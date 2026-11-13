순천 거차마을, 전남광주 첫 '갯벌생태마을' 지정

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 순천시 별량면 거차마을이 지난 9일 전남광주통합특별시에서 처음으로 해양수산부 지정 ‘갯벌생태마을’이 됐다. 사진은 거차마을 뻘배체험 모습. ⓒ 순천시 관련사진보기

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전남광주통합특별시 순천시 별량면 거차마을이 지난 9일 전남광주통합특별시에서 처음으로 해양수산부 지정 '갯벌생태마을'이 됐다.13일 순천시에 따르면 갯벌생태마을은 우수한 갯벌 생태계를 지속가능하게 보전하고 이용할 역량을 갖춘 마을로, 해양수산부 장관이 매년 지정한다.거차마을은 주민과 어촌계가 자발적으로 갯벌을 보전해 온 노력과 순천시의 해양보호구역 관리가 맞물려 좋은 평가를 받았다.거차어촌계가 운영하는 어촌체험휴양마을에는 연간 1만4000여 명이 다녀간다. 어촌계는 전통 어업 도구인 뻘배를 직접 타보는 체험을 운영하며 방문객에게 갯벌 보전의 중요성을 알리고 있다.순천시는 이번 지정을 계기로 주민들에게 갯벌 보전의 중요성을 알리고, 갯벌의 탄소 흡수·저장 기능을 강화하는 블루카본 사업을 단계적으로 확대할 계획이다.시 관계자는 "이번 갯벌생태마을 지정은 거차마을 주민들이 일상에서 갯벌을 가꾸고 지켜 온 노력이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 순천만 갯벌을 보전하고 순천의 모든 어촌마을의 특색을 살리고, 주민의 활력을 높이는 행정을 통해 생태와 주민이 함께하는 순천만을 만들어 가겠다"고 밝혔다.