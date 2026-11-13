공부 시작한 할머니의 고백 " 스트레스, 우울증 사라져"

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큰사진보기 ▲순천 할머니들이 손으로 쓴 글 편지, 정성껏 반듯하게 쓴 글씨가 돋보인다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲순천 할머니 작가들의 자화상. 그림작가에게 배워 본인들이 그린 것이다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

"나는 가수가 되고 싶었습니다. 공부를 안 해서 포기했습니다....(중략).... 영감하고 양지바른 곳에서 기와집 짓고 사는 게 꿈이었습니다. 영감이 먼저 저세상으로 갔습니다. 꿈을 이루지 못했습니다. 앞으로 내 꿈은 초등학교 졸업장을 받는 것입니다. 중학교 공부도 해 보고 싶습니다."

늦가을 책을 벗하기 좋을 때다. 도서관 북큐레이션에는 노년이 읽어도 좋을 책 몇 권을 올려놓았다. 여러 책이 있지만 내 눈에 번쩍 뜨인 것은 <우리가 글을 몰랐지 인생을 몰랐나>이다.한때 크게 조명받은 책이지만 읽지 않아 대출했다. 책은 집안 사정으로 공부하지 못한 50대 후반에서 구순을 목전에 둔 순천 할머니들이 뒤늦게 배운 글로 자신의 인생을 담담하게 써 내려간 이야기를 엮은 것이다.순천 할머니들은 2016년 평생학습관 한글작문교실 초등반을 통해 글과 그림을 배우기 시작했다. 우리에게는 아무것도 아닌 일이었지만 할머니들에게 글공부는 절실함 그 자체였다. 배움은 할머니들에게 안 보이던 눈이 보이게 되는 '개안'을 선물했다.할머니들은 글과 그림을 통해 못 배운 한과 부끄러움을 통쾌하게 날리고 있다. 그러면서 글에는 하나같이 기막힌 사연들이 들어있다. 난생처음 잡아보는 연필로 편지를 쓸 때 떨리는 마음에서 검은 글씨로만 보이던 달력 날짜와 간판이 눈에 들어올 때의 환희까지 책은 인생의 희로애락을 담았다.삶의 의욕이 떨어질 때 책 제목만 봐도 용기와 희망을 얻을 수 있는 책이다. 아는 만큼 보인다고 할머니들은 글을 쓰면서 세상이 달리 보였다. 일상에도 수많은 변화가 생겼다. 노년에도 자신감과 도전하는 삶을 살게 된 것이다. 이들의 애환과 성장을 보며 눈과 코가 시큰거렸다.성인문해 골든벨에 나가 우승해 스타가 되니 자식들이 자랑스럽다고 말할 때, 글을 쓸 줄 몰라 은행에 가는 것조차 싫었는데 이제는 혼자 은행에서 자신의 비밀 통장을 만들었을 때, 글을 쓰고 그림을 그리면 두통도 사라질 때 등등 할머니들의 기쁜 표정과 즐거움이 눈에 선하게 들어온다.사실 순천 할머니들의 안타까운 심정과 비슷한 실향민이 내 주변에 많다. 해방과 6.25 전쟁을 전후해 남쪽으로 피란해야 했던 실향민들은 공부할 기회를 놓쳐 고향 잃은 외로움과 무지의 설움으로 고생했다. 모두가 내 부모님 같은 분들이다.이에 60~70대 실향민들에게 글을 가르치려고 초중등학력인정 성인문해 학교를 세운 뜻있는 분도 있었다. 여기서 공부해 수능시험을 통과하고 대학까지 진학한 사람들의 귀감은 실향민 사회에서 알려졌지만 이들의 이야기가 책으로까지 발간되지 못했다. 이러한 아쉬움을 대신 달래주는 책이 순천 할머니들의 글과 그림이다.글을 배우는 것은 할머니들의 오랜 소망이었다. 이들은 배우면서 늙은 나이는 아무런 문제가 아니라는 사실을 깨달았다. 무엇보다 글을 쓰며 위로받고 다시 살아야 하는 용기를 낼 수 있었다고 한다.할머니들이 젊어서 어려운 환경에서도 공부를 계속해 재능과 소질의 꽃을 피웠다면 이들의 인생은 어떻게 변했을까 상상만 해도 흥미롭다. 할머니들의 공부 예찬을 듣다 보면 내가 은퇴 후 즐기는 독서 취미의 기쁨은 상대도 되지 않는다.할머니들이 공부할수록 스트레스와 우울증이 없어지고 건강해졌다거나, 숙제가 재밌고 성격도 바뀌어 자신감이 생겼다는 대목은 생경하면서도 울림을 준다. 글공부가 사람을 새로 탄생시키고 있는 셈이다. 나이 들면 건강한 사람이 가장 행복하다고 하는데 순천 할머니들은 글을 깨치는 지금이 가장 행복하다고 입을 모았다.이 책이 던지는 교훈은 두 가지다. 나이 들었다고 공부를 포기하면 안 된다는 것이다. 평생 해야 하는 것 중 하나가 배움이라는 것을 증명하고 있다. 글과 그림을 통해 또 다른 세상과 소통하고 있다는 사실도 중요하다. 배움은 자신의 꿈과 희망을 키워가는 인생인 것이다.한편 할머니들에게 글과 그림을 가르치고 책과 그림일기까지 내도록 지도한 김순자, 김중석 두 선생님을 특별히 존경한다. 할머니들의 도전과 열정을 키우는 과정에서 많은 고충이 따랐을 터. 할머니들에게 '인생책'을 선물한 것이다. 책이 사람을 바꾼다고 할 때 이분들이야말로 숨은 공로자들이다.끝으로 20명의 할머니 중 김영분 할머니의 꿈에 관한 글과 그림은 필자의 어머니를 떠올리게 했다. 돌아가신 어머니도 생전에 가수가 꿈이었다. (68쪽)