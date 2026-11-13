초등교과서 5·18 서술, '계엄군 발포-전두환 무기징역' 빠져 있어

큰사진보기 ▲5.18을 다룬 A출판사의 초등 검정교과서 내용. ⓒ A출판사 관련사진보기

AD

"난폭한 계엄군의 과잉 진압에 분노한 시민들과의 사이에 충돌이 일어나서, 계엄군이 시민들에게 발포함으로써 다수의 사상자가 발생하였고, 그 후 일부 시민의 무장 저항이 일어났다."

초등학교 '사회' 검정교과서 8종 가운데 6종의 교과서는 계엄군이 광주 시민에게 '발포'한 핵심 내용을 서술하지 않은 것으로 나타났다. 또한 8종의 교과서 모두 최고 책임자인 전두환의 무기징역 확정 사실도 적지 않은 것으로 조사됐다. "범죄의 핵심 내용을 서술하지 않은 범죄 은폐 서술 아니냐"란 지적이 나온다.전남대 5·18 연구소는 13일 오후 전남대에서 '5·18 교육의 현장과 교과서를 묻다'라는 주제로 토론회를 연다. 이 토론회에서 김희송 전남대 교수는 '초등 검정교과서 5·18 서술의 현황과 과제'를 발제한다. 현재 전국 초등학교 6학년 학생들이 이 내용을 배우고 있다.발제문을 보면, 김 교수가 현행 8종 교과서를 모두 분석해 보니 5·18 민주화운동 관련 가해 주체의 행동을 명확하게 서술하지 않은 것으로 나타났다.김 교수는 "검정교과서의 가장 심각한 문제는 가해 주체가 흐려지면서 사건의 인과 구조가 무너졌다는 점"이라면서 "특히 계엄군의 발포는 대부분의 교과서에서 기술하지 않고 있다. 8종의 교과서에서 단 2종의 교과서에서만 언급하고 있다"라고 지적했다. 그러면서 "누가 누구에게 무엇을 했는지가 사라지면, 학생들은 왜 그런 일이 일어났는가를 이해할 수가 없다"라고 우려했다.해당 교과서 상당수는 총을 든 시민군에 대해서는 서술하고 있다. 이와 관련 김 교수는 "계엄군의 발포 사실이 사라짐으로써 시민들의 저항 폭력의 의미 또한 사라진다"라면서 "'군인들이 시민들을 향해 총을 쏘았다'라는 표현을 기술하지 않는 이유가 무엇인지 궁금하다"라고 의문을 제기했다.대법원은 1997년 4월 17일 선고공판에서 전두환과 노태우에 대해 각각 무기징역과 징역 17년을 확정 선고했다. 이때 나온 판결문 내용은 다음과 같은 것이었다.김 교수는 "초등학교 검정교과서의 5·18민주화운동 기술은 최소한 대법원 판결문 수준에서라도 출발할 필요가 있다"라면서 "교육에 미치는 영향이 지대하다는 점에서 신속하게 보완 대책을 마련해야 한다"라고 강조했다.이날 토론회 발제자로 나서는 이동엽 충남 공주 의당초 교사는 <오마이뉴스>에 "초등 교과서 8종 어느 곳에도 전두환과 노태우가 대법원에서 무기징역 등 중형을 선고받았다는 사실이 없다"라면서 "이에 따라 12.12는 군사 반란, 5.18은 신군부의 내란이라는 것을 제대로 서술한 초등 교과서가 없는 것도 큰 문제"라고 짚었다.이와 관련 교과서 분석 전문가이기도 한 이 교사는 "현행 초등학교 교과서가 전두환 등의 범죄에 대한 선고 사실을 서술하지 않고 '12·12 정변', '5·17 계엄'이라고만 표기한 것은 범죄사실을 은폐하는 것"이라고 비판했다.