정치광주전라 26.11.13 11:35ㅣ최종 업데이트 26.11.13 11:35 고우람, 조국혁신당 전남광주 남구지역위원장 임명 "당의 자강, 최우선 목표" 김형호(demian81) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲고우람 전남광주시 남구의회 의원. ⓒ 전남광주시 남구의회 관련사진보기 전남광주통합특별시 남구의회 고우람(47) 의원이 조국혁신당 남구지역위원장에 임명됐다. AD 13일 조국혁신당에 따르면 당은 지난 6일 고 의원을 남구지역위원장으로 임명했다. 고 의원은 의정활동과 함께 당의 남구 조직 강화와 지역 활동을 이끌게 된다. 고 의원은 "조국혁신당의 자강을 최우선 목표로 남구민의 민생 안정과 지역정치의 변화를 이끌겠다"며 "주민들에게 신뢰받는 정치를 실현할 수 있도록 역할을 다하겠다"고 말했다. #고우람#조국혁신당#지역위원장#남구의회#전남광주남구 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김형호 (demian81) 내방 아이콘구독하기 광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net 이 기자의 최신기사남도 음식, '고독한 미식가'와 일본 안방 간다 갤러리 오마이포토 최민희, 사진·영상기자 '하이에나 떼들' 비하 사과 1/19 이전 다음 이전 다음 480Km 걸어 청와대 온 '희망뚜벅기' "세종호텔 해고자 복직 문제 해결하라" 이재명 대통령 퇴장 전 퇴장하는 국민의힘 고 최불암 배우 장례 미사 엄수 '조작기소 특검법' 반대 구호 외치는 국민의힘 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.