민주당 지지층, 조국혁신당과의 합당에 찬반 팽팽

큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표가 6일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 열린 최고위원회의에서 귓속말을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김준형 조국혁신당 원내대표가 10일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 신장식 대표, 김 원내대표, 황운하 의원. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲신동욱 국민의힘 최고위원이 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당과 조국혁신당 합당에 대한 민주당 지지층의 찬반 의견은 팽팽했다.13일 발표된 한국갤럽 11월 2주차 조사 내용이다. 한국갤럽은 지난 10~12일 전국 만 18세 이상 1002명(총통화 9960명, 응답률 10.1%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 양당 합당에 대한 의견을 물었다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).그 결과, 전체 응답층(n=1002)에서는 민주당·혁신당 합당에 찬성한다는 응답이 26%, 반대한다는 응답이 38%, 모름/응답거절로 의견을 유보한 응답이 36%로 나타났다.지지정당별로 보면, 민주당 지지층(n=393, 표본오차 ±5%p)에서는 찬성 44%, 반대 43%, 유보 14%로 찬반 의견이 비등했다. 조국혁신당 지지층(n=41)에서는 찬성 70%, 반대 19%, 유보 11%로 조사됐다. 이념성향 진보층(n=279)에서는 찬성 49%, 반대 42%, 유보 10%였다. 중도층(n=330)에서는 찬성 20%, 반대 41%, 유보 39%로 반대 의견이 더 우세했다.정청래 전 민주당 대표가 지난 1월 조국혁신당에 합당을 제안했던 당시 조사와 비교하면 혁신당과의 합당에 대한 민주당 지지층의 여론은 더 악화된 상황이다. '민주당·혁신당 합당 추진을 좋게 보는지, 안 좋게 보는지'를 물은 한국갤럽 1월 5주차 조사 결과 땐 민주당 지지층의 48%가 합당 추진을 긍정적으로 봤다. 당시 합당 추진을 좋지 않게 본 응답은 30%였다.한편 현재 지지하는 정당을 물은 결과(당명 로테이션, 재질문 1회), 민주당 지지도는 전주 조사 대비 3%p 오른 39%로 나타났다. 반면 국민의힘 지지도는 전주 조사 대비 2%p 내린 26%였다. 그 외에는 조국혁신당 4%, 개혁신당 3%, 진보당 1%, 무당층 27%로 조사됐다.한국갤럽은 이번 조사에서 원내 5개 정당별 호감 여부도 물었다(순서 로테이션). 그 결과 민주당 호감도는 38%(비호감도 52%), 국민의힘 호감도는 26%(비호감도 67%)로 집계됐다. 개혁신당 호감도가 10%로 가장 낮았다(비호감도 75%). 진보당 호감도가 16%(비호감도 69%)로 그보다 높았고 조국혁신당 호감도는 19%(비호감도 70%)로 조사됐다.한국갤럽이 지난 3월, 7월 진행한 같은 조사와 비교하면 민주당 호감도는 12%p 하락(50%→44%→38%)했다. 조국혁신당 호감도도 같은 기간 6%p 빠졌다(25%→20%→19%). 반대로 국민의힘 호감도는 같은 기간 7%p 올랐다(19%→22%→26%). 한국갤럽은 민주당 호감도 하락과 관련 "올해 3월 대비 20~40대와 중도층에서 낙폭이 크다"고 설명했다.자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.