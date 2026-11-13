농촌유학 확대, 공기질 개선... 충남 교육 현장에 필요한 변화

큰사진보기 ▲김영수 충남도의원 ⓒ 김선영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남도의회 김영수 의원(서산3·더불어민주당)이 도내 14개 시·군 교육지원청을 대상으로 한 행정사무감사에서 농산어촌 유학 확대와 학교 급식·공기질 개선, 향토 역사교육 강화, 유보통합 대비 등을 주문했다.농어촌 지역의 학생 수 감소에 대해서는 농산어촌 유학을 작은학교 살리기와 연계할 것을 제안했다.도시 학생을 일정 기간 농촌 학교에 보내는 데 그치지 않고 참여 학생과 가정에 대한 지원을 확대해 지역 체류와 정주로 이어질 수 있도록 정책을 보완해야 한다는 취지다.김 의원은 "도시 학생들이 매력을 느낄 수 있도록 참여 학생과 가정에 대한 인센티브를 대폭 확대해야 한다"며 농촌유학을 작은학교 유지와 지역 균형발전 정책으로 연결할 필요가 있다고 강조했다.학교 급식과 실내 환경도 점검 대상에 올랐다. 자체 조리 급식을 하는 학교와 외부에서 음식을 운반해 급식하는 학교는 조리·배식 여건이 다른 만큼 동일한 기준을 일률적으로 적용하기보다 학교별 상황을 반영한 관리가 필요하다고 지적했다.학생들이 장시간 머무는 교실과 학교시설의 공기질에 대해서도 일회성 측정에 머물러서는 안 된다고 주문했다. 공기질과 유해성분을 지속적으로 확인하고 문제가 발생했을 때 곧바로 대응할 수 있는 관리체계가 필요하다는 것이다.지역의 역사와 지리를 교육과정에 적극 활용해야 한다는 제안도 나왔다. 김 의원은 서해 최서단에 위치한 격렬비열도의 역사적·지리적 의미를 학생들이 제대로 이해할 수 있도록 관련 교육을 확대할 것을 주문했다. 지역의 역사와 지리를 교과 및 체험교육과 연계해 학생들이 자신이 사는 지역을 이해할 수 있도록 하자는 취지다.유치원과 어린이집의 관리체계를 통합하는 유보통합에 대해서는 시행 이후 대응하는 방식에서 벗어나 사전에 준비해야 한다고 지적했다.교육지원청이 지역 여건에 맞는 교육과정과 콘텐츠를 미리 마련하고, 제도 시행에 필요한 행정·교육 전문성을 축적해야 한다는 것이다.김 의원은 "충남 교육의 경쟁력은 대도시와 농어촌이 고르게 성장하는 교육 생태계를 만드는 데 달려 있다"며 "행감에서 제안한 사항이 실제 정책 개선으로 이어지는지 의회 차원에서도 계속 점검하겠다"고 말했다.