장애인·비장애인 누구나... 울산 태화강변에파크골프장 개소

큰사진보기 ▲울산 중구(구청장 김영길)는 11월 13일 오후 4시 태화강 어울림 파크골프장(학성동 170번지)에서 김영길 중구청장과 박성민 국회의원, 시·구의원, 파크골프협회 관계자, 김종윤 중구도시관리공단 이사장, 지역 주민 등 350여 명이 참석한 가운데 태화강 어울림 파크골프장 개장식’을 개최했다. ⓒ 울산 중구 관련사진보기

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장애인·비장애인 누구나 이용할 수 있는 열린 생활체육공간 '태화강 어울림 파크골프장'이 울산 최초로 중구 태화강 둔치(학성동 170번지)에 문을 열었다.태화강 어울림 파크골프장은 부지면적 2만 5413㎡, 2개 코스 18홀 규모로 관리동과 화장실 등의 부대시설을 갖추고 있는 장애인 배려형 파크골프장으로, 휠체어 이용자 등 장애인들의 이동 편의를 위해 벙커, 급경사 구간 없이 평탄한 코스 형태로 조성됐다.울산 중구는 파크골프 인구 증가 추세에 발맞춰 특별교부세 7억 원, 특별교부금 9억 4000만 원, 시비 2억 5000만 원, 구비 9600만 원 등 19억 8600만 원을 들여 올해 3월 착공해 7월 준공했다.김영길 중구청장은 이번 파크골프장에 대해 "장애인과 비장애인이 함께 소통하고 화합을 다지는 열린 생활체육공간이 될 것으로 기대한다"라며 "앞으로도 주민 모두 행복하고 건강한 삶을 누릴 수 있도록 생활체육 기반을 지속적으로 확충해 나가겠다"라고 밝혔다.중구 관계자는 "이용자들의 의견을 수렴하고 운영 체계 등을 보완해 내년 1월 2일부터 정식 운영에 들어갈 계획"이라고 밝혔다.한편 울산 중구 13일 오후 4시 태화강 어울림 파크골프장(학성동 170번지)에서 '태화강 어울림 파크골프장 개장식'을 개최했다.이날 개장식 행사는 김영길 중구청장과 박성민 국회의원, 시·구의원, 파크골프협회 관계자, 김종윤 중구도시관리공단 이사장, 지역 주민 등 350여 명이 참석했다.행사는 식전 공연-경과보고-기념사 및 축사-오색줄 자르기-기념 촬영-시타-시설 관람 순으로 진행됐다.중구는 오는 11월 17일부터 중구 주민을 대상으로 무료 시범운영한다.예약 접수는 14일 오전 9시부터 울산중구도시관리공단 누리집(www.ujcmc.or.kr)을 통해 선착순으로 진행된다.