3%로 환원해 교육청의 재정 자율성을 보장하라"라고 주장했다.박은경 긴급행동 상임집행위원장은 <오마이뉴스>에 "교육교부금에 대한 내국세 20.79% 연동제 폐지로 교육청 교육재정인 교육교부금 축소에 대한 우려가 큰 상황에서 교육부 장관 쌈짓돈 만들어주기에 급급한 일부 의원들을 규탄한다"라면서 "이런 상황에서 일부 여당 의원들이 특별교부금을 자기 지역에 특혜 유치했다고 홍보전을 벌이다니, 이게 할 짓인가?"라고 비판했다.