AI·디지털 기술로 고분벽화 손상 막는다

큰사진보기 ▲조남철 한국문화유산보존과학회 회장을 비롯한 학회 회원들이 13일 국립공주대학교 백제교육문화관에서 열린 제64회 추계 국제학술대회 개회식을 마친 뒤 단상에 올라 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲조남철 한국문화유산보존과학회 회장이 13일 국립공주대학교 백제교육문화관에서 열린 한국문화유산보존과학회 제64회 추계 국제학술대회 개회식에서 인사말을 하고 있다. 조 회장은 기후변화에 따른 문화유산 훼손 위험에 대응하기 위해 기존 보존기술과 첨단 과학기술을 접목한 연구의 필요성을 강조했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박순우 국립공주대학교 대학원장이 13일 백제교육문화관에서 열린 한국문화유산보존과학회 제64회 추계 국제학술대회 개회식에서 임경호 총장의 환영사를 대독하고 있다. 박 대학원장은 임 총장을 대신해 국내외 연구자들에게 환영의 뜻을 전했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이찬희 국립공주대학교 문화재보존과학과 교수가 13일 백제교육문화관에서 열린 한국문화유산보존과학회 제64회 추계 국제학술대회에서 기조강연을 하고 있다. 이 교수는 ‘AI·디지털 헤리티지와 공주의 세계문화유산’을 주제로 공산성과 무령왕릉 등 백제유산의 과학적 조사와 보존 연구 사례를 설명했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이찬희 국립공주대학교 문화재보존과학과 교수가 13일 한국문화유산보존과학회 제64회 추계 국제학술대회에서 화면에 띄운 발표 자료를 가리키며 연구 내용을 설명하고 있다. 뒤편에 자리한 참석자들이 강연에 귀를 기울이고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲13일 국립공주대학교 백제교육문화관에서 열린 한국문화유산보존과학회 제64회 추계 국제학술대회에서 국내외 연구자들이 발표자의 설명에 귀를 기울이고 있다. 참석자들은 문화유산 보존에 관한 연구 성과를 공유하며 학술 교류의 시간을 가졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

수백 년 된 고분벽화의 손상을 막고, 오래된 성벽의 붕괴 위험을 미리 알아낼 방법은 없을까. 종이기록물부터 석조문화유산, 세계유산 복원에 이르기까지 문화유산을 오래 지키기 위한 국내외 연구 성과가 충남 공주에 모였다.(사)한국문화유산보존과학회(회장 조남철/공주대 교수)는 13일 오전 9시 30분 국립공주대학교 백제교육문화관에서 제64회 추계 국제학술대회를 개최했다. 14일까지 이어지는 이번 대회에는 한국과 일본, 캄보디아, 몽골 등 여러 나라의 연구자들이 참여했다. 문화유산의 재질과 제작기법을 밝히는 기초연구부터 손상 원인 분석, 보존처리와 복원기술, 인공지능(AI)을 활용한 보존관리까지 연구 분야도 다양하다.조남철 회장은 이날 개회사에서 기후변화와 첨단기술의 발전에 따라 문화유산 보존과학도 새로운 과제를 맞고 있다고 강조했다.조 회장은 "기후변화로 문화유산이 직면한 위험이 커지고, 인공지능을 비롯한 첨단기술은 보존과학의 연구 방법을 빠르게 넓혀가고 있다"며 "오랫동안 쌓아온 보존 경험에 새로운 과학기술을 접목하는 연구가 어느 때보다 중요해졌다"고 말했다.이어 "이번 대회에는 구두 및 포스터 발표가 180여 건에 이른다"며 "국내외 연구자들이 성과를 나누고 공동연구와 국제협력을 확대하는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.학술대회에는 한·일 고분 보존 연구와 캄보디아 앙코르유적 복원, 디지털 기술을 활용한 문화유산 보존 등 특별 발표가 마련됐다. 국가유산 수리기술과 보존처리 사례를 논의하는 자리도 준비됐다. 연구 성과를 현장에 어떻게 적용할 것인지 살펴보려는 취지다.임경호 국립공주대학교 총장은 박순우 대학원장이 대독한 환영사에서 백제의 고도 공주에서 국제학술대회가 열리는 의미를 강조했다.임 총장은 "공주는 찬란한 백제문화의 역사와 전통을 간직한 대표적인 역사문화도시"라며 "백제역사유적지구가 유네스코 세계유산으로 등재된 이곳에서 문화유산 보존과 활용을 위한 연구 성과를 나누게 돼 뜻깊다"고 밝혔다.또 "기후변화에 따른 환경적 위험에 대응하고 디지털 기술과 인공지능을 활용한 예방적 보존체계를 마련하는 것은 미래 세대를 위한 중요한 과제"라며 문화유산 전문인력 양성과 연구에 대학의 역할을 다하겠다고 말했다.개회식에 이어 이찬희 국립공주대학교 문화재보존과학과 교수가 'AI·디지털 헤리티지와 공주의 세계문화유산'을 주제로 기조강연에 나섰다. 이 교수는 공주 공산성과 무령왕릉, 마곡사 금동보탑을 사례로 디지털 기술이 문화유산 조사와 보존에 어떻게 활용되는지 설명했다.디지털 헤리티지는 문화유산의 형태와 구조, 재질 등을 디지털 정보로 기록하고 보존하는 것을 말한다. 유적을 입체 영상으로 재현하는 데 그치지 않고 눈으로 확인하기 어려운 손상을 찾아내거나 구조물의 움직임을 분석하는 데도 활용된다.공산성은 이러한 연구가 실제 보존관리에 활용되는 대표적인 사례다. 공산성 성벽에는 2014년 처음 정밀 자동 계측장비가 설치됐다. 이후 성벽의 기울기와 미세한 움직임을 지속적으로 관찰하고 있다. 기온과 습도, 강수량, 바람 등 주변 환경도 함께 측정한다.관측 결과 성벽은 하루 중 기온 변화에 따라 움직임이 달라지는 것으로 나타났다. 일출 전에는 변화가 작다가 기온이 오르면서 움직임이 커지고, 오후 2~4시 무렵 정점에 이른 뒤 다시 줄어드는 양상을 보였다.그러나 모든 성벽이 같은 움직임을 보이는 것은 아니다. 계절에 따라 원래 위치에 가까워지는 성벽이 있는 반면, 한쪽 방향으로 조금씩 기울어지는 구간도 확인됐다. 특히 금서루 일대 일부 성벽에서는 장마철 수분 침투가 구조적 변형에 영향을 미치는 것으로 추정됐다.이 교수는 이러한 관측 자료를 인공지능으로 분석해 성벽의 이상 움직임과 붕괴 위험을 예측하는 연구도 소개했다. 현재는 전문가들이 측정 결과를 종합해 성벽의 상태를 평가하고 있으며, 앞으로 인공지능을 활용해 위험 판단을 돕는 기술을 개발하고 있다는 설명이다.사람이 접근하기 어려운 성벽을 조사하기 위한 기술도 연구되고 있다. 드론과 바퀴 달린 로봇, 네 발로 움직이는 로봇 등에 촬영·측정 장비를 설치해 성벽의 손상 상태를 살피는 방식이다. 사람이 직접 조사하기 어려운 곳까지 정밀하게 관찰하려는 시도다.무령왕릉과 왕릉원에서는 고분 내부의 누수와 환경 변화가 주요 연구 대상이다. 비가 내린 뒤 5호분과 6호분, 무령왕릉 내부에서 누수 흔적이 확인되면서 빗물의 유입 경로와 고분 구조에 미치는 영향을 밝히는 연구가 진행되고 있다.고분 내부의 온도와 습도, 구조물의 미세한 변화를 지속적으로 관찰하고, 축적된 자료를 바탕으로 앞으로의 변화를 예측하는 연구도 소개됐다. 고분은 한번 훼손되면 원래 상태로 되돌리기 어려운 만큼 작은 변화라도 일찍 발견하는 것이 중요하다.마곡사 금동보탑에 관한 연구도 눈길을 끌었다. 연구진은 금동보탑의 재질을 분석해 도금층에서 금과 수은 성분을 확인했다. 이를 통해 수은을 이용한 전통 도금기법이 사용됐을 가능성을 살폈다.또 금동보탑의 형태와 세밀한 문양을 입체적으로 기록하고, 재질 분석 결과를 디지털 영상에 반영해 금속 표면의 질감을 재현했다. 유물의 겉모습뿐 아니라 재료와 제작기법에 관한 과학적 조사 결과까지 디지털 복원에 활용한 사례다.이 교수의 강연은 문화유산 보존에서 오랜 기간 축적한 조사 자료가 얼마나 중요한지를 보여줬다. 첨단기술을 활용하더라도 유적의 구조와 재질, 손상 원인에 관한 정확한 조사와 전문가의 판단이 뒷받침돼야 한다는 점도 확인할 수 있었다.오후에는 한국과 일본 연구자들이 고분벽화와 석실분 보존에 관한 연구 성과를 발표한다. 일본의 사적 보존 현황과 과제, 고분벽화의 손상 원인과 보존 대책, 한국 고분벽화 보존 연구 동향 등이 주요 주제다.백제문화유산에 관한 연구도 비중 있게 다뤄진다. 부여 왕릉원 석재의 재질과 원산지, 구조적 안정성을 분석한 연구를 비롯해 백제 석실분의 축조기법과 부여 왕릉원 1호분의 보존환경 관리 방안이 발표된다.특히 왕릉을 축조할 때 사용한 석재의 산지를 밝히는 연구는 당시의 재료 수급과 축조기술을 이해하는 데 중요한 자료가 된다. 석재의 특성과 구조적 안정성을 함께 살피는 연구는 앞으로 왕릉을 보존하고 정비하는 데도 활용할 수 있다.고문헌과 기록물 보존에 관한 발표도 이어진다. 조선왕조실록 태백산사고본의 형태와 재질을 분석한 연구, 16~19세기 분재기(分財記)에 사용된 한지의 특성과 제작기술 변화, 종이기록물의 응급 복원처리 사례 등이 소개된다. 분재기는 조선시대 재산을 자손에게 나눠준 내용을 기록한 문서로, 당시의 생활상뿐 아니라 종이 제작기술을 살펴볼 수 있는 자료다.목조·금속문화유산의 보존도 주요 의제다. 흰개미로 인한 목조문화유산 피해와 방제기술, 금속문화유산의 장기 보존을 위한 포장재 활용, 벽화 보존처리 기술 등이 발표 주제에 포함됐다.디지털 분야에서는 유화 표면의 균열을 입체적으로 분석하는 기술과 부여 왕릉원 1호분을 가상현실(VR)로 구현하는 연구가 소개된다. 출입이 제한된 고분 내부를 디지털 공간에서 살펴보고 학술연구와 보존관리에 활용하기 위한 연구다.해외 세계유산 보존 연구도 이어진다. 캄보디아 앙코르와트와 프레아피투 사원의 보존·복원 성과, 앙코르와트 석재의 손상 진단과 보수 재료에 관한 연구가 발표된다. 14일에는 우즈베키스탄 사마르칸트 문화유산의 보존과 디지털 기술 활용, 이집트 라메세움 유적의 입체 분석 연구도 다뤄진다.학술대회에서는 분야별 연구 성과를 소개하는 포스터 발표도 마련됐다. 공산성 성벽의 장기적인 움직임과 기후 영향, 석조문화유산의 기후변화 위험도, 목조문화유산의 흰개미 피해와 예방 대책 등 실제 보존 현장에서 활용할 수 있는 연구들이 소개된다.연구 대상도 고대 왕릉과 성곽에 머물지 않는다. 조선시대 기록물과 근현대 미술품, 항공기와 디지털 시청각 기록물까지 보존과학의 영역이 넓어지고 있다. 시대와 재료에 따라 손상 원인이 다른 만큼 조사와 보존 방법도 달라질 수밖에 없다.이번 학술대회가 열린 공주는 공산성과 무령왕릉을 품은 백제의 옛 도읍이다. 부여 왕릉원까지 아우르는 백제문화유산의 보존 연구가 이곳에서 함께 논의됐다는 점도 의미가 있다. 문화유산을 지키는 일은 훼손된 부분을 고치는 데서 끝나지 않는다. 오랜 세월 쌓인 변화의 흔적을 읽고, 더 큰 손상이 일어나기 전에 그 원인을 찾아내는 일까지 보존과학의 몫이 되고 있다.