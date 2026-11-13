주식시장 찾은 이 대통령 "신뢰 회복이 가장 핵심"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 서울 여의도에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자본시장 활성화에 관한 발언을 하고 있다. 2026.11.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲13일 서울 여의도에서 이재명 대통령이 참석한 가운데 자본시장 정책 간담회가 열리고 있다. 2026.11.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 '자본시장 정책 간담회'에서 "자본시장 개혁에 대한 정부의 의지와 정책이 다시 한번 시험대에 올랐다고 생각한다"고 밝혔다. 여러 대외 불확실성에 따라 국내 증시 변동성이 확대되고 코스피가 한때 장중 5000선까지 밀리기도 했던 현 상황의 해법은 여전히 '자본시장 정상화와 신뢰 회복'이란 진단이었다.이 대통령은 이날 "저의 목표는 명확하다. 자산시장의 정상화, 그다음에 금융시장이 정상화되는 것"이라며 "대한민국 주식시장에 상장돼 있다는 이유로 똑같은 주식이 저평가받는 것은 슬픈 일이고 매우 불합리한 비정상"이라고 짚었다.이 대통령은 특히 '신뢰 회복'과 '주주 존중'을 자본시장 정상화 정책의 주요 열쇳말로 내세웠다.이에 대해 이 대통령은 "걱정을 없애는 것, 믿음을 갖게 하는 것, 합리적으로 예측가능한 시장을 만드는 것, 결국 그 신뢰를 회복하는 게 가장 핵심이라 생각한다"라며 "그동안 정부에서 또 더불어민주당에서 많은 노력들을 했다. 주주를 존중하지 않는 기업 문화, 지배주주의 경영권 남용, 불공정하고 불투명한 거래관행들을 이런 것들을 시정하기 위한 각종 제도를 만들어 왔다"고 했다.이어 "아직도 좀 부족하다는 생각이 든다"며 "주가 조작이나 불공정 행위에 대해 범정부 차원에서 엄정 대응을 하고 있다. 단속 인력도 늘리고, 또 제가 중수청에도 각별히 금융시장, 자본시장 불공정 행위에 대해서 엄정 단속하라고 별도 지시도 해놓은 상태"라고 밝혔다.이 대통령은 이 과정에서 최대 주주가 상속·증여세 부담을 줄이기 위해 주가를 인위적으로 낮추는 것을 막기 위한 '주가 누르기 방지법'이나 최근 '50%+1주' 논란이 거셌던 '의무공개매수제도' 등을 구체적으로 언급하기도 했다.이 대통령은 먼저 "장부상 가치보다도 낮게 평가되는 기업들이 여전히 많은데 실적 문제나 성장성 문제만은 아닌 것 같다. 일부러 상속받을 때 세금 덜 내려고 주가를 관리하고 있는 것 아니냐는 의심도 생기는 중"이라며 "이런 불신이 (자본시장 정상화를 막는) 핵심이라 생각한다"고 말했다.또 "의무공개매수제도를 지금 어떻게 개선할 거냐, 지금 논란 중이지 않나"라며 현장의 의견을 묻겠다고 밝혔다. 소액주주의 권익 보호와 인수합병(M&A) 시장 위축 등 여러 가지를 동시에 고려해야 된다는 입장과 함께였다.코스닥 시장 개혁과 관련해서는 "시장의 진입, 퇴출, 평가에 관한 체계들을 전반적으로 점검해서 코스닥 시장이 혁신 기업들이 성장하고 투자자는 또 믿고 투자할 수 있는 시장으로 꼭 바꿔야 된다"고 주문했다."저성과 기업은 상장 폐지 요건을 제대로 적용해서 신속하게 퇴출"시키되, "기술력이나 성장 가능성을 가진 기업들이 제대로 평가받지 못하고 피해를 입지 않도록" 해야 한다는 설명이었다.이 대통령은 마지막으로 "정부가 할 일은 공정하고, 투명한 시장 규칙을 만들고, 또 그 규칙이 누구에게나 예외 없이 제대로 적용되도록 하는 것"이라고 했다. 그러면서 "시장 신뢰를 회복하면 우리 시장도 다시 기업들이 실제 가치에 걸맞은 제대로 된 평가를 받게 될 것으로 믿는다"고 강조했다.