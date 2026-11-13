농사 짓기 힘든데, 땅은 안 팔리고... 80대 농민이 처한 기막힌 현실

큰사진보기 ▲농지전수조사는 농촌의 현실과 농민들의 삶을 상세히 살피는 계기가 되어야 한다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

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"금암리는 내 고향이에요. 어릴 때부터 아버지 농사 도와드렸어요. 분가하고 나서는 아버지 땅 물려받았으니, 평생 농사지으며 살았다고 할 수 있죠."

"집에 이앙기, 트랙터, 콤바인… 농기계 다 있어요. 그래도 나이가 있으니 힘들어서 맡긴 지 오래됐죠. 일정한 소득도 나오지만, 경지 정리가 되니 그게 좋아요. 힘닿는 데까지는 농사 부칠 거예요. 그러다 여력이 안 되면 자식한테 물려주고 싶은데, 농사지으러 안 올 것 같아요."

"적당한 위치에 빈 땅이 있어서 땅 주인을 찾아갔어요. 시골은 서로 다 아는 사람이라 임대하긴 어렵지 않아요. 계약서 없이도 경작할 수 있게 해주는 경우도 많고요. 서로 다 아는 처지고, 농사짓는 양도 사람도 줄어드니까 농지가 오히려 남죠."

"나이 80~90살 되는 사람들이 어떻게 농사를 지어요. 그러니 비어 있지. 농사를 안 지으니까 밭으로 가는 길이 무성해지고, 길이 없어지니 방치된 농지도 많아요. 나무가 자라버린 밭도 있는데, 나무가 뿌리를 내리면 이제 거기서 작물을 심긴 어렵죠."

"면에 내려오는 사람이 있어야 땅도 사고, 농사도 지을 텐데, 요새는 다들 도시에서 살잖아요. 농지전수조사 한다고 마음 급하게 파는 사람들은 가격을 후려쳐서 팔기도 한다더라고요. 안 그래도 농민들이 재산권 행사하기 어려운데 걱정이에요. 다들 나이가 있으니 노후 걱정이 되는 거죠." (이완옥 이장)

"임대차계약서 작성하고, 농업 경영체 등록도 되어 있었죠. 근데, 토지 소유주가 공익직불금을 받고 있었대요. 이번 조사하면서 800만 원 환수 통지가 왔다고 해요. 토지 소유주가 계약 말소해달라고 해서 우선 그렇게 해줬어요(박시백씨가 언급한 조사가 농지전수조사였는지, 별개의 조사였는지는 확인되지 않았다. 농지은행은 현재 농지전수조사에 따른 후속 조치가 이뤄진 바 없다고 설명했다)."

"농지은행에 땅 맡기려고 한 적이 있어요. 전화 상담원에게 밭 800평을 맡기고 싶다고 말했더니, 그분이 대번에 '1000평 미만이네요'라고 하시더라고요. 다음에 연락을 준다더니 그 후로 연락이 안 와요. 1000평 미만 농지는 안 받는가보다 하게 됐죠."(길준우)

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농지를 소유한 사람과 실제 농사를 짓는 사람이 다를 때, 그 농지는 어떻게 관리해야 할까. 전국 농지의 소유와 이용 실태를 확인하는 농지전수조사가 진행 중이다. 농지를 투기 대상으로 삼거나 농업 외의 목적으로 이용하는 일을 막고, 실제 농사를 짓는 사람을 중심으로 농지를 관리하겠다는 취지다. 지난 5월 기본조사를 마친 뒤 8월부터는 심층조사가 이어지고 있다.하지만 농촌에서 농지를 이용해 온 방식은 단순하지 않다. 나이가 들어 다른 사람에게 농사를 맡기기도 하고, 서로 아는 이웃끼리 농지를 빌려주기도 한다. 갑작스러운 사고로 한창 경작 중이던 밭이 방치되는 일도 있다. 실경작자에게 농지가 돌아가도록 하겠다는 조사 취지와 농촌의 현실 사이에 간극이 있는 셈이다. 구체적인 사후 조치 방안이 정해지지 않은 상황에서 농민들의 우려도 쉽사리 사그라들지 않는다.이에 지난 10월 22일, 동이면 금암2리 마을회관을 찾았다. 농민들은 농지와 어떤 관계를 맺어왔을까. 그 이야기를 들어봤다.이날 마을회관에는 점심 식사를 함께 하기 위해 마을 주민이 여럿 모여있었다. 그중 전재복(80)씨는 "이 중 내가 농사를 가장 오래 지었다"며 운을 뗐다.그가 아버지께 물려받아 지금껏 가지고 있는 농지는 논 3400평과 밭 2000평이다. 그러나 직접 농사짓는 땅은 논 1600평과 밭 2000평. 나머지 논 1800평은 10여 년 전부터 위탁영농을 맡겼다. 위탁영농은 경작을 다른 사람 또는 회사에 맡기는 방식인데, 전재복씨가 맡긴 곳은 로터리 작업부터 모내기, 벼 베기까지 농사 전반을 대행해 준다. 계약은 논 200평당 쌀 2~3가마를 기준으로 맺었다.길준우(78)씨는 20년 전 인삼으로 농사를 시작했다. 5~6년 전에 인삼 농사를 정리하고 금암리 인근에 농지를 새로 마련했다. 현재는 직접 소유한 밭 1000평과 빌린 밭 400평에서 작물을 기르고 있다. 그는 예전보다 농지를 구하는 일 자체는 어렵지 않다고 말했다. 농사짓는 사람이 줄어들면서 생긴 변화라고.이완옥 이장은 금암2리 곳곳에 휴경 농지가 적지 않다고 덧붙였다. 하지만 농사지을 땅이 남는다고 농지가 쉽게 거래되는 건 아니다.동이면 농지위원회 소속인 이완옥 이장은 "2년간 동이면 농지 매매는 1건뿐"이라고 말했다. 유일하게 거래된 농지는 식당 부지에 속해있던 땅으로, 농사를 짓던 땅 중에 거래된 곳은 없다는 설명이다. 이재성(86)씨는 올해 초 밭 461평을 팔려고 내놓았다. 올해까지도 경작하고 있는 농지였지만, 밭을 사겠다는 사람은 나오지 않았다.옥천에서 농지전수조사 대상(1996년 1월 2일 이후 취득한 농지)이 되는 농지는 약 5만 3204필지(6574ha). 이 중 기본조사 이후 불법임대차 및 무단 휴경 의심 농지로 분류된 3만 2008필지는 현장 조사를 진행하고 있다. 국립농산물품질관리원과 함께 올해 말까지 농지 전수조사를 마무리 지은 후, 농지법에 근거해 후속 행정조치를 취할 예정이다.농지전수조사가 아직 이어지는 가운데, 박시백(72)씨는 5년 전 빌렸던 밭의 임대차계약서를 말소한 바가 있다고 말했다.군과 함께 농지전수조사를 진행하는 국립농산물품질관리원 유영신 농업조사원은 "농지전수조사는 농지 양성화와 정상화를 목적으로 이행 중"이라며 "농사를 짓지 않아 황폐화가 된 농지와 불법전용시설이 설치된 농지만 부적합 대상으로 분류되며 이 또한 후속 조치 지침이 정해진 바는 없다"고 설명했다. 군에서도 농업인 보호를 최우선으로 진행할 예정이라고 홍보했지만, 농민들은 농지거래 축소와 불안정한 경작에 대한 걱정을 내려놓지 못하는 실정이다.정부는 농지를 처분하기 어려운 고령농과 농지를 구하는 임차농에게 농지은행의 공공임대용 농지매입사업과 농지임대수탁사업을 대안으로 제시하고 있다. 농지은행은 농지를 매입 또는 임대해 농지가 필요한 경작자에게 연결하는 사업을 운영한다. 하지만, 금암리 주민들은 농지은행이 대안이 된다는 설명에 의문을 표했다.한국농어촌공사 옥천영동지사 농지은행팀 강우진 대리는 "1000m²(약 300평)이상의 농지 중 농업진흥구역 안에 있고, 경지 정리가 된 우량 농지가 매입 대상"이라며 "예산이 한정돼있어 조건에 맞더라도 매입까지 기다려야 하는 경우가 있다"고 설명했다.농지은행을 통한 농지 매입에도 면적과 입지 등 조건이 따르는 만큼, 모든 농민에게 같은 대안이 되어 줄 수는 없다. 고령농과 임차농, 그리고 다양한 방식으로 농촌에서 살아가는 농민들이 안정적으로 생활할 기반을 마련하는 데에는 농지 이용 실태를 확인하는 것 이상의 고민이 필요하다. 농지전수조사가 농촌의 현실과 농민들의 삶을 상세히 살피는 계기가 되어야 하는 이유다.월간옥이네 통권 113호(2026년 11월호)글 사진 이혜빈