추미애 "경기도 철도망 확충이 대한민국 경쟁력"… 국가철도망 40개 사업 반영 총력

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 13일 오전 서울특별시 전문건설회관 마로니에홀에서 열린 제5차 국가철도망 구축계획 관련 의견수렴 행사에서 의견 발표를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 13일 오전 서울특별시 전문건설회관 마로니에홀에서 열린 제5차 국가철도망 구축계획 관련 의견수렴 행사에서 홍지선 국토부장관, 박찬대 인천광역시장, 국회의원, 광역부단체장, 기초단체장 및 내빈들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 13일 오전 서울특별시 전문건설회관 마로니에홀에서 열린 제5차 국가철도망 구축계획 관련 의견수렴 행사에서 의견 발표를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 경기도가 건의한 40개 철도사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 최대한 반영하기 위해 직접 정부 설득에 나섰다. 경기북부 교통격차 해소와 신도시 교통난 예방은 물론, 반도체 등 국가전략산업의 경쟁력 강화를 위해서도 철도망 확충이 더는 미룰 수 없는 과제라는 판단에서다.추미애 지사는 13일 서울 전문건설회관에서 국토교통부 주최로 열린 '제5차 국가철도망 구축계획 국민 의견수렴 행사'에 참석해 경기도 철도사업의 국가계획 반영을 촉구했다. 이날 행사에는 광역자치단체장 중에서 추 지사와 박찬대 인천시장만 참석했다.추미애 지사는 지방정부 의견 발표에서 "경기도에 사람도 늘고, 집도 늘고, 공장도 늘어나는데 철도는 그 속도를 전혀 따라잡지 못하고 있다"며 "아파트는 입주했는데, 교통은 수년째 준비되지 못한 곳이 많다"고 지적했다.이어 "하루 700만 명의 경기도민이 출퇴근길에 오른다. 철도는 단순한 교통수단이 아니라 경기도민 매일의 삶이 걸린 절박한 민생 문제"라고 강조했다.경기도가 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035년)에 반영해 달라고 건의한 사업은 모두 40개다. 고속철도 3개, 일반철도 8개, 광역철도 29개로, 광역철도가 전체의 72.5%를 차지한다.추미애 지사는 국가철도망 신규사업 투자 규모도 100조 원 이상으로 확대할 것을 요청했다. 제4차 국가철도망 구축계획의 신규사업 투자 규모가 약 60조 원이었던 것과 비교하면 대폭적인 확대를 요구한 것이다.다만 이는 당장 100조 원을 투입하자는 의미가 아니라 향후 10년간 필요한 철도사업을 국가계획에 폭넓게 반영해 사업 추진의 기반을 마련하자는 취지다. 철도사업은 계획 수립부터 개통까지 장기간이 걸리는 만큼 국가계획에 포함하는 것 자체가 향후 사업 추진의 중요한 출발점이 된다.추미애 지사는 "경기도가 대한민국의 주거안정과 산업 성장을 책임지고 있는 만큼 경기도의 철도망을 확충하는 것이야말로 곧 대한민국의 경쟁력을 높이는 길"이라며 "대한민국의 미래가 경기도에 달려 있으니, 철도도 함께 달릴 수 있도록 힘을 꼭 보태 달라"고 요청했다.경기도가 철도망 확충의 근거로 내세운 분야는 크게 세 가지다. 경기북부 교통격차 해소, 신규 택지개발에 따른 선제적 교통대책, 국가전략산업과 연계한 산업교통망 구축이다.경기북부는 국가안보를 이유로 군사시설과 각종 규제를 감내해 왔지만, 철도 접근성이 부족한 지역이 여전히 적지 않다. 경기도는 철도 투자를 통해 지역 간 이동권 격차를 줄이고 북부지역의 교통 여건을 개선해야 한다는 입장이다.3기 신도시 등 대규모 주택개발사업과 철도망을 연계하는 것도 주요 과제다. 아파트 입주가 끝난 뒤 교통대책을 마련하는 방식에서 벗어나 개발 초기부터 장래 교통수요를 반영해야 한다는 것이다. 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지와 평택·이천·화성의 생산시설, 판교 연구개발 거점을 연결하는 철도망도 건의 배경에 포함됐다.이번 행보는 추미애 지사가 철도 확충을 개별 지역의 교통 민원 차원이 아니라 경기도의 주거·산업·지역균형발전을 뒷받침할 국가적 과제로 접근하고 있음을 보여준다. 특히 40개 사업과 100조 원 이상이라는 투자 규모를 함께 제시한 것은 개별 노선의 반영을 넘어 국가 철도 투자 자체를 확대하겠다는 요구로 해석된다.다만 경기도가 건의한 사업이 모두 국가계획에 반영되는 것은 아니다. 국토교통부는 전국 시도 등이 건의한 약 300개 사업, 600조 원 규모의 철도사업을 대상으로 정책성 분석을 진행하고 있다. 경기도의 요구가 실제 사업으로 이어지려면 다른 지역 사업과의 우선순위 경쟁, 경제성 및 정책성 검토, 재원 확보라는 과제를 넘어야 한다.추미애 지사는 그동안 기획예산처 장관과 국토교통부 장관을 잇달아 만나 경기도의 교통 여건과 철도망 확충 필요성을 설명하고 국가 차원의 지원을 요청한 바 있다.제5차 국가철도망 구축계획은 2026년부터 2035년까지 국가 철도망 확충 방향을 정하는 중장기 법정계획이다. 국토교통부는 앞으로 계획안 마련과 공청회, 관계기관 협의, 철도산업위원회 심의 등을 거쳐 제5차 국가철도망 구축계획을 확정·고시할 예정이다.경기도는 앞으로도 국토교통부와 기획예산처 등 중앙정부, 국회, 시군과 긴밀히 협력해 도민의 출퇴근 불편을 줄이고 경기도 철도망 확충을 위한 후속 대응을 이어갈 계획이다.