"교통 인프라 없는 행정수도는 허상"... 세종시, 국가철도망 계획에 고속철도역 설치 촉구

큰사진보기 ▲13일 열린 국토교통부 주최 ‘제5차 국가철도망 구축계획 의견수렴 행사’에서 박성수 경제부시장이 세종시 의견을 발표하고 있다. ⓒ 세종시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲13일 열린 국토교통부 주최 ‘제5차 국가철도망 구축계획 의견수렴 행사’에서 박성수 경제부시장이 세종시 의견을 발표하고 있다. ⓒ 세종시청 관련사진보기

"다양한 교통 인프라가 뒷받침되지 못한다면 행정수도 세종은 말뿐인 허상에 불과할 것입니다."

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13일 서울 전문건설회관에서 열린 국토교통부 주최 '제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035) 의견수렴 행사' 단상에 오른 박성수 세종특별자치시 경제부시장은 이같이 단언하며, 국가철도망 계획에 세종시 고속철도역 설치를 반드시 반영해 줄 것을 정부에 강력히 요청했다.이번 행사는 향후 10년간 추진될 국가 최상위 철도 법정계획의 비전과 목표를 공유하고, 지방자치단체와 전문가, 국민의 목소리를 정책에 반영하기 위해 마련된 자리다.이날 세종시를 대표해 단상에 오른 박성수 경제부시장은 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립이 가시화되고 제2차 중앙행정기관 및 공공기관 이전이 속도를 내면서 세종시가 실질적인 행정수도로 대전환하는 시기를 맞았다고 진단했다.박 부시장은 "세종시와 수도권으로 양분된 과도기적 행정 체계를 정상화하여 세종을 입법, 사법, 행정 기능이 축적된 국정 운영의 중심으로 만드는 것이 시대적 과제"라며 "그러나 현재 세종시의 교통 인프라는 국가의 중추 기능을 수행하기에는 턱없이 부족하다"고 지적했다. 국내외 방문객은 물론 공직자와 민원인들까지 철도역 하나 없어 인근 도시를 경유해야 하는 극심한 이동 불편과 사회적 비용을 감내하고 있다는 것이다.이어 박 부시장은 "이번 제5차 국가철도망 구축계획에 KTX 세종중앙역과 충청권광역급행철도(CTX) 고속철도 연결선 사업을 반드시 반영해 달라"며, "국정 운영의 효율성을 극대화하고 대한민국의 미래 경쟁력을 견인할 국가적 필수 인프라이기 때문"이라고 강조했다.세종시가 제시한 구체적인 구상은 계획 중인 CTX 노선과 기존 경부선·호남선 고속철도를 잇는 연결선 3개소를 신설하고, 세종시 관내 CTX 정거장 1개소를 일부 개량해 고속열차(KTX)가 직접 정차하도록 하는 방안이다.기술적으로 CTX는 기존 고속철도와 좌측운행 방식 및 교류전류 전력공급 방식이 동일해, 현재 GTX-A와 SRT가 수서역~동탄역 구간에서 선로를 공유하듯 KTX 열차가 CTX 노선을 함께 달릴 수 있다. 시는 사업 기간을 단축하고 공사비를 절감하기 위해 CTX 본사업과 연결선 사업을 병행 추진하고, 소요 사업비는 CTX 사업과 별개로 전액 국비로 부담해 줄 것을 건의할 계획이다.다만 현재 CTX의 구체적인 노선과 역사 위치가 확정되지 않은 만큼, 최종적인 고속열차 정차 위치와 연결선 연장·사업비 등은 향후 관련 용역과 전략환경영향평가, 사업자 선정 과정을 거치며 구체화될 전망이다.박성수 경제부시장은 "새로운 대한민국의 레일을 잇는 철도 대전환으로 행정수도 세종은 완성될 것"이라며 앞으로도 국토부 및 관계기관과 긴밀히 공조해 행정수도 위상에 걸맞은 철도 인프라를 반드시 구축해 나가겠다고 밝혔다.