최고위 불참하고 집단행동 나선 친청계 "김민석이 감찰대상"

더불어민주당 최민희·이성윤·한민수 최고위원이 13일 오전 국회에서 기자회견을 열어 "윤리감찰을 해야 할 대상은 김민석 당대표"라고 주장했다.
김 대표가 '이재명 대통령이 윤석열 탄핵에 반대했다'는 취지의 발언을 해 논란을 산 최 최고위원에 대한 감찰을 지시하자, '친청계(친정청래)' 최고위원 3인이 공동 행동에 나선 것.
이들은 이날 당 최고위원회의에 불참하고 기자회견을 열었다. 특히 최 최고위원에 대한 김 대표의 감찰 지시가 '신천지 교인 조직입당 의혹' 당 자체 조사 결과에 대한 책임 논란을 뭉개기 위한 의도 아니냐는 의심도 드러냈다.
신천지 조사 결과를 둘러싸고 본격화됐던 당내 계파 갈등이 최 최고위원에 대한 감찰 지시를 계기로 폭발한 모양새다.
"최민희 윤리감찰 지시, 여론 방향 돌리기 위한 악의적 프레임 전환"
최 최고위원은 이날 오전 9시 30분쯤 국회 소통관에서 기자회견을 열고 윤석열 전 대통령 탄핵과 관련한 자신의 발언을 정정했다.
그는 "이재명 대통령께서는 12월 3일 내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장했고 관철시키셨다"며 "(제가) 비공개 당원 모임에서 일문일답을 여러 개 받았는데 그 과정에서 헷갈린 점이 있었던 모양"이라고 했다.
기자회견 내용은 이것이 전부였다. 김 대표의 윤리감찰 지시 이후 페이스북에 올렸던 해명을 되풀이한 것(관련기사 : 청와대 "이 대통령, 윤석열 탄핵 반대? 최민희 전언 사실무근" https://omn.kr/2kie0
).
최 최고위원은 회견 후 기자들을 만나 '제대로 된 소명 기회도 없이 김 대표가 윤리감찰을 지시했다'는 취지의 입장을 밝혔다. 그는 관련 질문에 "(대표의 감찰 지시는) 왜 그러셨는지를 제가 모르겠다"며 "사전에 저에게 이 잘못한 정황을 여쭤보셨으면 좋겠는데, 전화 한 통 없으셨다"라고 말했다. '감찰 지시를 재고해달라고 요청할 것이냐'는 질문엔 "그런 생각은 못 해봤다"고 했다.
최 최고위원은 지난 10월 비공개 당원 간담회 발언이 현시점에 보도된 배경에 대해서도 "매우 당황스럽다"고 했다. 다른 의도가 있는 것 아니냐는 취지였다.
그는 '최고위원직을 사퇴해야 한다는 주장이 당원들 사이에 있다'는 질문에 "(사진·영상 취재기자들을 '하이에나 떼들'이라고 했던) 단톡방 11월 5일 발언이 12일 날 (뒤늦게) 공개가 됐고, 어제도 그랬다"며 "10월에 비공개 모임이 있고 나서 누구도 문제제기가 없었는데, 이 부분은 저도 매우 당황스러운 상황"이라고 했다.
최 최고위원은 이후 소통관에서 이성윤·한민수 최고위원과 함께 기자회견을 열어 김민석 대표의 당 운영을 비판했다.
이들은 "김 대표는 (신천지 조사 결과 관련) 가짜뉴스로 2차 가해 중인 주요 당직자들의 언행에 대해 경고하고 조사 결과를 당원들에게 전면 공개해야 한다"라며 "당원정비 TF 조사 과정이 정청래 전 대표를 향한 표적 조사라는 의혹에 대해 감찰해야 한다는 요구에 답해야 한다"고 주장했다.
특히 "최 최고위원을 향한 윤리감찰 지시는 명백히 여론의 방향을 돌려보기 위한 악의적인 프레임 전환 시도에 불과하다는 의혹이 일고 있다"라며 "(신천지 의혹 제기로) 가장 큰 해당행위를 한 것은 김민석 대표 아니냐. 지금 윤리감찰을 할 대상은 김민석 대표"라고 주장했다.
"당 분열시키는 매우 부적절한 집단행동"
친청계 최고위원 3인의 공동행동에 대해 다른 최고위원들은 "분열주의적 행태"라고 지적했다.
박선원 최고위원은 이날 최고위에서 "내란의 기억, 그것을 이겨낸 기억, 하나가 됐던 기억, 국민과 우리 당은 선명하게 뇌리에 남겨두고 있다"며 "당 지도부 누구도 이에 대한 폄훼 발언은 허용되지 않는다"고 지적했다. 이어 "사죄할 때는 하시라. 그렇지 않으면 결국 '반명(반이재명) 분열주의적 행태'가 아니고 무엇이겠나"라고 꼬집었다.
전용기 최고위원은 "(최 최고위원 등이) 공개 최고위 시간에 소통관에서 기자회견을 진행하고 계신 것 같다. 이런 모습은 처음이라 당황스럽다"라며 "분열주의가 없다고 말하시면서 이렇게 분열을 야기하는 모습을 보이셔야 되겠나. 자중해 주시기를 부탁드린다"고 말했다.
박성준 수석대변인은 회의 후 기자들의 관련 질문을 받고 "당을 분열시키는 매우 부적절한 집단행동"이라고 했다. 그에 따르면 최 최고위원 등은 사전에 열린 비공개회의 때도 불참했고 공개회의 불참 의사도 따로 전달하지 않았다. 이에 대해 박 수석대변인은 "최고위는 민주당뿐 아니라 대국민 약속 시간이다. 이를 방기하고 기자회견을 여는 건 민주당 역사에 있을 수 없는 일"이라고 비판했다.
그는 또한 최 최고위원이 '윤리감찰 지시 전 소통이 없었다'고 한 것에 대해서는 "감찰을 하는데 (대상자와) 사전 협의를 하는 게 맞나. 그건 아닌 것 같다"고 반박했다. 향후 최고위 불참이 이어질 경우 대응 방안에 대해서는 "지금 미리 얘기할 수 있는 사안은 아니다"라며 "추후 행동이 어떻게 이어질지 지켜보고 거기에 따라서 판단해야 할 것"이라고 말했다.