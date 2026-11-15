"엔비디아 칩 중국 유출, 현실 인정하고 대비해야"

큰사진보기 ▲김영식 국가과학기술연구회(NST) 이사장이 지난 11일 세종시 국책연구단지에 있는 NST 본관에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 국가과학기술연구회 관련사진보기

"과학기술 정책은 하루아침에 되는 것이 아닙니다. 정권이 누가 바뀌든 큰 틀은 지속적으로 가져가야 합니다. 연구개발(R&D)은 10년, 20년을 내다보는 국가의 성장 로드맵이기 때문입니다. 연구자들이 고민해서 만들어낸 연구 프로젝트가 정권이 바뀌었다는 이유로 흔들리고, 예산이 삭감되는 일이 반복돼서는 안 됩니다."

AD

"예전에는 과학기술이 국민에게 간접적으로 영향을 미쳤다면 지금은 직접적으로 피부에 와닿습니다. 우리나라 수출의 40~50%를 반도체가 담당하고 있고, 조선과 자동차 등 주요 수출산업도 과학기술을 기반으로 하고 있습니다. 과학기술이 잘못되면 국가경제 전체가 흔들릴 수 있는 구조입니다."

큰사진보기 ▲김영식 국가과학기술연구회(NST) 이사장이 지난 11일 세종시 국책연구단지에 있는 NST 본관에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 국가과학기술연구회 관련사진보기

"국가는 무엇을 해결해야 하는지를 제시하고, 그것을 어떻게 해결할 것인지는 연구자가 정하고 책임지는 구조가 돼야 합니다. 공공성과 연구자의 자율성은 충돌하는 가치가 아닙니다. 연구자의 자율성이 보장돼야 국가가 맡긴 임무도 제대로 달성할 수 있습니다."

큰사진보기 ▲세종특별자치시 금강변에 있는 국책연구단지 내 국가과학기술연구회(NST) 전경. ⓒ 유창재 관련사진보기

"연구를 기획할 때부터 마지막 종착점이 어디인지 생각해야 합니다. 연구자와 사업화 전문가가 함께 움직이는 구조를 만들면 연구성과가 실제 돈을 벌어들이는 제품으로 이어질 수 있습니다. 그래야 과학기술인도 더 큰 보람과 경제적 보상을 얻을 수 있습니다."

큰사진보기 ▲김영식 국가과학기술연구회(NST) 이사장이 지난 11일 세종시 국책연구단지에 있는 NST 본관에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 국가과학기술연구회 관련사진보기

"과학기술 발전이 마치 공기처럼 당연히 주어지는 것이라 생각하기 쉽지만, 그냥 주어지는 것이 아닙니다. 과학기술인들이 밤낮없이 노력하고 도전한 결과물입니다. 우리나라는 부존자원이 부족한 나라이고, 유일한 자원은 결국 '인재'입니다. 사람과 기술이 국가의 경쟁력입니다. 과학기술이 중요하다고 말하면서 정작 과학기술인들이 합당한 대우를 받지 못한다면 앞뒤가 맞지 않습니다. 과학자를 존중하고 그분들이 자긍심을 갖고 일할 수 있도록 예우를 높여야 합니다."

평소 "과학에는 여야가 없다"고 강조해온 김영식 국가과학기술연구회(NST) 이사장은 과학기술 정책의 가장 중요한 원칙으로 '지속성'을 꼽았다. 정권이 바뀔 때마다 새로운 정책을 내놓기보다 국가의 미래를 내다보고 일관된 연구개발 투자와 안정적인 연구환경을 보장해야 한다는 것이다.특히 30년 가까이 이어진 연구과제중심제도(PBS)의 폐지가 추진되는 지금, 연구자들이 과제 수주 경쟁에서 벗어나 연구 자체에 몰입할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다고 강조했다.지난 11일 세종시 국책연구단지 NST에서 만난 김 이사장은 엔비디아(NVIDIA) 반도체의 중국 유출 논란부터 인공지능(AI) 시대의 과학기술 경쟁력, 포스트 PBS 체제, 과학기술인의 처우와 미래까지 폭넓게 이야기했다.한국원자력연구원 선임연구원 출신인 김 이사장은 국립금오공과대학교 총장, 창업진흥원 이사장, 제21대 국회의원을 지낸 공학자다. 2024년 11월 NST 제5대 이사장에 취임해 3년 임기 중 1년을 남겨두고 있다. 23개 정부출연연구기관(출연연)을 지원·육성하는 NST를 이끌면서 그가 강조해온 핵심 가치는 '소통'과 '연구 몰입'이다.최근 세계 반도체 산업계의 관심을 모으고 있는 엔비디아 고성능 칩의 중국 유출 문제에 대해 김 이사장은 성급한 위기론부터 경계했다.그는 "이미 넘어간 것은 넘어간 것"이라며 "칩을 들여와 활용하는 것과 그것을 가지고 새로운 기술을 개발하는 역량은 전혀 다른 별개의 문제"라고 말했다. GPU(그래픽처리장치)는 기술 발전과 함께 빠르게 세대교체가 이뤄지는 만큼 현재 유출된 칩이 지속적인 경쟁력으로 이어진다고 단정하기 어렵다는 설명이다.다만 중국의 기술개발 속도를 앞당길 수 있다는 점은 경계해야 한다고 봤다. 그는 "중국이 그것을 어떤 용도로, 어느 분야에 활용하느냐에 따라 우리에게 미치는 영향이 달라질 것"이라며 "성급하게 결론을 내리기보다는 쿨하게 현실을 인정하고 빠르게 우리의 안테나를 세워 대비해야 한다"고 말했다.대응책은 결국 기술개발 속도를 높이는 것이다. 차세대 GPU와 고대역폭메모리(HBM) 등 핵심 반도체 기술에서 더 앞서 나가야 한다는 것이다.김 이사장이 이 문제를 중요하게 보는 이유는 과학기술이 이제 국가경제와 국민의 삶에 직접 영향을 미치는 시대가 됐기 때문이다.잘나가는 반도체 산업의 실적에 안주하지 말고 다음 성장동력을 준비해야 한다는 주문도 덧붙였다. 과학기술인이 국가경제를 지탱하는 '핵심 인재'라는 사회적 인식 역시 달라져야 한다고 강조했다.김 이사장이 남은 임기 동안 가장 중요하게 생각하는 과제는 포스트 PBS 체제의 성공적인 안착이다.1996년 도입된 PBS는 출연연 연구자들이 외부 연구과제를 수주해 인건비와 연구비를 충당하도록 한 제도다. 연구 경쟁력과 생산성을 높인다는 취지로 출발했지만, 시간이 흐르면서 연구자들이 여러 단기·소액 과제를 동시에 수행하고 인건비 확보를 위해 과제 수주에 매달리는 부작용을 낳았다.김 이사장은 "PBS가 도입됐던 시기에는 우리나라가 개발도상국이었고 해야 할 연구가 많았다"며 "그때는 시대적 필요성이 있었지만 지금은 선진국으로 성장했고, 국가 차원의 전략기술 확보를 위해 연구역량을 집중해야 하는 시대가 됐다"고 진단했다.포스트 PBS 전환은 이미 진행 중이다. 올해 21개 출연연에서 77개 전략연구사업이 새롭게 시작됐으며, 사업 규모는 2962억 원이다. 전체 실행인건비 가운데 출연금 인건비 비중도 약 60% 수준으로 높아졌다.핵심은 단순히 연구비 지급 방식을 바꾸는 것이 아니다. 국가가 연구 임무와 방향을 제시하면 출연연이 자율적으로 연구 방법과 목표를 설계하는 구조로 전환하는 것이다. 연구자 개인의 창의적인 연구는 기본연구사업으로 보장하고, 국가적 난제는 전략연구사업을 통해 여러 기관이 역량을 모아 해결하도록 하겠다는 구상이다.이를 위해 김 이사장은 23개 출연연 간 소통과 협력을 강조했다. 기관별로 연구에만 집중하면 중복 연구가 발생하고 우수한 연구성과와 아이디어를 공유하기 어렵기 때문이다.그는 "이제는 23개 출연연의 연구자들이 서로의 연구계획을 공유하고, 다른 기관이 무엇을 하는지 알아야 한다"며 "잘하는 부분은 배우고 중복되는 부분은 피하면서 함께 시너지를 만들어야 한다"고 말했다.NST는 지난 9월 포스트 PBS 세부 이행방향을 마련해 이사회에서 확정했다. 연말까지 기관별 핵심임무와 사업구조, 전략연구사업 운영규정 등을 정비할 계획이다. 나아가 그는 무엇보다 연구자의 자율성을 보장해야 한다는 점을 분명히 했다.김 이사장은 NST 자체의 역할 변화도 강조했다. 한국과학기술연구원(KIST), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국원자력연구원 등 23개 출연연을 지원하는 NST가 단순한 관리조직을 넘어 국가 과학기술 정책을 기획하고 연구현장과 정부를 연결하는 역할을 해야 한다는 것이다.그는 "과거에는 출연연 원장을 선출하는 이사회 역할에 머물렀던 측면이 있다"며 "이제는 출연연과 직접 소통하고 연구정책을 기획하며 국가적 임무를 함께 만들어가는 조직으로 달라져야 한다"고 말했다.대학이 자유롭고 창의적인 연구를 담당하고 기업이 기술을 제품화한다면, 출연연은 국가가 필요로 하는 장기·고위험 연구와 공공 연구 기반시설을 책임지는 중심축이 돼야 한다는 설명이다.이를 위해 NST는 양자·이차전지·AI 휴머노이드 등 분야에서 15개 글로벌 TOP 전략연구단을 운영하고 있다. 출연연 보유기술과 기업의 기술 수요를 연결하는 AI 기반 기술사업화 플랫폼 'NS MAP' 구축도 추진한다. 올해 문을 연 국가과학AI연구센터(NAIS)를 중심으로 23개 출연연이 공동 활용할 수 있는 AI 연구 인프라도 마련하고 있다.AI 시대 과학자의 역할에 대해서는 오히려 전문성이 더욱 중요해질 것으로 전망했다. 김 이사장은 "AI가 실험을 설계하고 로봇이 수행하는 시대가 오더라도 어떤 문제를 해결할 것인지, 어떤 가설을 검증할 것인지를 결정하는 것은 결국 인간 연구자"라며 "AI가 내놓은 결과의 재현성과 적용 범위를 판단하는 분야별 전문성은 더욱 중요해질 것"이라고 말했다.AI 발전에 따른 일자리 감소 문제 역시 기술 자체보다 사회적 수용성의 관점에서 접근해야 한다고 했다. 기술 발전으로 새로운 산업과 일자리가 만들어지더라도 기존 일자리가 사라지는 속도를 따라가지 못하는 과도기가 발생할 수 있기 때문이다.김 이사장은 과학기술계의 고질적인 문제인 인재 유출과 처우 개선에도 목소리를 높였다. IMF 외환위기 당시 연구개발 인력이 가장 먼저 구조조정 대상이 됐던 경험을 언급하며, 연구자의 고용 안정성과 자긍심이 무너진 것이 이공계 기피 현상으로 이어진 중요한 원인이라고 진단했다.포스트 PBS가 성공하려면 연구에 전념할 수 있는 환경뿐 아니라 성과에 걸맞은 보상체계도 마련돼야 한다는 것이다.그는 "모든 연구자에게 똑같은 보상을 주는 것만으로는 연구 의욕을 높이기 어렵다"며 "성과와 기여에 따라 인센티브를 차등화하는 구조가 필요하다"고 말했다. NST는 출연연 인센티브 체계 개선을 위한 정책연구를 진행하고 있으며, 보수체계 개선과 정년 65세 환원, 임금피크제 폐지 등도 추진 과제로 제시하고 있다.젊은 연구자들에게는 논문 발표나 기술이전에서 연구를 끝내지 말고 실제 제품과 산업적 가치로 연결하는 '연구개발 완결성'을 고민해야 한다고 주문했다.노벨상 수상과 관련해서도 기초과학 연구환경의 중요성을 강조했다. 2011~2012년 대통령 자문위원으로 활동하며 노벨상 프로젝트를 추진했던 경험을 소개하면서 일본 연구기관 방문 당시의 기억을 꺼냈다.그는 "일본 연구기관에서 인상적이었던 것은 좋은 연구장비를 수입하는 데 그치지 않고 새로운 연구에 필요한 측정 장비까지 직접 만들고 있었다는 점"이라며 "새로운 연구를 하려면 기존에 없던 장비와 방법도 만들어야 한다. 그런 도전이 쌓여야 노벨상도 나올 수 있다"고 말했다.임기가 1년 남은 김 이사장이 반드시 마무리하고 싶은 과제는 세 가지다. NST가 주도적으로 연구정책을 개발하고 실행할 역량을 갖추는 것, 포스트 PBS를 성공적으로 정착시키는 것, 산·학·연이 함께 움직이는 국가 혁신 생태계를 만드는 것이다.그는 "NST가 과기정통부의 정책을 받아서 집행하는 조직에 머물러서는 안 된다"며 "23개 출연연의 연구현장을 가장 잘 아는 조직인 만큼 국가가 무엇을 고민해야 하는지 먼저 찾아내고 정책으로 만들어 제안할 수 있어야 한다"고 강조했다.인터뷰를 마무리하며 국민과 정치권에 전하고 싶은 말을 묻자, 그는 다시 과학기술인의 자긍심을 이야기했다.과학기술의 경쟁력은 결국 '사람'에게서 나온다는 것이 김 이사장의 일관된 생각이다. 그는 인터뷰를 마친 뒤에도 "정권이 바뀌어도 연구개발 투자가 흔들리지 않도록 국가적 지속성을 확보하고, 과학기술인들이 합당한 예우와 자긍심 속에서 일할 수 있도록 사회적 인식이 함께 성숙해지기를 진심으로 바란다"고 당부했다.출연연을 단순히 관리하는 조직이 아니라 '소통과 연대'를 통해 국가 혁신의 중심축으로 세우겠다는 김 이사장. 포스트 PBS의 성공적인 정착과 과학기술인의 자긍심 회복이라는 그의 남은 1년의 과제가 주목된다.