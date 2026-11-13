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정치

26.11.13 11:46최종 업데이트 26.11.13 11:46

민주당 지지층, 조국혁신당과의 합당에 찬반 팽팽

[한국갤럽] 찬성 44%-반대 43%-유보 14%, 지난 1월 조사 대비 긍정 여론 줄어... 중도층에서는 합당 반대 우세

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더불어민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표가 6일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 열린 최고위원회의에서 귓속말을 하고 있다.
더불어민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표가 6일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 열린 최고위원회의에서 귓속말을 하고 있다. ⓒ 유성호

더불어민주당과 조국혁신당 합당에 대한 민주당 지지층의 찬반 의견은 팽팽했다.

13일 발표된 한국갤럽 11월 2주차 조사 내용이다. 한국갤럽은 지난 10~12일 전국 만 18세 이상 1002명(총통화 9960명, 응답률 10.1%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 양당 합당에 대한 의견을 물었다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).

그 결과, 전체 응답층(n=1002)에서는 민주당·혁신당 합당에 찬성한다는 응답이 26%, 반대한다는 응답이 38%, 모름/응답거절로 의견을 유보한 응답이 36%로 나타났다.

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지지정당별로 보면, 민주당 지지층(n=393, 표본오차 ±5%p)에서는 찬성 44%, 반대 43%, 유보 14%로 찬반 의견이 비등했다. 조국혁신당 지지층(n=41)에서는 찬성 70%, 반대 19%, 유보 11%로 조사됐다. 이념성향 진보층(n=279)에서는 찬성 49%, 반대 42%, 유보 10%였다. 중도층(n=330)에서는 찬성 20%, 반대 41%, 유보 39%로 반대 의견이 더 우세했다.

정청래 전 민주당 대표가 지난 1월 조국혁신당에 합당을 제안했던 당시 조사와 비교하면 혁신당과의 합당에 대한 민주당 지지층의 여론은 더 악화된 상황이다. '민주당·혁신당 합당 추진을 좋게 보는지, 안 좋게 보는지'를 물은 한국갤럽 1월 5주차 조사 결과 땐 민주당 지지층의 48%가 합당 추진을 긍정적으로 봤다. 당시 합당 추진을 좋지 않게 본 응답은 30%였다.

김준형 조국혁신당 원내대표가 10일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 신장식 대표, 김 원내대표, 황운하 의원.
김준형 조국혁신당 원내대표가 10일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 신장식 대표, 김 원내대표, 황운하 의원. ⓒ 남소연

민주 39%-국힘 26%-무당층 27%... 정당별 호감도 조사 결과는?

한편 현재 지지하는 정당을 물은 결과(당명 로테이션, 재질문 1회), 민주당 지지도는 전주 조사 대비 3%p 오른 39%로 나타났다. 반면 국민의힘 지지도는 전주 조사 대비 2%p 내린 26%였다. 그 외에는 조국혁신당 4%, 개혁신당 3%, 진보당 1%, 무당층 27%로 조사됐다.

한국갤럽은 이번 조사에서 원내 5개 정당별 호감 여부도 물었다(순서 로테이션). 그 결과 민주당 호감도는 38%(비호감도 52%), 국민의힘 호감도는 26%(비호감도 67%)로 집계됐다. 개혁신당 호감도가 10%로 가장 낮았다(비호감도 75%). 진보당 호감도가 16%(비호감도 69%)로 그보다 높았고 조국혁신당 호감도는 19%(비호감도 70%)로 조사됐다.

한국갤럽이 지난 3월, 7월 진행한 같은 조사와 비교하면 민주당 호감도는 12%p 하락(50%→44%→38%)했다. 조국혁신당 호감도도 같은 기간 6%p 빠졌다(25%→20%→19%). 반대로 국민의힘 호감도는 같은 기간 7%p 올랐다(19%→22%→26%). 한국갤럽은 민주당 호감도 하락과 관련 "올해 3월 대비 20~40대와 중도층에서 낙폭이 크다"고 설명했다.

자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

신동욱 국민의힘 최고위원이 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
신동욱 국민의힘 최고위원이 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연


#정당지지도#조국혁신당#한국갤럽#더불어민주당#합당

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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