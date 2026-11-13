[반론보도] <한국 기술로 소나무 살린 중국... 실패의 길로 가는 산림청> 관련

본 매체의 위 보도와 관련, 산림청은 "중국 '연방121'의 균주는 한국 에스테야균의 균주와는 특성이 다르며, 연방121 개발에 한국 균주를 사용하지 않았고 한국 국가기관과 공동으로 연구·개발한 적이 없으며 연방121은 중국에서 재선충병 예방 목적으로 개발중인 약제일 뿐으로 파악하고 있다"고 알려왔습니다.

산림청은 또한, "기후부와 산림청의 공동실험은 기후부의 제안에 따라 각 기관이 5명씩 추천한 전문가로 구성된 공동검증단의 합의로 진행된 것으로, 산림청이 주도한 사실은 없다"고 알려왔습니다.

아울러 "실험목에 주입한 재선충 3만 마리는 당시 검증자문단이 결정한 것이며, 실험 장소의 나무는 건강성을 확인하는 사전 점검을 추진하였고, 당시 검증자문단은 시험지 조건이 재선충병 약제의 효과성 평가에 중대한 영향을 미치지 않는 것으로 판단했다"고 알려왔습니다.

산림청은 "G810 약제는 2023년 5월 부정한 방법 등의 사유로 유기농업자재 공시 취소가 되었고, 농약으로 등록되지 않았으므로 사용하지 않은 것"이라고 밝혀왔습니다.

이 보도는 언론중재위원회의 조정에 따른 것입니다.

