임금·고용은 교섭 불가? 한화오션 하청노동자들, 단식투쟁 나선다

큰사진보기 ▲강인석 전국금속노동조합 거제통영고성조선하청지회 지회장 등 조합원 6명이 9월 30일 낮 12시 30분경 경남 거제시 한화오션 서문 근처 공장 지붕과 크레인 두 곳에서 고공농성에 돌입했다. 조선하청지회는 "노동조합법 개정 시행으로 '진짜 사장' 한화오션과 단체교섭을 할 수 있을 거라 기대했다. 그러나 그 기대는 6개월이 지나도록 실현되지 않고 있다"며 "노동부는 재벌 대기업 한화오션 앞에서 무능했고 무기력했다"고 밝혔다. ⓒ 금속노조 조선하청지회 관련사진보기

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한화오션 하청노동자들이 원청인 한화오션에 '온전한 원청교섭'을 요구하며 오는 16일부터 단식에 들어간다. 9월 30일부터 한화오션 도장공장 지붕(선각삼거리)서 고공농성을 이어온 강인석 조선하청지회 지회장을 포함한 하청노동자 2명이 단식에 합류한다. 하청노동자들은 한화오션에 안전 문제를 넘어 임금·고용·복지를 모두 교섭 대상으로 삼으라고 요구하고 있다.금속노조 웰리브지회와 거제통영고성조선하청지회(조선하청지회)가 소속된 '원청교섭 승리를 위한 공동투쟁위원회(아래 공투위)'는 13일 오전 "한화오션에 온전한 원청교섭을 촉구하며 11월 16일부터 단식투쟁에 돌입한다"고 밝혔다.두 지회는 지난 3월 개정된 노동조합법(노란봉투법)이 시행된 이후 원청인 한화오션에 교섭을 요구했다. 경남지방노동위원회와 중앙노동위원회가 교섭 의무를 인정하는 결정을 냈지만 한화오션은 7개월간 교섭을 거부해왔다.10월 1일 서울행정법원이 중앙노동위원회 시정 결정에 대한 한화오션의 집행정지 신청을 모두 기각했고, 10월 8일에야 첫 교섭이 열렸다. 당시 한화오션의 집행정지 신청은 이른바 '노란봉투법 1호 소송'으로 주목을 받았다.공투위에 따르면 "한화오션은 '안전 관련 6개 조항만 교섭할 수 있다'는 입장을 굽히지 않아, 6차 교섭까지 교섭 의제를 둘러싼 공방만 오가다 끝났다"고 한다. 공투위는 "하청노동자에게 정규직의 50%에 불과한 저임금 문제가 가장 중요하다는 것은 모두가 아는 사실"이라며 "한화오션은 올해 9월까지 역대 최고인 1조 6629억 원의 영업이익을 냈는데, 하청노동자는 조선업 초호황의 성과에서 철저히 배제되고 있다"고 지적했다.한편, 웰리브는 "오는 2027년 4월 한화오션과 재계약을 앞두고 있어 웰리브지회 조합원에게는 고용 문제가 가장 핵심적"이라고 밝혔다.공투위는 "임금도, 복지도, 고용도 교섭할 수 없다면 원청교섭은 껍데기만 남을 것"이라고 비판했다. 공투위는 16일 오전 11시 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 단식에 돌입한다. 공투위는 단식과 함께 두 지회의 공동 파업 준비에도 들어갈 예정이다.