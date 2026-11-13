"홍성군 통합돌봄, 지원 건수 넘어 '삶의 변화' 증명해야"

큰사진보기 ▲지난 12일, 홍성군의회 임이재 의원이 박정주 군수에게 군정질문을 하고 있다. ⓒ 홍성군의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

장애인과 고령자가 살던 곳에서 안심하고 살아가려면 무엇이 필요할까.가사와 식사 지원, 병원 이동, 방문목욕, 주거환경 개선은 물론 필요한 서비스를 제때 찾아 연결하는 체계가 뒷받침돼야 한다.충남 홍성군 통합돌봄이 이제 지원 인원과 서비스 건수를 넘어 군민의 일상을 얼마나 바꾸고 있는지 답해야 한다는 지적이 군의회에서 나왔다.임이재 홍성군의회 의원은 지난 12일, 박정주 군수를 대상으로 한 군정질문에서 장애인·고령자 복지 사각지대 발굴, 읍·면 간 서비스 격차, 통합돌봄의 성과평가와 중장기 추진방향을 집중적으로 물었다.제도가 있어도 지원 내용을 모르거나 신청이 어려워 이용하지 못하는 주민은 없는지, 거주지와 이동 여건에 따라 서비스 접근성이 달라지지는 않는지 살펴야 한다는 취지다.임 의원은 특히 복지 지원의 실효성을 예산 집행액이나 지원 인원만으로 판단해서는 안 된다고 강조했다. 서비스가 필요한 때 연결됐는지, 이용 뒤 일상생활의 어려움과 가족의 돌봄 부담이 줄었는지, 당사자가 실제로 무엇을 체감하는지 확인해야 한다는 것이다.박정주 군수는 통합돌봄이 의료·요양·돌봄 서비스를 지역사회에서 연계해 주민이 익숙한 생활환경에서 건강한 삶을 이어가도록 지원하는 제도라고 설명했다. 다만 본격 시행 초기인 만큼 예산과 의료·돌봄 인력, 서비스 기반을 갖추는 데 과제가 남아 있다고 밝혔다.군은 현재 가사·식사·이동·방문목욕 서비스와 주거환경 개선, 인공지능(AI) 돌봄로봇 등 특화서비스를 제공하고 있다. 군 답변에 따르면 지금까지 331명에게 개인별 욕구에 따라 1,991건의 서비스를 연계했다.복지 사각지대 발굴에는 복지사각지대 발굴시스템과 건강보험공단 빅데이터를 활용하고, 읍·면 명예사회복지공무원과 지역사회보장협의체 등 민관 협력망도 운영하고 있다. 지역 간 접근성 격차를 줄이기 위한 대책으로는 통합형 보건지소와 재택의료 시범사업, 통합돌봄 이동지원, 효도택시가 제시됐다.박 군수는 읍·면 행정복지센터에 통합돌봄 전담 인력을 최소 1명 이상 배치해 찾아가는 복지서비스도 제공하고 있다는 설명이다.그러나 서비스 건수만으로는 주민이 겪는 변화를 충분히 보여주기 어렵다. 읍·면별로 의료·복지·돌봄 공급 여건과 이동 접근성이 어떻게 다른지, 지원을 받지 못한 주민은 얼마나 되는지, 서비스 이용 뒤 삶과 돌봄 부담이 실제로 나아졌는지에 대한 구체적인 평가 결과는 이번 답변에서 제시되지 않았다.박 군수는 매년 11월까지 통합지원 지역계획을 수립해 보건복지부에 제출하고, 올해 성과를 파악해 다음 해 계획에 반영하겠다고 밝혔다.하지만 성과를 어떤 지표로 측정하고 이용자의 목소리를 어떻게 반영할지는 향후 계획에서 구체화해야 할 대목이다.홍성군은 농촌의 분산된 거주 여건과 독거노인의 이동 문제에 대응하고, 장애인의 개별 특성에 맞는 상담과 서비스 연계를 추진하고 있다. 홍성의료원과 협력해 의료돌봄과 장기요양 재택의료 사업도 진행 중이다.박 군수는 의료 인력 확보의 어려움을 인정하면서, 기존 민간 돌봄공동체와 협력하고 2027년 마을 단위 통합돌봄 시범사업을 운영해 지역 여건에 맞는 방안을 찾겠다고 밝혔다.