3년째 별도 추도식, 사도광산은 세계에 '반성 안함' 알리는 유산인가

큰사진보기 ▲이혁 주일 한국대사가 13일 일본 니가타현 사도섬에서 열린 강제동원 한국인 희생자 추도식에서 추도사를 하고 있다. ⓒ 외교부 제공 관련사진보기

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일제강점기 1500여 명의 조선인의 강제노역이 이뤄진 일본 니가타현 사도시에서 강제동원 한국인 희생자를 위한 추도식이 열렸다. 한국인 유족과 한국 정부의 추도식이 일본 측 행사와 별도로 열린 게 3년째다.외교부는 13일 오전 보도자료를 통해 이날 사도시의 한 호텔 행사장에서 한국인 희생자 유가족 9명과 이혁 주일본대사 등 정부 관계자가 참석한 가운데 추도식을 열었다고 밝혔다. 참석자들은 한국인 노동자들이 머물렀던 기숙사 터를 방문하여 헌화하고, 한국인 노동자 관련 주요 장소들을 방문했다.일본 니가타현 사도섬의 사도광산은 에도시대부터 채굴이 이뤄진 금광으로, 지난 2024년 7월 유네스코 세계유산으로 등재됐다. 일제강점기 1200~1500명의 조선인이 강제 노역한 곳이기도 하다.세계유산 등재에는 유네스코 세계유산위원회 위원국의 전원 동의가 필요했는데, 마침 한국이 위원국이었다. 일본은 사도광산 현지 전시에 '전체 역사'를 반영하고 매년 희생자 추도식을 열겠다고 약속했고, 이 조건을 받아들인 한국이 반대하지 않아 사도광산이 유네스코 세계유산으로 등재될 수 있었다.하지만 사도광산을 설명하는 전시관에는 조선인 노동자들이 강제 동원됐다는 것을 명확히 하는 설명이 없었고, 과거 피해를 준 데에 사과의 뜻을 밝히는 표현도 없었다. 2024년 11월 처음 열린 추도식에서 일본 정부 대표는 추도사에 강제동원 내용을 담지 않았다.당시 추도사 내용에 대해 일본 측과 협의해 온 한국 정부는 추도식 전날 불참을 결정했다. 희생자 유족들이 일본 현지에 도착해 있던 상황이었다. 유족과 정부 관계자는 강제동원 노동자들의 숙소 터 앞에서 별도로 추도식을 열었다.지난해에도 별도의 추도식이 열렸다. 정부는 일본 측과 사도광산 추도식 관련 협의를 했지만, 일본 측이 추도사에 '한국인 노동자들이 스스로의 의사에 반하여 동원돼 강제로 노역해야 했다'는 내용을 포함시키길 거부했다. 한국 정부는 그해 일본 측 추도식에 불참하고 11월 21일 별도 추도식을 열었다.지난 3년간 일본 정부 인사의 추모사에는 '조선반도에서 온 노동자들이 전쟁 시기에 가혹한 환경에서 힘들게 노동했다'는 내용과 애도 표현은 있지만, 강제 동원 사실과 사죄를 언급하진 않았다.일본측 사도광산 추도사에 별다른 진전이 없는 상태에서 한국과 일본의 별도 추도식이 고착화되면서, 유네스코 세계유산 사도광산은 '반성하지 않는 일본'을 세계에 알리는 유산으로 굳어가고 있다.