인천시 "백령공항·장봉도 연도교, 올해 안에 정부조사 통과시켜 달라"

큰사진보기 ▲박찬대 인천시장이 11월 12일 박홍근 기획예산처 장관을 만나 "서해 섬 주민들이 오가는 데 꼭 필요한 시설로 꼽는 백령공항과 장봉도~모도 연도교가 정부 심사를 통과하도록 도와달라"고 요청했다. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시(시장 박찬대)가 서해 섬 주민들이 오가는 데 꼭 필요한 시설로 꼽는 백령공항과 장봉도~모도 연도교(섬과 섬을 잇는 다리)가 정부 심사를 통과하도록 도와달라고 요청했다.인천시는 13일, 박찬대 시장이 전날 박홍근 기획예산처 장관을 만나 건의했다고 밝혔다. 백령공항 건설사업은 타당성재조사를, 장봉도~모도 연도교 건설사업은 예비타당성조사(예타)를 올해 안에 통과시켜 달라는 내용이다. 박 시장은 이 자리에서 두 사업이 왜 필요한지와 섬 지역이 처한 특수한 사정을 설명하고 빠른 조사 통과를 요청했다.예타는 나랏돈이 많이 드는 대형 사업을 시작하기 전에 경제성과 정책적 필요성을 미리 따지는 심사다. 타당성재조사는 예타를 통과한 사업이라도 사업비가 크게 늘어나면 계속 추진할 만한지 다시 따져보는 절차다. 이 조사를 통과해야 사업이 다음 단계로 넘어갈 수 있다.백령공항은 옹진군 백령면 솔개지구 일대 약 81만㎡ 땅에 80인승 항공기가 뜨고 내리는 소형공항을 짓는 사업이다. 길이 1200m, 폭 30m 활주로 1개와 여객터미널 등이 들어선다. 사업 주체는 국토교통부이고, 사업비는 모두 국비로 마련한다.이 사업은 2022년 예타를 통과했다. 그런데 항공기가 안전하게 뜨고 내릴 수 있도록 설계를 바꾸는 등의 이유로 총사업비가 처음 계획한 2018억 원에서 3913억 원으로 1895억 원(약 94%) 늘었다. 이 때문에 2024년 9월부터 타당성재조사를 받고 있다. 계획된 사업 기간은 2023년 1월부터 2033년 12월까지다.백령도는 날씨가 나빠 여객선이 끊기면 육지를 오가기 어렵다. 인천시는 공항이 생기면 주민들이 오가기 쉬워지고, 응급환자를 이송하는 등 안전 문제를 푸는 데도 도움이 될 것이라고 설명했다.장봉도~모도 연도교는 옹진군 북도면 장봉도와 모도를 잇는 바다 위 다리다. 전체 길이 1.8㎞(다리 구간 1.55㎞)에 왕복 2차로로 짓는다. 총사업비는 1085억 원으로, 국비가 759억5000만 원(70%), 시비가 325억5000만 원이다. 인천시가 사업을 맡아 2026년부터 2031년까지 짓는 것이 목표다. 지난해 예타 대상 사업으로 선정돼 지금 조사가 진행 중이다. 행정안전부의 '접경지역 발전종합계획(2011~2030년)'에도 들어 있는 사업이다.북도면의 신도·시도·모도는 올해 신도평화대교가 개통되면서 영종도와 이어졌다. 하지만 장봉도는 여전히 여객선을 타야만 드나들 수 있어 주민들의 불편이 계속되고 있다. 연도교가 놓이면 장봉도도 다리를 통해 영종도까지 차로 오갈 수 있다. 인천시는 장봉도 주민들이 육지에 가기 쉬워질 뿐 아니라 주변 섬들 사이의 왕래와 관광에도 도움이 될 것으로 내다봤다.박찬대 시장은 "두 사업은 단순한 교통시설 확충을 넘어 섬 주민의 이동권과 안전을 보장하고 지역 간 균형발전을 실현하기 위한 사업"이라며 "지역의 특수성과 사업의 필요성이 정부 조사 과정에 충분히 반영될 수 있도록 관계부처와 지속적으로 협의하고, 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.인천시는 앞으로도 섬 지역의 교통 시설을 늘리고 주민들의 생활 여건을 개선하기 위해 중앙정부와 긴밀히 협력할 계획이다.