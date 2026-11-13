10대 여성 살해 사건에 '어긋난 부정' 갖다 붙인 '주간조선'

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

큰사진보기 ▲델핀 아르노 크리스찬 디올 최고경영자(CEO)와 이부진 호텔신라 대표이사 사장이 12일 서울 서대문구 이화여자대학교 김영의홀에서 열린 명예박사 수여식에서 기념 촬영하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[원더 우먼]

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"주요 경영대학에서는 젊은 여성의 수가 남성과 같습니다. 하지만 기업에 들어간 뒤 여성에게 불리한 불균형이 발생합니다."

"저는 여성 리더십을 따로 정의하지 않습니다. 훌륭한 리더십에는 성별이 없기 때문입니다. 리더십을 성별로 구분하는 것은 생산적이지 않습니다. 우리는 성별이나 출신, 신념, 성적 지향과 관계없이 모든 사람이 자신의 역량을 발휘하고 성장할 수 있는 동등한 기회를 누리는 기업 문화를 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다."

[여성인권]

'어긋난 부정'... 아들 성범죄 피해 10대 여성 살해한 부친 긴급 체포

큰사진보기 ▲11월 11일자 <주간조선> 보도 화면. ⓒ 네이버뉴스화면갈무리 관련사진보기

[여성 정치]

"차별금지법 제정이라는 기쁜 소식을 반드시 전하겠습니다."

"사회적 논의가 부족하다는 이유로, 반대하는 사람이 있다는 이유로 제정을 미루는 동안에도 차별은 계속됐습니다. 누군가는 장애가 있다는 이유로 일할 기회를 얻지 못했고, 누군가는 자신의 정체성을 숨기며 살아야 했습니다. 또 누군가는 부당한 차별을 겪고도 어디에 도움을 청해야 할지 몰랐습니다. 차별은 법 제정을 기다려주지 않습니다. 지금 이 순간에도 누군가의 일상에서 벌어지고 있습니다."

큰사진보기 ▲2026년 11월 11일, 서울 동작구 서울가족플라자에서 열린 '2026 서울커리업 일자리페어'를 찾은 구직자들이 구직 상담을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[여성 경제]

"임금이 드러나야 차별이 보입니다. 그리고 차별이 보여야 바꿀 수 있습니다."

크리스찬 디올의 첫 여성 CEO로 잘 알려져 있는 델핀 아르노 회장 겸 최고경영자가 우리나라에 왔습니다.지난 12일 이화여자대학교에서 열린 명예 경영학 박사 학위 수여식에 참석하기 위해서였습니다. 수여식에서 아르노 회장은 "디올의 첫 여성 CEO라는 영예를 누리고 있지만 저 역시 배우고 있다"면서 "여전히 발전해 나가고 있다. 저는 여전히 스스로에게 질문을 던진다"는 말로 도전의 중요성을 강조했는데요.실제로 과거 행보를 보면 특히, 그는 젊은 여성 리더 육성에 힘을 썼다는 걸 알 수 있습니다. 대표적인 프로그램으로 '우먼앳디올(Women@Dior)'이 있습니다. 전 세계 학교에서 선발된 여성 인재들을 대상으로 디올과 유네스코가 공동으로 운영하는 글로벌 멘토링 프로그램입니다.2014년 5월 프랑스 <마담 피가로>와의 인터뷰에서 아르노 회장은 "여성들은 유리천장을 거부해야 한다"며 "기업 경영진에서 여성의 대표성을 높이기 위한 싸움에 동참한다"고 말했습니다. 또 이런 말로 자신의 문제의식을 명확하게 드러냈는데요.아르노 회장이 1975년생이니 당시 나이 서른 아홉이었습니다. 그때 그는 루이비통 부사장이었는데요. 그로부터 8년이 흐른 2022년 1월 아르노 회장은 프랑스 EDHEC 경영대학 인터뷰에서 "LVMH(루이비통 모에 헤네시) 그룹 여성 임원 비율이 2007년 23%에서 2021년 44%로 증가했다"면서 "2025년까지 최고경영진에서 남녀 동수를 달성하겠다"는 뜻을 밝히기도 했는데요.실제로 지난 3월 LVMH는 주요 직책에서 여성 비율 50%를 달성했다고 밝혔습니다. 이런 일이 어떻게 가능했는지, 그 이유를 짐작하게 만드는 말이 있습니다.리더십에서 차별적인 '잣대'를 제거하는 것, 또 그로 인해 기업 전체적으로 차별적인 기업 문화와 멀리하도록 만드는 것. 이는 모두에게 좋은 일입니다. 아르노 회장이 "여성과 남성 모두가 변화를 만들어가는 주체"라고 강조하는 이유입니다.정(情), 국어사전을 찾아보면 그 뜻은 이렇습니다. "사귐이 깊어 감에 따라 더해 가는 친근한 마음" 또는 "남을 염려하여 헤아리는 마음"입니다.지난 11일, 50대 남성이 10대 여성을 살해하는 충격적인 사건이 일어났습니다. 같은 날 <주간조선> 보도 제목입니다.대단히 부적절한 제목입니다.피해자가 아니라 가해자, 그것도 가해자의 감정을 사건 중심에 뒀습니다. 독자가 사건을 접하는 출발점으로 '정'을 제시한 것입니다.그럴 수도, 그래서도 안 되는 상황이었습니다. 경찰이 사건을 접수한 시간은 11일 오전 1시 25분께였고, <주간조선> 보도 시각은 같은 날 오전 11시 1분이었습니다. 채 10시간도 되지 않은 시점이었습니다.단지 죽음을 당한 10대 여성이 가해자 아들의 미성년자 의제강간 혐의 사건 피해자였다는 것만으로, '부정'을 사건 원인으로 추정할 수는 없었습니다. 기사에 스스로 밝힌 대로 "범행의 구체적인 동기나 경위가 아직 파악되지도 않은 상황"이었습니다.그럼에도 일찌감치 '가해자의 감정'을 내세운 것입니다. <주간조선>의 이같은 행위가 얼마나 부적절하고 무책임했는지는, 그 후 알려지고 있는 보도들만 봐도 분명해집니다.사건 발생 장소는 50대 가해자와 사실혼 관계였던 20대 여성이 빌린 것이었다고 합니다. 유족은 해당 20대 여성이 '가스라이팅'을 통해 피해자로 하여금 여러 비행을 저지르게 했다고 주장하고 있습니다. 어려운 형편에 있는 청소년을 상대로 한 착취 의혹이 가해자를 중심으로 제기되고 있는 상황입니다.22대 국회에서 차별금지법을 처음으로 대표발의한 손솔 진보당 의원이 12일 자신의 페이스북에 올린 글입니다.손 의원은 "동료 의원들께 손편지를 쓰고, 복도에서 마주칠 때마다 발의에 동참해 달라고 설득했던 기억이 난다"면서 같은 날 국회 본청 앞 계단에서 열린 '차별금지법·평등법 제정 촉구 기자회견'에서 참석했던 소감을 전했는데요.이날 기자회견에서 손 의원은 "차별금지법을 반대하시는 분들도 차별이 필요하다는 법을 만들자고 하지는 않는다"면서 "법안 본래 취지와 내용을 충분히 살피기도 전에 왜곡된 이야기들이 퍼지고, 그로 인해 논의가 가로막히는 현실이 더욱 안타깝다"고 말했습니다.그러면서 "법안 취지를 왜곡하는 주장 때문에 논의가 또 다시 가로막혀서는 안 된다"는 말로 국회의 책임 의식을 강조했는데요. 특히 "차별은 법 제정을 기다려주지 않는다"는 말이 인상적이었습니다.고용평등임금공시제 입법을 촉구하는 목소리가 높아지고 있습니다. 정부가 2027년 3월 시행을 목표로 추진하고 있지만 국회를 넘지 못하고 있기 때문인데요. 관련 법안이 여러 건 발의됐지만, 법안 심사 소위조차 열리지 않고 있는 상황입니다.지난 10일 국회 앞에서 여성노동연대회의가 기자회견을 열었습니다.이들은 "고용평등공시제는 그야말로 여성노동자들의 현장 요구를 담은 민생·성평등 법안이다. 한시라도 빨리 통과, 시행되어야 하는 과제"라며 "벌써 11월이다. 이대로는 내년도 제도 도입과 인프라 구축은 점점 멀어진다"고 우려를 표시했는데요. 또한 "성평등 입법은 흥정의 대상이 아니다"라면서 "국회 성평등가족위원회는 여야를 불문하고 고용평등공시제 관련 법안을 즉각 심사하고 연내에 반드시 처리할 것을 촉구한다"고 밝혔습니다.기자회견에서 최미라 한국노총 상임부위원장은 말했습니다.우리나라의 성별 임금 격차는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 큽니다. 1996년 12월 OECD 가입 이후 한 번도 바뀌지 않은 현실입니다. 30년, 1996년 20대였던 여성이 20대 딸을 둔 어머니가 될 만 한 시간입니다. 그 오랜 시간 동안 임금 차별이 제대로 드러나지 않고 있습니다.