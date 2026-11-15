북에서 온 남자와 사랑에 빠진 독일 여성, 이들이 남긴 질문

큰사진보기 ▲<다큐 인사이트>의 한 장면 ⓒ KBS 관련사진보기

- 1950년대 사회주의 국가인 동유럽으로 유학한 북한 청년들의 사랑과 이별에 대해 다뤘잖아요. 이건 어떻게 하게 됐나요?

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- 북한 청년들이 유학 간 건 어떻게 알게 된 건가요?

- 북한 유학생이었던 송제환씨와 마리온씨의 이야기가 주요한 테마였던 거 같은데 이유가 있나요?

- 마리온씨에게 제의했을 때 반응이 어땠나요?

- 1950년대에 불가리아에서는 북한 전쟁고아를 받아 교육시켰나봐요?

- 사회주의 국가끼리도 왕래가 어려웠나 봐요?

큰사진보기 ▲류지열 PD와 마리온 할머니의 한 컷 ⓒ 류지열 제공 관련사진보기

- 송제환씨와 마리온씨 사이에 편지가 오가다 끊긴 것 같은데 이유가 있나요?

- 적십자사로부터 송제환씨가 2008년 사망했다는 소식 들었지만, 사실이 아니었고 마리온씨 가족이 북한에 가서 만났잖아요.

- 가족이 만난 영상을 어떻게 가지고 있었나요.

- 자식들이 뭐라고 했어요? 아들 같은 경우 난생처음 본 거잖아요.

- 조국의 강요로 이별을 택해야 했던 귀환자들과 목숨을 걸고 서방 망명을 택한 이들의 삶이 극적으로 대비됩니다. 이 두 갈래의 운명을 통해 제작진이 시청자들에게 던지고자 했던 역사적 성찰은 무엇입니까?

- 이번 다큐 제작하며 느낀 게 있을 것 같아요.

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

지난 5일 KBS 1TV <다큐 인사이트>에서는 '소피아의 연인, 평양 러브레터' 편이 방송됐다. 1950년대 동유럽 국가들은 북한의 전쟁고아와 유학생들을 받아들여 무상으로 교육했다. 이들 중 한 명인 당시 북한 유학생 송제환씨와 독일인 마리온씨의 이야기를 주축으로 한 이날 방송에서는, 동유럽으로 유학 떠난 북한 청년들과 현지인의 애틋한 사랑과 이별을 담았다.'소피아의 연인, 평양 러브레터' 편을 어떻게 제작하게 되었는지 뒷이야기를 들어보기 위해 지난 10일 서울 여의도 KBS 신관에서 해당 회차를 연출한 류지열 PD를 만났다. 다음은 류 PD와 나눈 일문일답을 정리한 것이다."역사 다큐멘터리를 많이 해 왔어요. 올해가 소련 공산당 20차 당대회 70주년이고, 부다페스트 혁명 70주년이고, 북한 종파 사건 70주년이에요. 1956년에 있었던 세계사적 변화는 아주 중요한 시기였고, 저는 그중 북한 종파 사건에 관심이 많아서 조금씩 공부를 해 왔습니다.다만 방송은 역사책이 아니니까, 역사적 배경을 깔면서 그때 있었던 일을 흥미 있게 전해야 하잖아요. 그런 내용을 찾다가 불가리아에서 할머니들을 먼저 찾아 취재를 같이 했는데, 원래 하려던 분이 취재 전에 돌아가셔서 차질이 생겼어요. 그래서 급히 독일 쪽으로 알아봤고, 어떤 할머니를 소개받았는데 TV에는 한 번도 나온 적이 없는 분이었습니다.""북한은 당시 한국전쟁 때 폭격을 받아 대학 교육 시설이 거의 없었어요. 러시아를 비롯한 동유럽 사회주의 국가들이 '사회주의 형제국'이라며 북한 유학생을 대거 받아들여 무상으로 공부시켜 준 거죠. 그 사실은 이미 알고 있었습니다. 하지만 그 유학생 개인이 동유럽 국가에서 사랑하고 이별을 했는지는 몰랐죠. 취재하면서 이런 일들이 있었다고 알게 된 거예요. 젊은 청춘들이니 당연히 사랑을 했겠지만, 그런 기록은 나오지 않으니까요.""두 사람의 이야기 자체가 기구하고, 생존해 계시고, 실제로 북한에 가서 다시 만나기도 했어요. 그 시절 비극의 요소를 다 담고 있는 사람이 마리온씨죠. 다른 할머니들도 있지만 행복하게 결혼했거나 같이 살고 있거나 돌아가신 경우여서, 마리온씨를 통해 다른 사람들 이야기까지 다 할 수 있었습니다. 그런 면에서 프로그램의 완성도는 높아질 수밖에 없었고요.""마리온씨는 제가 제안했을 때 출연하겠다고 하셨어요. 그런데 텔레비전에 나오는 게 처음이라, 전화로 질문하면 답하는 인터뷰인 줄 알고 계셨죠. 제가 직접 촬영을 해야 하고 중요한 역할을 하고 계시니 꼭 해 주셔야 한다고 설명했더니, 카메라 앞에 서는 게 부끄럽다며 일주일 정도 자녀분들과 고민하셨어요. 그러다 설명을 다 듣고 나서 오라고 하셔서 찾아가게 됐습니다.할머니가 88세인데, 정말 60대 초반처럼 건강하세요. 말씀도 잘하시고 이해력도 빠르고 대단히 긍정적인 분이라 이야기를 아주 재미있게 나눴어요. 하루에 2시간 정도씩 5일 동안 인터뷰를 했는데, 연세가 많으셔서 오전에 하고 오후에는 쉬는 식으로 진행했습니다. 그런데도 체력이 너무 좋으셨어요.""남북한을 합쳐 전쟁고아가 거의 10만 명 가까이 생겼는데, 북한 전쟁고아의 교육은 러시아가 주도했어요. 중국으로 제일 많이 갔고 동유럽으로도 다 갔죠. 북한에서는 아이들을 어떻게 할 힘이 없었으니까요. 그래서 2만 5천 명에서 3만 명을 보냈습니다. 갈 때 국어 선생님과 역사 선생님이 함께 따라가서, 현지에서 그 나라 말을 가르치는 선생님들과 같이 학교에 다니게 했어요. 북한에서 대단히 잘한 정책이라고 생각해요. 안 그랬으면 아이들이 공부할 수가 없었잖아요.""그 시절에는 외국으로 나가는 게 쉽지 않았잖아요. 비행기도 그렇게 많지 않았고, 무엇보다 정부의 허락을 받아야 했어요. 정부에서 비자를 안 내주면 못 가는데, 북한 정부가 막은 걸 보내주겠어요?방송에서도 나왔지만, 북한은 러시아가 변하는 걸 보면서, 동유럽에 가 있는 학생들이 자유주의 사상에 물든다고 생각했어요. 결정적인 이유는 방송에서 시간이 부족해 다루지 못했는데, 60년대 초반 중국과 소련이 대립한 거예요. 중국은 소련을 수정주의라고 비난하고, 소련은 중국을 교조주의라고 비난하면서 중소 갈등이 아주 심해졌습니다. 동유럽은 대부분 소련 편을 들었고, 북한은 남한과 대치하고 있어서 소련의 평화공존 노선을 지지할 수 없었죠.그래서 62년에 유학생들을 다 불러들였고, 그러면서 관계가 별로 안 좋아졌어요. 사이가 나빠졌다기보다, 저쪽에 사람을 보내면 우리 애들이 자유주의 물이 들고 수정주의 노선을 받는다는 생각이 있었던 거죠. 실제로 망명한 학생들도 많았습니다. 그래서 유학생도 철저하게 안 보내고 고아들도 다 불러들였어요.""정부에서 편지를 막아버리니까요. 게다가 북한에서 (송제환씨가) 재혼했고, 마리온씨도 북한에 다녀온 사람들을 통해 북한 내부 이야기를 점차 알게 됐어요. 마리온씨는 결혼을 안 한 미혼모였기 때문에 북한에 갈 수가 없었습니다. 북한 유학생과 결혼한 사람들은 실제로 북한에 같이 갔는데, 결국 다 쫓겨났어요. 살다 온 사람들이 북한은 살기 힘들다고 이야기해 주니, 아이들을 키워야 하는 마리온씨는 북한에 와서 키울 수 있을까 고민했겠죠. 비자도 안 나오고 연락도 안 되니 결국 여기서 살아야겠다고 판단한 겁니다. 북한 정부가 막았고, 북한에 갔던 사람들은 다 쫓겨났어요.""아들이 적십자에 알아봤는데 돌아가셨다고 연락이 왔어요. 그런데 2년 후쯤 다시 연락이 왔습니다. 잘못 알았다는 거예요. 송제환이라는 이름을 알파벳으로 쓰고 다시 한국어로 옮기다 보니 엉뚱하게 될 수도 있잖아요. 철자 표기가 잘못돼 다른 사람과 착각한 거였어요. 죽은 줄만 알고 있다가 새로운 연락을 받은 거죠. 그리고 2017년에 진짜 돌아가셨다는 연락이 왔습니다.""핸드폰으로 찍은 거예요. 처음 할머니를 만났을 때는 영상이 있다는 이야기를 안 하고 사진만 보여주셨어요. 저는 영상이 있으면 참 좋겠다고 생각했는데, 3~4일 취재하면서 할머니와 친해지고 우리 제작팀이 신뢰를 얻으니 나중에 슬쩍 보여주셨죠.동영상이 있으면 방송에서는 엄청나게 좋은 프로그램이 됩니다. 왜 처음에 안 보여줬냐고 물어보니, 송제환 할아버지가 많이 늙어서 이빨도 빠지고 살도 마른 모습이라 자녀분들 입장에서는 아버지가 초라해 보일까 봐 걱정했던 거예요. 걱정하지 마시라고 설득해서 영상을 다 받아 왔고, 덕분에 프로그램의 완성도가 대단히 높아졌습니다. 아쉬운 건 두 분이 포옹하거나 손을 잡은 장면이 있을 법한데, 늘 마주 앉아 있어서 카메라 앵글에 잘 안 담겼다는 거예요."처음에 할머니는 할아버지를 전혀 못 알아봤대요. 할머니는 할아버지의 젊은 시절만 생각하고 있었을 테니까요. 게다가 북한에는 전부 한국 사람이니 그 사람이 그 사람 같은데, 할아버지는 유럽 사람이 몇 명 안 되니 딱 보면 알아봤겠죠. 그래서 할머니는 모르고 지나가는데, 할아버지가 '마리온' 하고 불러서 알았대요.""그렇죠. 아들은 처음 봤고, 딸도 두 살 때 봤으니 기억이 없죠. 그래도 아빠가 살아 있다는 건 알고 있었잖아요. 그 아빠를 처음으로 만났으니 정말 행복했을 거예요. 게다가 아빠가 독일어가 되니까요. 보통은 말이 안 통해서 힘든데 말이죠.""누구의 선택이 옳았는지는 말할 수 없어요. 원고에도 썼듯이 조국을 선택하면 사랑을 포기해야 하고, 사랑을 선택하면 조국을 포기해야 하는 잔인한 시절이었죠. 결과론적으로는 송제환씨가 망명해야 했다고 말하지만, 그 시절로 돌아가 보면 충분히 이해됩니다.동맹국인 미국에 유학 가서 결혼하고 아이를 낳았더라도, 유학이 끝나면 한국으로 돌아가는 게 당연하고 가족도 나중에 오면 된다고 생각했을 거예요. 적대국이 아니라 우방이니까요. 그런데 정치가 그걸 막아버린 겁니다. 망명한 사람들도 북에 두고 온 부모님과 동생 때문에 얼마나 마음이 고통스럽겠어요. 그래서 어느 선택이 옳고 그르다는 건 없다고 생각합니다. 다만 그런 양자택일을 강요한 정치의 비정함이 나쁜 거죠.""제가 좋아하는 다큐 소재는 큰 역사예요. 소련 공산당 20차 당대회는 세계사적으로 대단히 중요한 대회였거든요. 이런 20차 당대회, 부다페스트 혁명, 8월 종파 사건 같은 역사적 격동기 뒤에는 반드시 사람이 있잖아요. 김일성이나 흐루쇼프 같은 인물이 중요한 게 아니라, 자기 의사와는 전혀 무관하게 역사의 흐름에서 튕겨 나오기도 하고, 상처받기도 하고, 때로는 역사의 주인공으로 떠오르기도 하는 보통 사람들 이야기를 하는 걸 좋아해요. 마리온씨나 송제환씨 같은 분들이 다 그런 사람들이죠. 그 역사적 격동만 없었더라면 그냥 사랑하며 살 수 있었는데, 내 의사와 무관한 흐름 속에서 상처받고 헤어진 거예요.그 이야기 속에서 결국 인간이 왜 정치를 하고 혁명을 하는지 생각해 보자는 거죠. 사람을 위해서 하는 건데 결과적으로 사람을 다치게 만들어 버리잖아요. 지금도 계속 진행형이에요. 거창한 명분 아래 사람을 이해한다고 하지만, 실제로는 사람을 이해하는 게 아니라 대상화해서 이용하는 결과가 나오니까요."