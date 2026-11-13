'유류비 과다 지출, 현금 수입 누락' 의혹... 김천버스 논란 확산

큰사진보기 ▲경북 김천시로부터 매년 140억 원을 지원받는 김천버스가 각종 비리 의혹에 휩쌓여 경찰 조사를 받고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 김천시지역위원회는 지난 11일 김천시의회 앞에서 기자회견을 열고 김천버스에 대한 시의회의 조사특위 구성을 촉구했다. ⓒ 민주당 김천지역위원회 관련사진보기

경북 김천시의 유일한 시내버스 업체인 '김천버스'를 둘러싸고 유류비 과다 지출과 현금 운송 수입 누락, 대표이사의 회사 자금 유용 등 각종 비리 의혹이 잇따라 제기되고 있다. 김천시가 뒤늦게 엄정 대응 방침을 밝혔지만 시민단체는 수사기관 고발과 행정 책임 규명을 촉구하고 나섰다.김천시와 김천시의회 등에 따르면 김천버스는 4년 동안 특정 주유소에서 시중 가격보다 비싼 가격으로 경유를 구매했고, 이 과정에서 추가로 지출한 금액이 8억 8천만 원에 이르는 것으로 나타났다.일부 거래에서는 시중 가격보다 리터당 200원 이상 비싼 가격을 적용하고 회사 대표와 주유소 대표 사이에 수억 원 규모의 금전 거래도 있었던 것으로 알려졌다. 이 때문에 정상적인 연료 구매였는지를 둘러싼 의혹이 제기되고 있다.김천세무서의 조사 과정도 논란이 되고 있다. 김천세무서는 관련 민원을 접수하고 올해 중순 세무조사에 나섰지만 시중 가격을 웃도는 유류비 지출액을 거래처에 대한 접대비로 판단하고 세법상 인정되는 한도를 초과한 금액에 대해서만 과세한 것으로 알려졌다.김천버스 측은 유류비에 운반 비용이 포함됐고 주유소 대표와의 금전 거래는 개인적인 사유에 따른 것이라고 해명했다. 하지만 업체 간 차용증과 금융거래 내역 등에 대한 충분한 검증이 이뤄지지 않았다는 지적이 나오면서 세무당국의 조사 적정성에도 의문이 제기되고 있다.이뿐만 아니라 승객들이 낸 현금 운송 수입이 장부에서 누락됐다는 의혹도 불거졌다. 대구KBS는 김천버스의 한 달 현금 운송 수입과 매출 장부 사이에서 약 2천만 원의 차이가 확인됐다고 보도했다. 더불어민주당 김천지역위원회 역시 월 현금 수입 약 3500만 원 가운데 1500만 원만 장부에 기재됐다는 의혹을 제기했다.민주당 김천지역위원회는 지난 11일 김천시의회 앞에서 기자회견을 열고 김천버스 대표가 회사에서 약 25억 원을 빌린 뒤 상환하지 않았다는 의혹을 제기했다. 해당 자금이 대표 명의의 회사 주식을 매입하는 데 사용했다는 주장이다.김천시는 매년 시민 세금 140억 원이 넘는 재정지원금을 지급하면서도 제대로 관리감독을 하지 않았다는 비판이 나오자 뒤늦게 엄정 대응 방침을 내놓았다.시는 지난 11일 보도자료를 통해 경찰 수사에서 위법·부당 행위가 확인되면 부당 집행된 재정지원금을 환수하고 추가 고발 등 행정적·법적 조치를 취하겠다고 밝혔다. 또 대중교통 전문인력을 확충하고 재정지원 검증체계를 강화하는 한편 디젤버스 80대를 전기버스로 전환하고 시내버스 노선 전면 개편, 수요응답형 교통체계(DRT) 도입도 추진하겠다고 덧붙였다.다만 김천시는 현행 민간 운영체계는 유지하겠다는 방침이다. 시가 직접 버스를 운영할 경우 민간 운영 방식보다 3배 이상 재정이 소요될 것으로 예상된다는 게 이유이다. 시는 현행 민간 운영 방식을 유지하면서 재정지원 투명성과 운수업체의 경영책임성을 높이는 방향으로 개선해 나가겠다고 했다.하지만 우리복지시민연합은 13일 성명을 내고 김천버스의 횡령·배임 및 보조금 부당 집행 의혹과 김천시의 부실한 관리·감독을 강하게 비판했다.우리복지시민연합은 김천시가 수년 전부터 제기된 문제를 알고도 별다른 조치를 취하지 않다가 논란이 확산하자 뒤늦게 유감을 표명했다며 경찰 수사 결과를 기다릴 것이 아니라 직접 고발하고 보조금 집행 내역에 대한 전면적인 조사에 나서야 한다고 주장했다.단체는 "김천시의 늑장·면피성 유감 표명은 눈덩이처럼 커지는 비리 의혹과 행정 방조 책임을 덮기에는 터무니없이 부족하다"며 김천버스의 횡령·배임 및 보조금 부당 집행 의혹에 대한 즉각적인 경찰 고발을 요구했다.이어 수사당국에 김천버스의 각종 비리 의혹뿐 아니라 이를 장기간 묵인하거나 방조했다는 의혹을 받는 김천시의 행정 과정까지 철저하게 수사할 것을 촉구했다. 아울러 부당하게 지출된 유류비와 보조금 내역을 전면 검증해 과다 지급액을 환수하고, 관리·감독 책임이 확인되는 공무원에게도 책임을 물어야 한다고 강조했다.김천시의회 차원의 특위 구성도 논의되고 있다. 이순식 김천시의원은 "140억 원의 보조금으로 운영되는 김천버스가 투명하게 경영을 해야 함에도 현금을 빼돌리거나 유류비를 과다 지급하는 등의 문제점이 드러났다"며 "경찰 조사를 통해 철저히 밝혀지고 부당하게 지출된 금액은 전액 환수해야 한다"고 요구했다.이 의원은 "현재 시의회 차원에서 특별위원회를 구성해 이런 문제점을 들여다보고 해결책을 찾으려 한다"며 "여러 의원들의 동의가 필요해 절차를 밟고 있다"고 말했다.한편 김천경찰서는 지난 9월 김천버스의 횡령 등 의혹을 인지하고 입건 전 조사를 진행해오다 최근 경북경찰청으로 넘겨 수사하고 있다.