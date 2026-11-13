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사회

26.11.13 14:01최종 업데이트 26.11.13 14:01

경찰, 이혜훈 부정청약 의혹 송치... 반포 원펜타스 몰수 신청

아들 병역특례·갑질 등 나머지 의혹은 공소시효 만료로 각하

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이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난 1월 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 모두발언을 하고 있다.
이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난 1월 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 공동취재사진

(서울=연합뉴스) 전재훈 기자 = 올해 초 기획예산처 장관 후보에서 지명 철회된 이혜훈 전 의원의 아파트 부정청약 등 의혹을 수사한 경찰이 13일 사건을 공소청으로 넘겼다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이날 이 전 의원을 업무방해·사기 등 혐의로 불구속 송치했다.

앞서 사법정의바로세우기시민행동 등 시민단체들은 이혜훈 전 의원을 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 등 혐의로 경찰에 고발했다.

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이 전 의원은 결혼한 장남을 부양가족으로 편입한 '위장 미혼'을 통해 가점을 부풀려 서울 서초구 반포동 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 의혹으로 수사 선상에 올랐다.

그는 청약 당첨 1년여 만에 40억원 상당 시세 차익을 거둔 것으로 알려졌다.

경찰은 이 전 의원이 청약 당첨으로 취득한 아파트를 범죄 수익으로 보고 기소 전 몰수보전 신청했다.

경찰은 이 전 의원이 배우자로부터 아파트 지분 35%를 증여받으며 증여세를 납부하지 않았다는 의혹에 대해선 수사 결과 혐의없음 처분했다.

이 밖에도 장남 연세대 특혜 입학, 차남·삼남 병역 특혜, 영종도 부동산 투기, 보좌진 갑질·폭언 의혹도 수사 선상에 올랐지만 모두 공소 시효가 만료돼 불송치 각하 처분했다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

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