"다시는 안 키운다" 입양 거절했는데... 예상 못한 일이 벌어졌다

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큰사진보기 ▲주현경씨와 반려견 뚜비의 모습 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲주현경씨 방안은 뚜비의 물건으로 가득하다. 뚜비의 침대도 주현경씨 침대 바로 앞에 두었지만 같은 침대에서 함께 잠든다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

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"일정이 없는 날에는 이렇게 오전을 보내요. 요기하러 부엌에 오면 뭐 먹을 거 안 주나 하고 다리에 착 달라붙어 있고, 의자에 앉아 쉬고 있으면 품에 안겨 잠깐 눈을 붙여요. 어딜 가든 껌딱지처럼 붙어있어요(웃음)."

"두리 물건으로 미리 사둔 게 있었어요. 새 것이라 버리기 아까워서 병원에 기증하려고 갔다가 뚜비를 만났죠. 원장님께서 입양 제안을 했지만 거절했어요. 두리를 보내고 너무 힘들어서 다신 동물을 가족으로 들이지 않겠다고 생각했거든요."

"(두리가) 아플 때마다 비명같은 소리를 질렀어요. 그때마다 병원에서 통증을 완화하는 주사를 맞았죠. 제가 해줄 수 있는 건 그것뿐이었어요. 마그네슘도 먹여보고 통증을 조금이라도 덜 수 있을까 싶어 붕대도 감아보고 제가 바르는 관절염 약도 발라보고… 간절했던 것 같아요. 마지막까지 아파하다 간 것만 생각하면 지금도 너무 미안해요. 같은 슬픔을 겪고 싶지 않아 입양 제안을 거절했던 거예요."

큰사진보기 ▲주현경씨와 15년 넘게 함께 산 반려견 두리. 사진제공: 주현경씨 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"한자리에서 가만히 있었어요. 며칠 깊은 잠도 못 자고요. 어떻게 해야 할지 고민하다가 너무 급하게 다가가지 않기로 했어요. 한 일주일 뒤쯤부터 활동 영역을 넓히더니 지금은 집, 마당 할 것 없이 자유롭게 다녀요. 모든 공간이 뚜비 거예요. 가끔 제가 얹혀사는 것 같다니까요(웃음)."

큰사진보기 ▲평소 뚜비는 의자에, 주현경씨는 그 맞은편에 앉아 함께 휴식을 취한다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"시간 날 때마다 산책하는데, 주로 뚜비가 가자는 곳으로 가요. 마당에서 시작해 골목, 배바우 잔디 광장, 초등학교를 돌며 짧게는 30분, 길게는 1시간 정도 해요. 도보로 30분 거리에 있는 독락정 강가에도 가는데, 돌아올 때는 힘들다고 안 걸어서 제가 안고 와요(웃음). 제가 나이가 있어서 힘들 때가 있지만 덕분에 운동도 하고 좋아요."

"마을 사람들이 몇 번이나 구조를 시도했지만 워낙 경계심이 강해 실패했어요. 구조는 못 했지만 주민들이 마당에, 식당 앞에 밥그릇을 놓고 함께 보살펴요. 같이 사는 강아지는 아니지만 주민들이 같은 마음으로 챙겨주는 모습을 보면 고마워요. 길에서 발견된 뚜비를 보는 것 같아 뭐라고 챙겨주고 싶은데 주민들이 싫어할 수도 있잖아요. 밥 챙겨주는 것뿐이지만 마음 놓고 할 수 있어서 다행이에요."

"집에 항상 동물이 있었어요. 아버지의 동물 사랑이 대단하셨거든요. 많을 때는 강아지 열두 마리와 함께 살았고 오래전 그 귀한 카스테라를 반려견이 밥을 안 먹는다고 사다 주기도 하셨어요. 어려서부터 지금까지 한 번도 반려동물과 분리된 삶을 살아본 적이 없는 것 같아요. 반려동물이 주는 온기가 얼마나 따뜻한지 알면 혼자 살아갈 수 없어요."

큰사진보기 ▲뚜비는 심심하면 장난감 상자 앞에 서서 주현경씨를 본다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"먼저 간 아이들을 마당에 있는 나무 아래에 묻어줬어요. 가장 시간을 많이 보낸 곳에서 편안하길 바랐거든요. 언제나 죽음은 힘들지만 곳곳에 남은 흔적과 새로 쌓이는 추억이 슬픔을 이겨낼 힘이 되는 것 같아요. 뚜비를 입양할 수 있었던 용기도 그 힘에서 나왔다고 생각해요."

"좋은 사람을 만나 입양되면 좋겠지만 현실은 어렵죠. 꼭 사람의 집이 아니어도 자연에서 자유롭게 살아가는 모습을 상상해요. 자연은 원래 다 함께 살아가는 곳이었어요. 인간의 것이 아니에요. 인간의 욕심으로 동물이 살아가는 공간이 제한되는 게 불공평하게 느껴져요. 함께 어울려 살아가는 방법은 그리 어렵지 않은 것 같아요. 무조건 쫓아내야 하는 존재로 보지 않는 마음만으로도 충분해요. 조금 더 마음에 여유가 있다면 유기견을 위한 소액 후원도 좋고요. 유기견이 안전하게 살아갈 수 있도록 많은 분이 온기 나누는 일에 동참해주면 좋겠어요."

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누구에게나 환한 미소를 보여주는 뚜비는 충청북도 옥천군 옥천읍 문정리 한 골목에서 발견됐다. 뚜비를 두고 간 이가 돌아오길 바라며, 이웃들은 하루아침에 생겨난 작은 존재를 살뜰히 챙겼다. 하지만 끝내 뚜비를 찾으러 오는 이는 나타나지 않았다. 옥천읍 동물병원으로 인계된 뚜비는 병원을 찾는 이들에게도 반갑게 인사를 건네며 가족을 만날 날을 기약 없이 기다렸다.그러던 어느 날, 주현경(61)씨를 만나면서 새로운 가족과 보금자리를 얻게 됐다. 차가 쌩쌩 달리는 도로도 잠깐 머무는 임시 장소도 아닌, 가족의 손길을 듬뿍 받으며 마음 편하게 살 수 있는 그런 집. 지난해 8월부터 서로의 외로움을 살펴주고 있다는 뚜비와 주현경씨의 일상을 잠시 들여다봤다.크고 작은 장독대 옆으로 여러 빛깔의 꽃들이 펼쳐진 마당. 그 속을 자세히 들여다보면 반려동물 물품이 눈에 띈다. 마루, 집안 복도, 방안 구석구석 놓여 있는 물품을 따라가면 그 끝에 주현경씨 품에서 여유로운 오전을 보내고 있는 뚜비가 있다.1년 전부터 함께 살고 있는 주현경씨와 뚜비의 첫 만남은 옥천동물병원(옥천읍 삼양리)에서다. 15년 넘게 함께 살던 반려견 두리가 무지개다리를 건넌 뒤, 7개월 만에 찾은 병원에서 우연히 만났다.두리는 주현경씨의 40, 50대를 함께한 가족이다. 13살에 발병한 허리 디스크로 오랫동안 고생하다 지난해 1월 무지개다리를 건넜다. 디스크 초기에는 걷는 데 무리 되지 않도록 휠체어를 마련해주었지만, 1년이 지나자 휠체어 타는 것조차 어려워져 누워 지내는 시간이 많아졌다. 수술도 고민했지만 받더라도 완치를 장담하기 어려웠다. 오랜 고민 끝에 무리한 치료보다 곁에서 잘 돌보자고 마음을 정했다. 하지만 두리를 위한 결정이었음에도 해줄 수 있는 게 없다는 미안함은 좀처럼 가시지 않았다.집으로 돌아가는 길, 행복할 날보다 짧을 슬픈 날 때문에 한 생명을 외면할 수 없었던 그는 다시 병원을 찾아 입양을 결정했다. 두리를 보낸 후로 반려동물 용품을 정리한 집에 다시 반려견을 위한 물건들이 채워졌다. 반려동물과 함께하는 삶을 단념한 시간이 무색할 만큼 뚜비를 맞이할 준비는 더없이 즐거웠다. 그렇게 모든 준비를 마치고 만난 뚜비는 예상과는 다른 모습이었다. 늘 밝은 모습이라 새로운 공간을 좋아할 거란 기대와 달리, 며칠 동안 잠을 이루지 못할 정도로 적응에 어려움을 겪었다.적응을 마친 뚜비는 마당 너머로 활동 범위를 늘려갔다. 주현경씨가 아침 환기를 위해 현관문을 열면 뚜비가 기다렸다는 듯이 뛰쳐나가 마당을 탐색한다. 밤새 마당 곳곳에 내려앉은 냄새에 집중하곤 주현경씨를 불러 마당 바깥으로 함께 걸음한다.뚜비와 산책하다 보면 신경 쓰이는 장면이 눈에 들어온다. 마을 주민이라면 누구나 알 만큼 오래전부터 마을을 떠도는 강아지다. 사람을 경계하면서도 옆 마을까지 이곳저곳을 다니며 주민들의 챙김을 받는다. 주현경씨의 마당에도 들러 챙겨 놓은 밥을 먹고는 유유히 자리를 뜬다. 누군가가 유기한 듯한 강아지가 마을을 떠도는 모습을 볼 때면 골목에서 발견된 뚜비를 보는 것 같아 더 마음이 쓰인다.그의 마당에는 많은 이가 다녀간다. 활짝 열린 마당에는 밥과 물이 넉넉히 준비되어 있고 마음껏 뛰어놀아도 뭐라 하는 이 하나 없다. 길고양이들이 이곳을 찾아오는 것은 어쩌면 당연한 일. 동물이 가득한 마당은 주현경씨에게도 당연한 일이다.많은 이와 함께 산 만큼 집 안 곳곳에 추억도 많다는 그. 차분하게 자신을 지켜보던 반려견 두리, 두리 등 위에서 휴식을 취하던 반려닭 세리, 그 빈자리를 채우고 있는 뚜비. 집안의 활기를 가져다준 것도, 두리의 죽음으로 한동안 슬픔으로 채워진 집을 다시 웃음으로 채워준 것도 모두 반려동물이었다. 반려동물이 먼저 떠나는 슬픔을 막을 순 없지만 함께한 추억이 켜켜이 쌓인 집이 그 슬픔을 조금씩 흘려보내 준다.자신의 품에서 잠든 뚜비를 보며 그는 "사람들에게 상처받은 길 위의 강아지들이 안전한 보금자리에서 살아가길 바란다"고 말했다.월간옥이네 통권 113호(2026년 11월호)글 사진 김혜리