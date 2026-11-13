고우람, 조국혁신당 전남광주 남구지역위원장 임명

큰사진보기 ▲고우람 전남광주시 남구의회 의원. ⓒ 전남광주시 남구의회 관련사진보기

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전남광주통합특별시 남구의회 고우람(47) 의원이 조국혁신당 남구지역위원장에 임명됐다.13일 조국혁신당에 따르면 당은 지난 6일 고 의원을 남구지역위원장으로 임명했다.고 의원은 의정활동과 함께 당의 남구 조직 강화와 지역 활동을 이끌게 된다.고 의원은 "조국혁신당의 자강을 최우선 목표로 남구민의 민생 안정과 지역정치의 변화를 이끌겠다"며 "주민들에게 신뢰받는 정치를 실현할 수 있도록 역할을 다하겠다"고 말했다.