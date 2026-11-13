히로시마, 근대화의 철길 위에 겹친 전쟁의 기억

큰사진보기 ▲사이조 양조장거리히로시마 사이조 양조장 산업은 산요 철도 개통과 맞물려 급성장했다. 근대 유산 양조장 거리는 사이조 역 바로 앞이라 철도 운송에 용이했다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲사이조역히로시마 진입에 앞서 있는 사이조역은 이 지역 양조산업 발전에 결정적 역할을 했다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲오바마와 아베사이조 가모츠루 양조장에서 빚은 술은 아베 총리와 오바마 대통령 만찬 당시 건배주로 올라왔다. ⓒ 임병식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲히로시마역현 히로시마 미나모아 역은 4세대 역사다. 지난해 3월 준공한 신 역사로서 대규모 복합 상가가 들어섰다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲노면전차히로시마역에서 우지나항을 연결하는 노면전차는 히로시마 명물이다. 역사 내에서 곧바로 노면전차를 탈 수 있도록 설계한 게 인상적이다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲우지나항구청일전쟁 기간 중 군인과 군수 물자를 실어 나르며 병참기지 역할을 수행한 히로시마 우지나 항구의 야경. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲철도 기념물우지나항 공원 부두에는 이곳이 육군 전용 부두로서 우지나선이 연결됐음을 알리는 철로와 분기기 등 기념물이 여럿 설치돼 있다. ⓒ 임병식 관련사진보기

오노미치에서 히로시마까지는 산요 본선으로 89km. 세토내해 연안을 따라 달리는 풍광은 빼어났다. 창밖으로 바다와 작은 항구, 낮은 산들이 번갈아 지났다. 한 시간 반 남짓 달렸을까. 열차는 원폭 도시 히로시마에 도착했다.히로시마를 국제사회에 각인시킨 건 원폭이었다. 오바마는 2016년 5월 미국 대통령으로는 처음 히로시마를 방문했다. 원폭 투하 책임을 둘러싼 논란 속에 그는 희생자를 추도하고 피폭 생존자를 끌어안았다. 핵 없는 세상을 향한 메시지였다. 두 나라가 화해와 인류애를 이야기하는 장면은 오래 기억에 남았다.히로시마에 도착하기 전 사이조(西条)에 들렀다. 사이조는 술 익는 마을이다. 양조장 거리는 역 바로 앞이다. 흰색 회벽과 검은 기와, 붉은 벽돌 굴뚝이 어우러진 거리는 근대 유산이다. 가모쓰루(賀茂鶴)를 비롯한 일곱 양조장이 모여 있다. 여행자들은 술을 맛보고, 사진을 찍는다.이곳에 오바마 흔적도 있다. 2015년 4월 아베 총리와 오바마 대통령 만찬 당시 건배주로 가모쓰루 술이 올랐다. 양조장은 곳곳에 두 정상의 사진을 내걸고 있다. 2024년 한일 정상 회담 건배주도 가모쓰루 사케였다. 사케 한 병이 국제 외교 식탁에 오른 셈이다.사이조 양조산업이 번성한 데는 철도 역할이 컸다. 1894년 산요 철도가 히로시마까지 연결되면서 사이조는 철도망에 편입됐다. 술은 철도를 타고 다른 지역으로 팔려 나갔다. 양조장 거리와 역이 붙어 있는 이유다. 철도는 사이조에서 토착 산업을 키운 생명줄이었다.산요 철도 히로시마역은 1894년 6월 10일 개업했다. 당시 고베에서 히로시마까지 열차로 9시간 40분 걸렸다. 산요 철도는 서비스에서도 선구자였다. 1899년 일본 최초 식당차를 운행했고, 이듬해는 침대와 식당을 결합한 차량도 선보였다. 기차는 새로운 근대적 경험을 선물했다.청일전쟁이 발발하자 히로시마는 병참기지로 변모했다. 일본 육군은 히로시마역이 문을 연 지 두 달 후 우지나(宇品) 항과 연결하는 군용 철도를 놓았다. 불과 보름 만에 건설할 정도로 신속했다. 철도와 항구를 연결하자 병력과 군수품을 실어 나르는 속도도 빨라졌다.히로시마에 도착한 메이지 천황은 7개월 정도 육군 대본영에 머물며 전쟁을 지휘했다. 10월에는 임시 제국의회도 열렸다. 히로시마는 청일전쟁 동안 임시 수도로서 기능했다. 철도와 항구, 군사령부와 국가 권력이 한 도시에 모인 것이다. 이렇게 히로시마역과 우지나항은 제국의 대륙 진출을 떠받치는 출항지가 됐다.청일전쟁 이후에도 군사적 성격은 계속됐다. 육군 제5사단 사령부가 주둔했고 병영과 군사시설이 집중됐다. 러일전쟁 때도 히로시마역과 우지나항은 병력과 물자를 보내는 주요 통로였다. 1930년대 중일전쟁과 태평양 전쟁 당시 군사시설은 더욱 확충됐다. 군수품과 무기 생산시설도 곳곳에 들어섰다. 마쓰다 전신인 도요공업도 소총과 항공기 부품을 생산했다. 산요 철도가 연결한 히로시마는 이렇게 군사도시와 군수 산업도시로 성장했다.미군이 히로시마를 원폭 투하 도시로 선정한 데에는 이런 배경이 작용했다. 물론 원폭은 군인과 군수공장 노동자만이 아니라 무고한 민간인 생명까지 앗아갔다. 히로시마를 이야기할 때 피해와 가해, 군사적 기능과 민간인 희생을 함께 바라봐야 하는 이유다.히로시마역은 1894년 목조 단층 역사로 출발했다. 1922년 일본 최초 철근콘크리트 2층 역사로 바뀌었고, 원폭 피해를 복구한 뒤 1965년 민중 역사로 재건됐다. 현 미나모아(minamoa) 복합 역사는 2025년 3월 준공한 4세대 역사다. 노면전차는 역 2층에서 출발한다. 역 안에서 곧장 노면전차를 탈 수 있어 편하다. 전차 또한 낡은 다른 도시 전차와 달리 최신형이며 쾌적하다.저녁 식사를 마치고 히로시마역에서 노면전차에 올랐다. 우지나항으로 향하는 5호선이다. 우지나 항까지 30분 달렸다. 창밖 불빛을 보며 130여 년 전 이 길을 따라 병력과 군수품이 오갔을 장면을 떠올렸다. 지금 노면전차는 시민들의 발이지만, 히로시마역과 우지나 항구에는 전쟁의 기억이 겹겹이 쌓여 있다. 항구는 전쟁터로 나가는 출구였다.우지나항에는 제국 육군의 흔적이 여럿이다. 군용 부두 잔교 터가 있고, 부두 공원에는 분기기와 선로, 전철기를 설치했다. 이곳이 육군 전용 부두였음을 알리는 기념물들이다. 육군 잔교터기념비는 '돌아오지 못할 죽음으로 병사들은 떠나갔으니 그 기억을 이어나가라'는 단가가 새겨 있다. 어떤 기억을 이어 나가자는 것인지 모호하다. 공원에서는 몇몇 청년들이 랩을 부르며 춤을 췄다. 그들은 130년 전 우지나항의 시간을 아는 걸까.히로시마에는 두 얼굴이 교차한다. 철도는 사이조에서 술을 실어 나르고 지역 경제를 키웠다. 동시에 우지나 항구와 연결돼 제국의 병참기지를 뒷받침했다. 여객과 화물을 나르던 철로는 전쟁 시기 군대와 무기를 실어 날랐다. 그리고 군사도시 히로시마는 원폭의 참화를 겪었다. 히로시마에서 산요 철로에는 근대화 성취와 제국주의 팽창, 전쟁과 원폭의 기억이 포개어 있다.국가유산청 국가유산위원 임병식