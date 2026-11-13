"적대적 M&A 막는 장치 전수조사" 이 대통령, 증시 정상화 주문

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 지분 의무 공개 매수제도 활성화 방안에 대해 즉석 투표를 하고 있다. 2026.11.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"자, 100% 하자는 쪽 손 한번 들어 보시죠."

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자본시장 활성화에 관한 전문가의 발표 자료를 살펴보고 있다. 2026.11.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

13일 한국거래소에서 열린 자본시장 정책 간담회. '의무공개매수제'를 두고 찬반 토론이 가열됐을 때, 이재명 대통령이 즉석에서 투표를 제안했다. 의무공개매수제란 기업 인수합병(M&A) 시 인수 기업이 대주주 지분뿐만 아니라 일반 주주의 주식까지 의무적으로 사들이도록 한 제도다.최근 국회 법제사법위원회를 통과하는 등 도입이 초읽기에 들어갔지만 개인 투자자들의 반발은 여전하다. 인수 기업이 대주주 지분을 먼저 사들인 뒤 '절반(50%+1주)'만 채우면 되기 때문에, 정작 소액주주들은 주식 일부만 겨우 처분할 수밖에 없어서다. 인수 물량을 '절반'으로 할 것인가, '전부(100%)'로 할 것인가가 핵심 쟁점으로 떠오른 이유다.이 대통령이 참석자들에게 손을 들어 투표해 달라고 요청한 것도 바로 이 지점이었다. 자본시장 전문가와 업계, 정부·국회 관계자들이 모인 현장에서는 '50%+1주' 쪽이 훨씬 우세했다. 반면 진행을 맡은 안귀령 청와대 부대변인은 온라인 생중계를 지켜보던 시청자들 사이에서는 '100%'를 지지하는 목소리가 더 컸다고 전했다.이 대통령은 이를 두고 "소액주주들 입장에선 그런 것 같다"면서도 "논리적으로 하나의 결론이 나올 수 있는 사안이 아니라 결국 결단의 문제"라고 했다.이 대통령은 자신의 생각도 숨기지 않았다. 그는 "저는 욕을 먹더라도 파이를 키우는 쪽, M&A를 활성화해서 시장 전체가 정상화돼야 모든 주주가 혜택을 본다는 쪽에 가깝다"고 밝혔다. 다만 이 대통령은 "그렇다고 제 마음대로 할 수는 없다"며 여당의 토론과 국민 의견 수렴을 당부했다.이날 토론에서는 찬반 의견이 팽팽하게 맞섰다. '100% 매수'를 주장한 쪽은 김우찬 고려대 경영학과 교수였다. 김 교수는 "전 세계적으로 50%+1의 공개매수를 하는 나라는 없다"며 "외국인 투자자들에게 (왜 한국이 이렇게 진행을 하려 하는지) 설명하면 전혀 이해를 못 한다"고 말했다. 또 "(100% 매수로 인해) M&A 시장에 어떤 냉각이 있을 수 있다고 하면 애로사항들을 정확하게 살펴서 이를 없애고 늦게라도 100%로 시작하는 것이 맞다"고 주장했다.이 대통령이 "(100%면) 인수자의 자금 부담이 커져 M&A 자체가 위축되면, 소액주주는 기회마저 잃지 않느냐"고 반문했다. 김 교수는 상황이 달라졌다고 맞받았다. 실제 우리나라는 1997년 이 제도를 도입했다가, 다음해 외환위기 당시 빠른 구조조정을 이유로 폐지했다. 김 교수는 "당시엔 두 자릿수 금리에 인수금융도 없었지만, 지금은 한 자릿수 금리인 데다 증권사들이 앞다퉈 인수 자금을 댄다"고 설명했다.인수 비용도 크게 늘지 않는다고 봤다. 모든 주주에게 같은 값을 쳐줘야 하는 만큼, 기존처럼 대주주에게만 비싼 '경영권 프리미엄'을 줄 이유가 사라지기 때문이다. 김 교수는 "매수 물량은 늘어도 주당 인수가격이 내려가 총비용은 크게 오르지 않는다"고 반박했다. 실제로 김 교수가 직접 제도를 도입한 41개국을 비교 분석해 보니, M&A 위축이 나타나지 않았다고 했다. 대주주 지분 거래는 줄었지만, 전체 주주를 대상으로 한 공개매수는 오히려 늘었다는 것이다.사모펀드(PEF) 업계는 반대편에 섰다. 박병건 PEF협의회장은 "100% 의무 공개매수는 현장에서 보면 자금 부담이 커지기 때문에 M&A가 많이 위축될 것"이라고 말했다. 미국과 달리 금융시장 규모가 작은 한국에선 국내 인수가 줄고, 국내 기업이 외국에 팔리는 일이 늘 수 있다는 우려도 덧붙였다.그는 인수자가 대주주와 소액주주에게서 똑같은 비율로 지분을 나눠 사는 방식(안분비례)에도 반대했다. 지분을 다 팔고 싶은 대주주가 절반밖에 못 팔면 매각을 접을 수 있고, 인수하는 쪽도 지분이 많은 2대 주주가 남아 있으면 경영하기 불편하다는 이유에서다.이 대통령이 M&A 활성화에 무게를 두는 건 한국 증시의 고질병인 '저PBR' 문제와도 맞닿아 있다. PBR(주가순자산비율)은 주가가 회사가 가진 순자산의 몇 배인지 보여주는 지표다. 1배가 안 되면 회사를 당장 정리해 나눠 가질 돈보다도 주가가 싸다는 뜻이다.이 대통령은 "시장 정상화의 가장 큰 장치는 적대적 M&A"라고 강조했다. 주가가 비정상적으로 낮은 회사가 있다면 누군가 사들여 제값을 받게 만드는 게 시장의 원리라는 것이다. 그는 PBR이 0.25배인 회사를 예로 들면서 "이론적으로는 사서 반값에 팔아도 두 배가 남는데 왜 아무도 하지 않느냐"며 "그 숫자가 엉터리거나 아니면 시스템이 작동 안 하게 막혀 있거나 둘 중 하나"라고 했다.그러면서 "우리나라는 적대적 M&A에 대해 적대적 감정을 갖고 있고, 정책도 암묵적으로 이를 방어해 주는 방향으로 작동하는 것 아니냐"며 "적대적 M&A를 막고 있는 장치들이 있는지 전수조사를 해 보라"고 주문했다.하지만 우리 시장에는 M&A로 '정상화'를 시도할 수조차 없는 회사들도 많다. 대주주가 지분 대부분을 쥐고 있어, 투자자와 소통하지 않는 등 사실상 상장사로서의 기능을 상실한 곳들이다.이날 이 대통령은 이런 기업들을 겨냥했다. 그는 "상장에 따른 이익은 다 누리면서 사실상 독점 경영하는 것은 못 하게 해야 하는 것 아니냐"고 했다. 이어 정은보 한국거래소 이사장은 "상장할 때는 일반 주주 지분을 20% 정도 요구하지만, 상장 후 대주주 지분이 계속 높아져 80% 가까이 되는 경우도 있다"고 설명했다. 이 대통령은 "상당수 상장 주식에 이런 문제가 있다면 결국 제도의 문제"라며 "이 문제를 집중 논의해 달라"고 지시했다.IR 관점에서 투자자와의 소통도 문제 삼았다. IR은 컨퍼런스 콜처럼, 기업이 투자자에게 실적과 경영 전략을 설명하는 활동이다. 이날 현장에서 이건재 IBK투자증권 코스닥리서치센터장은 "(코스닥 시장에는) 기업 탐방을 받지 않거나 IR을 하지 않는 기업이 다수"라며 "돈이 필요할 때는 IR을 열심히 하고, 돈을 벌기 시작하면 하지 않는다는 의견이 많다"고 지적했다. 그가 전자공시를 조사해 보니, 지난해 IR 개최를 공시한 기업은 코스피 약 33%, 코스닥 약 26%에 그쳤다. 미국은 약 80%였다.이 대통령은 "회사 자신을 상품으로 내놨으면 비싸게 팔릴 수 있도록 노력하는 게 시장의 본질"이라며 "알아보겠다고 오는데도 오지 말라 그러고 불쾌하게 생각하면 시장에 있을 자격이 없는 것 아니냐"고 비판했다. 이와 관련해 정은보 이사장은 "상장이 유지되는 동안에는 최소 1년에 한 번 이상 IR을 하도록 바꾸는 것을 검토하고 있다"고 답했다. 이 대통령은 "당연히 그랬어야 한다. 굳이 국회 입법까지 할 필요 없이 거래소 운영 규정으로 만들면 금방 아니냐"고 신속한 처리를 당부했다.