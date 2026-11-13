금강의 700일을 지나, 용인의 산자락에서 보낸 하룻밤

큰사진보기 ▲700일 농성장을 시작하는 기자회견 2024년 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲현장에서 작업중인 중장비 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲벌목한 곳에 작은 개울이 붉게 썩어가고 있다. ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲벌목한 나무가 가득한 트럭 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲쓰러진 통신전주를 조치하는 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲농성장의 밤 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲천막농성장의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 이경호씨는 대전환경운동연합 사무처장입니다.

12일 대전에서 용인까지 차로 두 시간 남짓 조용준 대전환경운동연합 국장과 함께 용인 반도체 국가산업단지 예정지에 도착했다. 이번에는 하룻밤 농성장을 지키기 위해서다. 농성장으로 향하는 마음이 가볍지 않았다. 금강에서 700일 동안 천막을 지켰던 시간이 떠올랐기 때문이다.2024년 4월 29일, 세종보 재가동을 막기 위해 금강 자갈밭에 천막을 쳤다. 그리고 2026년 3월 30일, 700일의 농성을 마무리하고 천막을 걷었다. 그때는 기대가 있었다. 이재명 정부가 들어섰고, 4대강 재자연화를 국정과제로 내걸었다. 700일의 농성을 마무리하면서 강의 회복을 위한 실질적인 변화가 시작되기를 바랐다.하지만 금강에서 체감할 수 있는 변화는 전무한 상태이다. 국정과제로 채택된 4대강 재자연화는 아직 계획을 발표하지 못하고 있다. 강의 모습이 달라지고 생태계가 회복되는 일은 저절로 이루어지지 않는 것을 다시 실감하고 있다. 약속이 현장의 변화로 이어지지 않는 현실을 개탄하지 않을 수 없다. 국정과제로 채택한 4대강 재자연화조차 현장에서 실질적인 변화로 이어지지 않는데, 다른 환경 현장의 문제는 어떻겠는가. 강을 되살리겠다는 약속과 한편에서 대규모 개발사업을 밀어붙이는 현실을 바라보며 정부의 환경정책을 다시 묻게 될 수밖에 없다.용인 반도체 국가산단 예정지에 도착하자 가장 먼저 눈에 들어온 것은 잘려 나간 나무와 벌겋게 드러난 산비탈이었다. 빽빽하게 나무가 자라던 산은 벌목으로 곳곳이 잘려 나가고 있었다. 산자락에는 나무가 사라진 자리가 드러났고, 공사 소음이 끊이지 않았다. 산에서는 피눈물이 흐르는 듯했다. 작은 개울은 붉게 물들어 있었고, 물은 썩어가고 있었다. 산을 깎고 나무를 베어낸 흔적은 산비탈에만 남아 있는 것이 아니었다. 그 상처는 작은 물길에도 고스란히 드러나고 있었다.붉게 물든 개울을 바라보며 마음이 무거웠다. 저 물은 어디에서 흘러왔을까. 왜 저렇게 붉게 변했을까. 정확한 원인을 확인하려면 수질 조사와 현장 확인이 필요하겠지만, 개발 현장에서 마주한 풍경은 쉽게 지나칠 수 있는 모습이 아니었다. 숲이 사라지면 그곳에 살던 생명들도 삶의 터전을 잃는다. 나무가 사라진 산과 붉게 물든 개울을 바라보며 개발이 자연에 남기는 흔적을 생각했다.현장에는 공사 중단을 요구하는 현수막이 걸려 있었다. 그 현수막과 잘려 나간 나무들이 한눈에 들어왔다. 빈 트럭이 농성장 앞을 지나 숲으로 들어갔다. 그리고 돌아오는 트럭에는 잘려 나간 나무들이 가득 실려 있었다. 빈 차로 들어가 나무를 가득 싣고 나오는 트럭이 농성장 앞을 지나갔다. 숲이 사라지는 모습을 눈앞에서 지켜보는 일은 참으로 아팠다. 숲에서 살아가던 나무들이 잘려 나가고, 그 자리에 무엇이 들어설지 생각하니 마음이 무거웠다.용인 반도체 산단의 막대한 전력과 용수를 어떻게 공급할 것인지, 초고압 송전선로가 지나갈 지역 주민들의 부담은 어떻게 할 것인지, 산림과 생태계에 미치는 영향은 충분히 검토됐는지 묻지 않을 수 없는 현장이었다. 결국 용인 한 지역의 문제가 아니다. 반도체 생산시설에 필요한 막대한 전력을 어디에서 공급할 것인지에 따라 송전선로가 지나가는 전국의 여러 지역이 영향을 받게 된다. 수도권에서 사용하는 전력을 공급하기 위해 다른 지역의 산과 마을, 주민들이 희생을 감당해야 하는 구조를 그대로 두어서는 안 된다.사업의 필요성과 타당성, 전력과 용수 공급계획, 환경적 사회적 영향을 충분히 검증하고 주민들과 사회적 합의를 거처야 하지만 이런 과정은 무시되고 있다. 공사 일정을 앞당기는 것보다 먼저 해야 할 일은 사업이 남길 부담을 제대로 확인하는 것이다. 하지만 현장에서는 나무가 잘려 나가고 공사가 진행되고 있었다. 시민들의 질문에 충분히 답하기도 전에 개발의 속도가 먼저 나아가는 모습이었다.현장에서 머무는 동안 예상하지 못한 사고도 벌어졌다. 잘려 나간 나무를 운반하던 트럭이 통신용 전주를 들이받아 쓰러뜨렸다. 공사 현장에 있던 포크레인이 내려와 사고 차량을 빼냈고, 이후 전주를 뽑고 자르고 위치를 옮기는 작업이 이어졌다.전주를 뽑고 자르는 작업이 어떤 허가와 절차에 따라 진행되는 것인지 확인이 필요해 보였다. 현장에서 벌어진 일이지만 그 작업의 적법성과 책임 관계를 바로 확인하기는 어려웠다. 전기용 전주가 아니라 통신용 전주라서 다행이라고 해야 하나. 산을 깎고 나무를 베어내는 공사 현장에서 이런 사고까지 벌어지는 모습을 보니 씁쓸했다. 작업은 세 시간가량 이어졌다. 관련 상황을 확인하기 위해 KT에 전화를 걸었지만 상담조차 할 수 없었다. 현장에서는 전주를 뽑고 옮기는 일이 진행되는데, 정작 확인하고 싶은 내용을 물어볼 곳과 연결조차 되지 않았다.공사 현장에서 어떤 일이 벌어지고 있는지, 그 과정이 안전하고 적법하게 관리되고 있는지 확인할 수 있어야 한다. 개발사업이 진행되는 현장일수록 안전과 책임은 더욱 엄격하게 지켜져야 한다.시끄럽던 현장의 공사가 끝나자 다시 조용한 밤이 찾아왔다. 우리가 머물 천막에도 어둠이 내려앉았다. 낮 동안 잘려 나간 나무와 공사 소음으로 가득했던 산자락은 밤이 되자 전혀 다른 모습이 되었다. 고개를 들어 하늘을 바라보니 작은 별빛들이 쏟아지고 있었다.이대로 이곳을 두면 좋으련만! 나무가 다시 자라고 새들이 돌아오고, 산이 산의 모습으로 남아 있을 수 있다면 얼마나 좋을까. 낮에 보았던 벌목 현장이 떠올라 별빛 아래의 고요함이 오히려 더 아프게 느껴졌다. 금강에서 천막을 지킬 때도 그랬다. 천막 밖에는 강이 있었고, 계절마다 다른 새들이 찾아왔다. 자갈밭에는 흰목물떼새가 둥지를 틀었고, 강을 바라보며 자연이 우리에게 무엇을 주는지 생각했다. 농성은 결코 편안한 일이 아니었지만, 그곳에는 지켜야 할 생명들이 있었다.용인의 밤도 다르지 않았다. 강 대신 산이 있었고, 강을 지키는 사람들 대신 산을 지키려는 사람들이 있었다. 장소는 달랐지만 자연을 지키기 위해 그 자리를 떠나지 못하는 마음은 크게 다르지 않았다. 투쟁의 현장은 늘 아름답다. 그곳에 모인 사람들이 아름답고, 아직 지켜야 할 자연이 있기 때문이다. 개발의 소음이 멈춘 밤, 천막에 앉아 바라본 별빛은 우리가 왜 이곳에 와 있는지를 다시 생각하게 했다.전국 곳곳에서 송전선로와 송전탑 건설에 반대하는 주민들이 싸우고 있다. 산을 지키려는 사람들, 마을을 지키려는 사람들, 강과 습지를 지키려는 사람들이 각자의 자리에서 천막을 세우고 있다. 환경활동가들의 가슴에는 분노가 쌓이고 있다.정권이 바뀌면서 했던 기대는 이제 쓰레기통에 버렸다. 내란 세력 청산과 민주주의 회복을 요구했던 시민들의 기대가 환경정책의 변화로 이어져야 한다. 그러나 환경 현장에서 마주하는 현실은 여전히 개발을 우선하고 자연과 주민의 부담을 뒤로 미루는 방식에서 크게 벗어나지 못하고 있다. 정치의 변화가 생태적 전환으로 이어지지 않는다면 환경운동의 현장에는 또 다른 실망과 분노가 쌓일 수밖에 없다.대전환경운동연합은 이번 1박 2일 동안 용인 농성장의 자리를 함께 지켰다. 금강에서 700일을 보낸 우리가 용인에서 하룻밤을 보내는 것은 어려운 일은 아니다. 한 지역의 환경문제가 다른 지역의 문제와 연결되어 있다는 사실을 확인하고, 서로의 싸움에 연대하는 일이다.금강의 물길을 되살리는 일과 용인의 산을 지키는 일, 전국의 송전선로 경과지역 주민들의 삶을 지키는 일은 결국 하나로 연결되어 있다. 개발의 이익은 어디로 가고, 그 과정에서 발생하는 피해는 누가 감당하는가라는 질문이다.금강에서 700일 동안 천막을 지켰다. 그리고 용인의 산자락에서 다시 하룻밤 천막을 지켰다. 강은 아직 달라지지 않았고, 산은 잘려 나가고 있다. 하지만 그곳을 지키려는 사람들은 여전히 자리를 지키고 있다. 천막은 달라져도 지켜야 할 것은 달라지지 않는다. 강과 산, 마을과 생명, 그리고 자연과 함께 살아갈 권리다. 우리가 용인의 농성장을 찾은 이유도 바로 여기에 있다. 한 곳의 싸움이 외롭지 않도록, 전국의 환경 현장이 서로 연결될 수 있도록, 오늘도 누군가는 그 자리를 지키고 있다.