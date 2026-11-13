홍성 네팔 노동자 사망, 지자체는 무엇 했나

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덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

지난 7월 홍성군 은하면의 한 양돈장에서 네팔 국적 노동자가 숨졌다. 사망 원인과 산업재해 인정 여부, 사업주의 책임은 관계 기관의 조사와 판단으로 확인될 사안이다.홍성군의회 최선미 의원은 지난 12일, 박정주 군수를 대상으로 한 군정질문에서 이 사건을 계기로 군이 사고 전에 어떤 예방 활동을 했고, 사고 뒤에는 누구와 상황을 공유하며 어떤 지원을 연결했는지 따져 물었다.최 의원은 "사망 원인을 미리 단정하지 않겠다"며 질문의 초점을 군의 역할에 뒀다.외국인 노동자의 근로·체류 관리 권한이 중앙정부와 관계 기관에 있더라도, 이들이 실제로 일하고 생활하는 지역의 행정이 안전과 지원의 빈틈을 살펴야 한다는 취지다.군이 의회에 제출한 자료에 따르면 2026년 9월 기준 홍성군의 등록외국인과 거소동포는 5,258명이다. 군이 취업 관련 체류자격 보유자로 집계한 인원은 2491명이다. 이 가운데 비전문취업(E-9)은 1,727명, 계절근로(E-8)는 442명이다.최 의원은 외국인 주민 수와 실제 취업 현황을 구분해 파악하고, 업종별 근로·주거 실태를 살펴야 한다고 지적했다.군은 올해 5월 비전문취업 노동자 숙소 4곳의 전기·가스·소방시설을 점검했다. 9월에는 계절근로 사업장 187곳 가운데 102곳을 대상으로 사업장과 숙소를 점검하고 안전수칙을 안내했다고 밝혔다. 점검률은 약 54.5%다.그러나 비전문취업 노동자 숙소의 전체 규모와 점검 대상 선정 기준, 사고 이후 농·축산업 사업장과 숙소 전반에 대한 점검 실적은 구체적으로 제시되지 않았다.군도 소규모 농가의 숙소 환경이 미흡한 경우가 있고, 행정지도의 사각지대가 존재한다고 인정했다.최 의원은 농·축산업 현장의 안전 기준과 폭염 대응도 함께 살펴야 한다고 강조했다.근로시간·휴게·휴일 관련 제도의 적용에서 농·축산업이 제외되는 부분이 있고, 일정 규모 미만의 법인이 아닌 농업 사업장은 산재보험 당연 적용 대상에서 제외될 수 있다는 점을 짚었다.체감온도 33도 이상인 폭염 작업 때의 휴식 기준, 고열·폭염 작업으로 건강장해가 발생하거나 의심될 때의 신고 등 현장 준수 여부를 군이 관계 기관과 어떻게 확인하는지도 질문했다.박정주 군수는 지자체에 일반 외국인 노동자에 대한 근로감독·단속 권한이 없고, 고용노동부와 법무부가 관리하는 정보도 제한적으로 공유된다고 설명했다.사업주가 점검에 응하지 않을 경우 강제력이 없고, 농·축산업 사업장이 넓게 분산돼 있어 현장을 주기적으로 확인하기 어렵다는 것이다. 다국어 소통 창구와 전담 인력 부족도 애로사항으로 제시했다.군 자료에 따르면 숨진 노동자는 부검 뒤 유족 대리인인 대사관에 인도됐고, 상해보험과 사업주의 장례 지원금, 유해 송환 등은 대사관이 처리했다.군은 상황을 실시간으로 공유받지 못해 사고 진행 상황을 뒤늦게 파악했다고 밝혔다.최 의원은 사고 직후 다른 외국인 노동자가 숨진 장소에 배치돼 일했다는 내용도 보충질문에서 제기했다.사실이라면 해당 노동자가 당시 어떤 설명을 들었는지, 작업을 거부하거나 다른 업무를 요청할 수 있었는지, 작업 재개 전 안전 확인이 있었는지 확인해야 한다는 것이다.군이 언제 어떤 경로로 이 내용을 파악했는지, 관계 기관을 통해 실제 작업 시점과 내용을 확인했는지도 물었다.박정주 군수는 답변에서 사고를 안타깝게 생각하며 담당 부서와 직접 논의해 대응했다고 밝혔다.사고 대응 매뉴얼에 현장에 남은 동료 노동자의 보호 절차를 포함할지는 과제로 남았다.박 군수는 보험이 신청주의로 운영돼 사망자가 직접 신청하기 어렵고 유족도 해외에 있어 제도 보완이 필요하다고 말했다.또 외국인 지원센터를 통해 같은 국적 노동자 간 연락망을 마련하고, 이를 통해 간접 지원하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.현장에 직접 개입하면 건물 침입이나 직권남용 문제가 생길 수 있고, 근로감독은 노동부 관할이라는 점도 설명했다. 중앙정부 제도 개선이 필요하다는 입장도 덧붙였다.박 군수는 개선 방안으로 외국인 노동자 중대재해 사고 대응 매뉴얼을 마련하고, 경찰·소방·고용노동부 등 관계 기관과 군 내부 부서 간 협력체계를 구축하겠다고 밝혔다.사망 노동자 유가족의 권익 보호를 위한 지원 절차와 기관별 역할도 정비할 계획이다.사업장·숙소 안전점검은 주기적으로 실시하고, 점검 때 확인된 문제의 개선과 후속 조치까지 관리하겠다고 했다. 다국어 안전교육과 건강관리, 통역·상담 서비스도 확대하겠다고 밝혔다.박 군수는 현재 노동상담실에서 노무·법무·의료·생활 상담과 통역을 지원하고, 한국어·위생·안전·노동 교육 및 의료비·심리정서 지원 프로그램을 운영하고 있다고 설명했다.최 의원은 광주 광산구의 외국인 주민 장례 절차 안내서, 경기도의 산업재해 사망 외국인 노동자 유가족 지원 조례, 전남 보성군의 계절근로자 배정 농가 숙소 점검 사례를 소개하며 홍성군도 실행 방안을 구체화해야 한다고 촉구했다.책임 부서와 추진 일정, 예산을 명시한 예방 종합계획을 세우고, 군민안전보험의 장례비 보장 확대도 검토하자는 제안이다.이번 질의에서 드러난 핵심은 군의 권한이 제한돼 있다는 설명과 지역에서 필요한 지원 사이의 간극이다.군이 직접 할 수 있는 점검과 안내, 사고 통보와 초기 지원 절차부터 구체화하고, 관계 기관에 요청한 사항은 처리 결과까지 확인할 체계를 갖출 수 있을지가 후속 과제로 남았다.