"빨리 결혼해야지"라는 말에도, 그가 동네 고양이 돌보는 까닭

큰사진보기 ▲지나가는 주민이 루카와 고양이 호밀을 바라보고 있다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽 상단부터 고양이 회춘, 비니, 다랑, 호밀 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

금구천냥식당 고양이들 회춘: 인간에게 곁을 잘 내주지 않는 편. 경계가 심해 사납다는 오해를 자주 받는다. 알고 보면 길에 유기된 품종묘 하양이 교통사고를 당했을 때 곁을 지킨 의리 충만 고양이.



비니: 하늘은 높고, 고양이는 살찐다는 천고묘비의 계절 가을. 비니는 육아하느라 살이 찌긴커녕 더욱 바쁜 나날을 보내고 있다. 그의 아기 비누와 함께 다니며 독립을 준비시키는 중.



다랑: 금구천냥식당 최고 인기 고양이. 자신에게 관심을 내비치면 성큼 다가와 얼굴을 비빈다. 누구와도 친근히 지내지만, 인간들은 그가 출산할 때마다 새끼를 빼앗아 간다.



호밀: 금구천 어느 다리 밑 대장 고양이. 몸집이 큰 터라, 고령 주민들로부터 "저리 가라"는 구박을 자주 받는다. 알고 보면 겁도 애교도 많은 성격. 살짝 억울한 듯한 눈망울은 덤.

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큰사진보기 ▲루카가 매일 만나는 고양이들의 상태를 기록하고자 사진을 찍고 있다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲루카가 '소원 나무' 앞에서 묵념하며 생을 다한 금구천 고양이들의 명복을 빌고 있다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"이렇게 좋은 일 하는 착한 사람인데 빨리 결혼해서 남자를 구제해 줘야지."

"저는 자신을 '캣맘'이 아닌 돌보미라고 생각해요. 고양이만을 위해 하는 일도 아니고, 제가 여자라서 돌보는 것도 아니거든요. '밥을 주지 말라'며 다짜고짜 윽박을 지르는 분도 있어요. 그런 상황에서 지지 않으려고 해요. 불편한 사람은 당연히 있을 수 있어요. 그렇다면 그 불편을 어떻게 공동체 안에서 풀어야 할지 함께 고민할 수 있도록 이끌려고 해요. 그래서 의견을 명확히 전달하는 편입니다."

큰사진보기 ▲루카는 은행이 차를 피하지 못했던 삼양교에 매일 들른다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"고양이를 돌보면서 배우는 점이 많아요. 그만큼 제가 하고 싶은 걸 포기하기도 했어요. 여행과 뜨개질이라는 취미도 잃은 지 오래예요. 당장은 아니더라도 점점 활동을 줄여나가려고 해요. 애초에 고양이를 매개로 사람들을 더 만나고 정책을 고민하며 제안하는 게, 이 활동의 최종 목표였어요. 그간의 생각을 어떤 방식으로 풀지는 아직 모르겠어요. 그렇지만 제가 없더라도 '고양이식당'이 잘 운영될 수 있도록 정책적인 구조를 만드는 것은 저의 분명한 꿈입니다."

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루카(가명, 45)는 늘 한결같은 일과로 하루를 연다. 오전 9시가 되면 집에서 나선다. 잔꽃이 그려진 원피스와 기다란 청남방을 입은 그는 한쪽 어깨에 고양이가 그려진 가방을 메고 있다. 그림 주위로 '고양이는 당신에게 선물을 가져다준다'는 뜻의 영어 문장이 쓰였다. 그 옆으로 두 개의 배지가 달려있다. 각각 '함께 살아요', '탈육식'이라는 문구가 새겨져 있다. 가방 끈에는 세월호 참사 추모를 뜻하는 노랑 리본이 묶여있다.그가 어느 빌라 뒤로 걸음을 옮기자, 누군가의 음성이 들려온다. "냐아옹." 루카가 응답한다. "안녕? 오랜만이야." 먼저 인사를 건넨 이의 이름은 회춘. 그는 몇 달 전부터 심한 구내염을 앓았다. 루카는 회춘 앞으로 습식 사료에 가루약을 섞은 약밥을 밀어준다. 루카는 5년째 충북 옥천군 금구천변 고양이에게 밥을 주는 '금구천냥식당'을 운영 중이다. 10월 16일, 그의 아침 산책에 따라나섰다.루카는 영화 제작 현장에서 20대를 보냈다. 어릴 때부터 비인간 생명을 좋아하긴 했어도, 그간 그들의 권리를 위해 적극적으로 나서지는 않았다. 변곡점은 2014년이었다. 세월호 참사 이후 루카는 책가방을 멘 학생들의 뒷모습을 얼핏 보기만 해도 주저앉아 눈물을 흘렸다. 정치 사회적 변화에 열망을 느낀 그는 광화문 세월호 광장에 섰다. 그때 유가족 앞에서 폭식 투쟁을 벌이는 혐오 집단의 모습도 두 눈에 각인했다.이후 그의 삶에는 혐오라는 난제가 들어왔다. 그 시기 그의 이목을 끈 이슈는 동물 학대였다. 동물보다는 혐오에 방점을 찍고 관련 사건들을 쫓았다. 그럴수록 혐오가 일어나는 원인을 찾고 싶었다. 해답을 얻고자 동물 학대 관련 다큐멘터리를 찍겠노라 결심했다.정보를 수집하려 온라인을 서핑하던 그는 길고양이 돌봄 모임이 운영하는 어느 사이트에 이르렀다. 턱시도를 입고 흰 양말을 신은 듯한 앳된 고양이 사진에서 눈을 뗄 수 없었다. 촬영을 준비해야 했건만 며칠간 사진 속 고운 얼굴이 떨쳐지지 않았다. 서로를 만날 운명이라 여겨진 루카는 그를 입양했다. 그렇게 첫째 고양이 줄리와의 동행이 시작됐다.루카는 다큐멘터리 제작을 미뤄두고, 고양이를 돌보는 일에 몰두했다. 자연스레 자신을 만나기 전까지 길 위를 배회했던 줄리의 옛 일상이 궁금해졌다. 서서히 길고양이에게로 눈길을 옮겼다. 무엇보다 루카는 "날씨가 궂은 때면 품에 파고든 줄리를 안고 있어도 바깥의 수많은 길고양이가 떠올라" 괴로웠다.동네를 거닐다가 만난 고양이들은 느긋한 속도로 걸었다. 담벼락에 앉아 햇살을 누렸고, 사람에게 서슴없이 다가오기도 했다. 그 모습을 본 루카는 길고양이를 '우리 동네 고양이'라고 부르기로 했다. "내가 살고 있는 공동체 안에 들어와 있는 인상"이라 더 좋은 말 같았다는 루카. 그렇게 길고양이를 자신의 이웃으로 삼게 됐다.줄리와의 만남과 맞물려 루카는 행동하는 사람으로서 실천을 이어갔다. 녹색당에 입당해 사무처에서 일했다. 2016년에는 서울 서대문형무소 맞은편 옥바라지 골목에 살던 원주민들의 강제퇴거 투쟁에 연대했다. 그 현장에서 동네라는 개념에 관한 고민이 깊어졌다. 동시에 농촌에서 살아보고 싶다는 생각이 들었다.루카는 2018년, 옥천에 새롭게 터를 잡았다. 옥천FM공동체라디오에서 <루카의 오키오키랜드>를 5년째 꾸려가고 있다. '야구도 지구도 사랑하는 프로야구 팬들의 모임, 크보플'에서는 기후위기 시대 속 지속 가능한 스포츠를 위해 활동 중이다.옥천살이 4년 차가 되던 해, 그는 금구천에서 한 고양이를 만났다. 곧장 배를 보이며 애교를 부렸는데, 자세히 보니 입안이 아픈 상황이었다. 며칠간 약을 주면 금방 회복할 수 있겠다 싶어 그 주변에 밥자리를 놓았다. 이때 루카는 금구천에서 살아가는 동네 고양이들을 위한 밥집 '금구천냥식당'을 차리면 어떨까 싶었다.고양이 식당을 열기에 앞서 루카는 고양이에게 밥준다는 사실보다 금구천이라는 공간에 먼저 주목했다. 옥천 사람들에게 금구천은 소중한 장소다. 이곳에서 나고 자란 지인들은 모두 천을 둘러싼 애틋한 기억을 지니고 살았다. 그 장면 속에는 금구천이란 아름다운 생태계가 자리하고 있었다. 고양이와 새, 물살이(물에 사는 생명을 먹거리로 바라보는 시각에서 벗어나, 고유한 삶을 지닌 존재로 인식하며 물고기 대신 쓰는 말, 기자 주)들이 공생하는 공간. 비인간 생명뿐 아니라 어린이·노인·장애인 등 약자들도 안전하게 걸을 수 있는 금구천이었다.루카는 금구천냥식당 활동을 통해 천 주위를 생명들이 평화롭게 쉴 수 있는 생츄어리(Sanctuary 비인간 동물을 감금시키지 않고 살아가는 안식처들을 일컫는 국제 용어, 기자 주)로 만들고자 마음먹었다. 더군다나 금구천은 여러 차례 행해진 정비 사업으로 생태계에 변화가 생겼다. 물이 예전보다 탁해졌고, 과거의 모습은 시멘트에 가려졌다. 무엇보다 루카는 "공존의 섬, 금구천에 서려 있는 서사를 지켜내고픈" 마음이 커졌다.회춘과의 조우를 마치고 금구천에 도착한 루카가 정지한다. 천을 바라보며 밤사이 생긴 변화가 있는지 관찰한다. 쓰레기가 쌓인 곳, 하천의 높이, 전경을 살핀다. 별문제가 없는 걸 확인한 그가 다시 걸음을 뗀다. 곧 늠름한 자태의 대장 고양이 호밀이 그를 반긴다. 호밀은 몸을 길게 늘리다 루카의 다리에 머리를 살짝궁 박은 후 순식간에 벌러덩 드러눕는다.그가 호밀의 마중에 미소 지은 채 도착한 곳은 어느 다리 밑. 루카는 분주하게 움직여 사료를 재활용 그릇에 쏟아붓는다. 그 주위로 쓰레기가 쌓여있다. 그는 맨손으로 그것을 모두 주워 담는다. 근처 공유지에는 루카가 뿌린 씨앗이 자라나 하늘로 몸통을 뻗고 있다. 땅을 비옥하게 만드는 식물 컨프리다. 그 위로 그는 물을 흘려 보내 흠뻑 적신다.루카가 금구천을 살피는 동안 사람들이 지나다닌다. 한참 동안 그와 고양이를 쳐다보는 이도 있고, 익숙하다는 듯 인사를 나누는 이도 있다. 매일 같은 시간에 같은 장소를 방문하는 일이다 보니 자연스레 낯을 익혔다. 그러자 사람들은 하나둘 속내를 풀어놓았다. 건강이 나빠지면서 우울증을 겪던 중 고양이에게 밥을 주게 됐다는 고령 주민도, 딸 때문에 반려묘를 키우게 됐다는 이웃도 있었다. 고양이 식당에서 대화의 물꼬가 트인 것이다.늘 유쾌한 말만 오가는 건 아니다. 그는 밥을 주지 말라며 나무라는 주민도 마주친다. 루카는 기본적으로 동네 고양이를 돌보는 일이 누군가에게 불편을 줄 수 있다는 점을 안다. 이 때문에 "불쌍하다고 일회성으로 아무 데나, 아무 음식을 놔두는" 방식을 지양한다. 되레 영역을 정해두고 매일 깔끔하게 관리한다. 여러 주민이 함께 이용하는 공간이기 때문이다.다만 불편을 토로하는 것과 상대를 함부로 대하는 것을 그는 구분한다. 선 넘는 말을 들을 때면 자기 생각을 분명하게 전한다.루카는 "고양이를 향한 혐오가 돌보는 사람을 향한 여성 혐오와도 맞닿아 있다"라고 생각한다며 지난 일화를 들려줬다. 어느 날 고양이를 챙기는 그를 기특하게 본 주민이 말했다.루카에게는 생명을 보살피는 마음을 남성을 돌보는 데 쓰라는 말로 들렸다. 고양이를 돌보는 그의 일상은 어느새 남성에게 헌신할 여성의 자질로 평가되고 있었다. 이런 시선을 받을 때면 루카는 늘 의문을 던진다.루카는 고양이들의 삶을 바라보며 동물권과 생태주의, 성평등, 공동체 등으로 관점을 넓혔다. 또한, 그들 삶에서 빼놓을 수 없는 것은 죽음이었다.호밀과 헤어진 루카가 강가에 있는 참느릅나무 앞에 선다. 루카의 '소원 나무'다. 잠시 눈을 감고 고개를 숙인다. 생을 다한 금구천 고양이들의 기일마다 나무를 향해 떠난 이들을 부르며 명복을 빈다.그가 마지막으로 도착한 곳은 금구천을 가로지르는 삼양교. 은행이 차를 피하지 못한 곳이다. 은행이는 시속 30km라 쓰인 도로 한 편에서 제 의지와 상관없이 몸을 떨고 있었다. 루카는 곧장 동물병원으로 향했지만, 은행이는 그의 품에서 끝내 눈을 감았다. 아기를 낳은 지 얼마 지나지 않아 젖이 불어있었기에 더욱 잊을 수 없는 생의 결말이다. "특히나 로드킬은 사람에 의해서 죽임당한 것"이기에 루카는 하루가 멀다고 그곳을 서성인다.동네 고양이의 삶이 시작되고 저무는 자리에 금구천냥식당이 있다. 이 활동은 오로지 한 사람의 노력으로 유지되고 있다. 루카는 금구천 고양이들의 이름을 부르는 마음이 이웃에게도 번져갈 수 있길 바란다. 그가 마을 공동체 차원에서 이들과 공존할 수 있는 방법을 찾아 헤매는 이유다.우리 동네 고양이들의 울음소리가 오늘도 그가 걷는 길을 가득 메운다.월간옥이네 통권 113호(2026년 11월호)글 사진 이혜빈