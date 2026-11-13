이 대통령 "저는 욕 좀 먹더라도 인수합병 활성화 쪽"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자본시장 활성화에 관한 전문가의 발표를 들은 뒤 토론하고 있다. 2026.11.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"저는 사실 욕을 먹더라도 파이를 키우는 쪽, 그러니깐 M&A(인수합병)를 활성화해서 시장 전체가 정상화되는 쪽에 가깝다."

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이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 '자본시장 정책 간담회'에서 의무공개매수제도 도입 논란과 관련해 소액주주 보호 못지 않게 인수합병 활성화가 필요하다는 의견을 냈다.의무공개매수제도는 기업을 인수하는 쪽이 지배주주의 지분만 '경영권 프리미엄'이란 웃돈을 얹어 비싸게 사지 말고 일반 주주 보유 지분도 같은 가격에 일정량 이상 사도록 강제하는 제도다.현재 관련 내용을 담은 법안이 국회 본회의 처리를 앞둔 상황인데 '50%+1주 매수 시 대주주 지분을 장외에서 먼저 사들일 수 있게 한 내용'을 두고 논란이 거세다. 도입 취지와 다르게 일반 주주들의 재산권 침해를 사실상 강제하고 있다는 것.이 대통령도 지난달 28일 X에 "소액주주의 권리를 실질적으로 보호하면서도 M&A 시장의 동력을 잃지 않게 할 가장 합리적인 균형점은 무엇이라고 보시는지요"라며 관련 토론을 요청하기도 했다.이 대통령은 이날도 "이건 논리적으로, 합리적으로 설명해서 하나의 결론이 나올 수 있는 사안이 아니다. 결국은 결단의 문제"라며 현장 참석 전문가들에게 즉석으로 관련 의견을 물었다. 거수수 투표를 요청한 결과, '50%+1주'를 유지하되, 대주주와 일반주주 무관하게 모든 주주에게 안분비례하는 방식이 가장 많았다.이에 대해 이 대통령은 "(의무공개매수제도 도입이) 너무 지연 안 되면 좋겠다"고 했다. 그러면서 "M&A를 활성화해서 쉽게, 많이 될 수 있게 해야 시장이 정상화 된다"고 말했다."대한민국처럼 (자본시장이) 비정상적으로 저평가되고 있는 문제를 해결하려면 당국 입장에서는 누가 혜택을 보느냐는 다음 문제이고, 일단 M&A를 대대적으로 활성화해야 전체 파이가 커지기 때문에 나눌 게 커진다는 거다"고도 덧붙였다.다만 "제 마음대로 할 수는 없고 (여)당도 토론을 준비하고 있을 것"이라며 "여러분도 적극 의견을 내 달라"고 당부했다.한편, 이 대통령은 이날 자본시장 개혁을 담당할 고위급 전담기구를 만들라고 당부했다.이 대통령은 "(지난해) 전담기구를 만들어 강력하게 밀어붙였어야 되는데 너무 쉽게, 너무 잘 되는 것 같아 방심했던 측면이 있다"고 했다.하준경 청와대 정책실장이 지난해부터 금융개혁을 포함한 6대 개혁 과제 관련 태스크포스(TF)를 가동해 관련 정책 의제들을 추진 중이라고 답했을 때도, "그것은 금융시장 전체에 관한 것이고, 증권거래소 아니면 자본시장 부분에 좀 특화해서 해야 될 게 너무 많은 것 같다"고 지적했다.특히 이 대통령은 해당 전담기구를 통해 취합된 의견과 내용들을 직접 보고받고 챙기겠다고 했다.이와 관련해 이 대통령은 "제가 직접 보고받을 수 있는 수준으로 책임자를 명확하게 정하고, 이 문제에 전념할 고위급의 기구를 하나 만들었으면 좋겠다"라며 "여야 가릴 것 없이 국회도 참여하고 민간, 증권거래소나 각 투자기관 협회들도 참여해서 기구를 하나 만들자"고 했다.