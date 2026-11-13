"한강수계관리기금 개편"... 민주당 여주양평, 제도개선 촉구

큰사진보기 ▲12일 박용진 대통령 소속 규제홥리화위원회 부위원장이 최성원 더불어민주당 여주시·양평군 지역위원회 위원장 직무대행과 면담하고 팔당상수원 규제에 따른 제도 개선 사항을 논의하고 있다. ⓒ 민주당 여주시·양평군 지역위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박용진 규제합리화위원회 부위원장과 최성원 더불어민주당 여주시·양평군 지역위원회 위원장 직무대행이 팔당상수원 규제 개선 건의 면담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 민주당 여주시·양평군 지역위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

경기도 팔당상수원을 지키기 위해 오랜 세월 중첩규제를 감내해온 여주시와 양평군 등 주민들의 피해 보상과 권익 보호를 위한 관련 제도 개선 목소리가 정부에 전달됐다.더불어민주당 여주시·양평군 지역위원회는 지난 12일 박용진 규제합리화위원회 부위원장을 면담하고 상·하류 지역주민에 대한 공정한 물 이용 정책 마련을 촉구했다고 밝혔다.이날 면담에는 최성원 지역위원장 직무대행과 이종인(전 경기도의원) 수석부위원장 등이 참석해 팔당상수원 관리에 투입되는 핵심 재원인 한강수계관리기금의 운영상 문제점을 지적하고 실질적인 제도 개선을 촉구했다.이들은 "연간 약 1조758억 원 규모에 달하는 4대강 수계의 물이용부담금 제도가 명칭과 기금 운용 방식의 한계로 본래 취지를 충분히 살리지 못하고 있다"고 지적했다.이어 "한강수계관리기금이라는 명칭상 이유로 기획재정부의 예산 통제가 과도하게 이뤄지고 있다"면서 "그 결과 예산의 20~30%가 불용 또는 적립되는 문제가 발생하고 있다"고 주장했다. 또 "윤석열 정부 시기 한강·낙동강 부담금 관리 과정에서도 문제가 발생했다"고 지적했다.그러면서 여주·양평 지역위원회는 수계기금의 명칭을 '상생 물이용부담금'으로 전면 일원화할 것을 건의했다.그러면서 관련 제도 핵심 개선 사항으로 ▲30·30·30·10 원칙의 철저한 준수 ▲수계관리위원회 운영의 독립성과 주민참여 보장 ▲기획재정부의 과도한 예산 간섭 개선 ▲상생 물이용부담금 명칭 일원화 및 법제화 추진 등을 꼽았다.30·30·30·10 원칙은 1999년 당시 환경부와 댐 주민대표 간 합의된 주민지원사업 30%, 수질 개선사업 30%, 수변구역 토지매입 30%, 기타 연구 및 민간 지원 10%의 배분 원칙을 뜻한다.상생 물이용부담금 사업은 4대강 수계관리위원회와 사무국이 운영하도록 하고, 수계관리위원회에 전국 댐 주민대표 2명을 포함해 주민들의 실질적인 참여를 보장해야 한다고 건의했다.또, 상생 물이용부담금은 상·하류 지역의 상호 부조 성격을 가진 재원인 만큼 기후에너지부 중심으로 관리하고, 지방정부·수계관리위원회와 협의해 불용 예산 없이 실질적인 사업에 집행할 것도 건의했다.아울러 기존 수계기금의 명칭과 운영 체계를 정비하고, 제도 개선 사항을 법제화해 상수원 보호지역 주민들의 실질적인 피해 보상과 권익 보호가 이뤄질 수 있도록 해야 한다고 요구했다.최 직무대행은 "여주시민과 양평군민은 지난 50여 년간 상수원 보호라는 명목 아래 막대한 재산권 침해와 각종 규제 피해를 감내해 왔다"며 "더는 예산을 불용하거나 정부의 과도한 통제로 주민들의 정당한 몫이 제한되어서는 안 된다"고 밝혔다.이어 "수계기금의 명칭을 상생 물이용부담금으로 바꾸고, 그동안 희생을 감내해 온 주민들에게 실질적인 보상과 제도적 뒷받침이 이뤄져야 한다"고 강조했다.이 수석부위원장도 "특별한 희생에는 특별한 보상이 따라야 한다는 원칙에 맞춰 상류와 하류 주민들이 함께 발전할 수 있는 제도적 기반을 마련해야 한다"고 말했다.이에 박용진 부위원장은 "(한강수계관리기금 운용 방식이) 현재까지 잘못된 부분을 인지하고 있어 기획재정부와 기후에너지부 등 관계부처와 실태를 파악하고, 50여 년간 피해를 보는 여주·양평 주민들의 보상 차원에서 법제화를 긍정적으로 검토하겠다"고 밝혔다.또 "상류와 하류 국민이 서로 행복하게 상생하며 함께 발전하는 방안을 적극적으로 모색하겠다"고 했다.